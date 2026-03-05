Суд определил набор критериев для признания контрагента неблагонадежным

По результатам камеральной налоговой проверки декларации по НДС за I квартал 2024 года налоговый орган пришел к выводу о необоснованном заявлении налогоплательщиком налоговых вычетов по сделке с ООО «Сфера» (поставка прутков, труб и иных ТМЦ).

Основание: отсутствие реальных хозяйственных отношений и наличие формального документооборота, направленного на получение необоснованной налоговой выгоды.

Суд поддержал позицию налогового органа, руководствуясь следующей совокупностью обстоятельств.

1. Номинальный статус руководителя контрагента

Руководитель ООО «Сфера» в ходе допроса пояснил, что является номинальным учредителем и руководителем, информацией о деятельности организации не владеет.

2. Отсутствие документального подтверждения сделки

Обществом не представлены документы, подтверждающие:

перевозку товара (товарно-транспортные накладные, путевые листы, заявки, акты оказания транспортных услуг);

оприходование, принятие на учет и дальнейшую реализацию (использование) товара.

3. Отсутствие у контрагента ресурсов для исполнения обязательств

В собственности ООО «Сфера» отсутствуют транспортные средства; не установлено перечислений за аренду, ремонт, техническое обслуживание, ГСМ, запасные части. Также отсутствуют:

· трудовые и материальные ресурсы;

· складские помещения и производственные активы;

· расходы, свойственные реальной хозяйственной деятельности (отопление, электроэнергия, аренда, связь).

По расчетному счету контрагента не установлено перечислений в адрес поставщиков товаров (лист, пруток, труба), якобы впоследствии реализованных налогоплательщику. Документы о привлечении третьих лиц для исполнения обязательств также отсутствуют.

4. Замена контрагента в уточненной декларации как признак недобросовестности

После проведения камеральной проверки налогоплательщик представил уточненную налоговую декларацию, в которой заменил контрагента ООО «Сфера» на ООО «Глобалснаб».

Суд отметил: представление уточненных деклараций было направлено не на исправление ошибок, а на формирование книг покупок и продаж с выгодными для организации показателями путем замены контрагентов. Такие действия свидетельствуют о недобросовестности ведения налогового учета и попытке избежать ответственности за выявленные нарушения.

Вывод суда

Совокупность установленных обстоятельств опровергает возможность реального исполнения ООО «Сфера» спорной сделки с налогоплательщиком. Привлечение общества к налоговой ответственности признано правомерным.

Определением судьи ВС РФ от 28.11.2025 по делу № А66-293/2025 ООО «Металлосервисный холдинг» в передаче кассационной жалобы налогового органа для рассмотрения в СКЭС ВС РФ отказано.