Суд определил набор критериев для признания контрагента неблагонадежным
Основание: отсутствие реальных хозяйственных отношений и наличие формального документооборота, направленного на получение необоснованной налоговой выгоды.
Суд поддержал позицию налогового органа, руководствуясь следующей совокупностью обстоятельств.
1. Номинальный статус руководителя контрагента
Руководитель ООО «Сфера» в ходе допроса пояснил, что является номинальным учредителем и руководителем, информацией о деятельности организации не владеет.
2. Отсутствие документального подтверждения сделки
Обществом не представлены документы, подтверждающие:
перевозку товара (товарно-транспортные накладные, путевые листы, заявки, акты оказания транспортных услуг);
оприходование, принятие на учет и дальнейшую реализацию (использование) товара.
3. Отсутствие у контрагента ресурсов для исполнения обязательств
В собственности ООО «Сфера» отсутствуют транспортные средства; не установлено перечислений за аренду, ремонт, техническое обслуживание, ГСМ, запасные части. Также отсутствуют:
· трудовые и материальные ресурсы;
· складские помещения и производственные активы;
· расходы, свойственные реальной хозяйственной деятельности (отопление, электроэнергия, аренда, связь).
По расчетному счету контрагента не установлено перечислений в адрес поставщиков товаров (лист, пруток, труба), якобы впоследствии реализованных налогоплательщику. Документы о привлечении третьих лиц для исполнения обязательств также отсутствуют.
4. Замена контрагента в уточненной декларации как признак недобросовестности
После проведения камеральной проверки налогоплательщик представил уточненную налоговую декларацию, в которой заменил контрагента ООО «Сфера» на ООО «Глобалснаб».
Суд отметил: представление уточненных деклараций было направлено не на исправление ошибок, а на формирование книг покупок и продаж с выгодными для организации показателями путем замены контрагентов. Такие действия свидетельствуют о недобросовестности ведения налогового учета и попытке избежать ответственности за выявленные нарушения.
Вывод суда
Совокупность установленных обстоятельств опровергает возможность реального исполнения ООО «Сфера» спорной сделки с налогоплательщиком. Привлечение общества к налоговой ответственности признано правомерным.
Определением судьи ВС РФ от 28.11.2025 по делу № А66-293/2025 ООО «Металлосервисный холдинг» в передаче кассационной жалобы налогового органа для рассмотрения в СКЭС ВС РФ отказано.
