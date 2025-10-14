Доверенное лицо для «Госуслуг», больничный у самозанятых и разный оклад у коллег по должности. Юридический дайджест #42

Усиление защиты аккаунта на портале «Госуслуги» с помощью доверенного контакта

Пользователи портала «Госуслуги» старше 14 лет могут назначить доверенным контактом одного гражданина РФ, достигшего 18 лет и имеющего подтверждённую учётную запись на портале.

Доверенное лицо не получает доступа к личному кабинету пользователя и не вправе совершать от его имени какие-либо действия. Его роль ограничивается получением дополнительного кода подтверждения в случае инициации смены пароля.

Функция может быть отключена в любое время, а доверенное лицо — заменено. Одно доверенное лицо может быть назначено не более чем пятью пользователями.

Самозанятые с 2026 года смогут оформлять оплачиваемые больничные

С 1 января 2026 года самозанятые граждане получат право на получение пособия по временной нетрудоспособности при условии добровольного вступления в систему обязательного социального страхования и уплаты соответствующих страховых взносов в Социальный фонд РФ.

Предусмотрены два варианта ежемесячных взносов — около 1 300 руб. или 1 900 руб., — которые будут определять максимальный размер пособия: 35 000 руб. или 50 000 руб. соответственно.

Параллельно обсуждается возможное досрочное завершение эксперимента по налоговому режиму для самозанятых. Совет Федерации предложил прекратить его в 2026 году, хотя официальный срок действия режима установлен до конца 2028 года. При этом Минэкономразвития в сентябре 2024 года заверило, что до 2028 года изменений в действующий порядок не планируется, однако рекомендовало начать проработку правового регулирования постэкспериментального периода. Ирина Туркина, ведущий юрист ООО «ЮФ Консалт»

Суды подтвердили законность установления различного размера окладов на должностях с одинаковым наименованием

Судебные инстанции (включая апелляционную и кассационную) отказали работнику в удовлетворении иска о признании дискриминацией установления ему меньшего оклада по сравнению с другими сотрудниками, занимающими должность с тем же наименованием.

Суды указали, что работодатель вправе индивидуально определять размер оплаты труда с учётом объёма, сложности и количества выполняемых трудовых функций. В рассматриваемом случае у других работников были расширены должностные обязанности, что обосновывало более высокую оплату.

Аналогичная правовая позиция ранее высказывалась и другими судами, в том числе Третьим кассационным судом общей юрисдикции. Роструд также разъясняет, что различия в размере вознаграждения на должностях с одинаковым названием допустимы при наличии у работников разного объёма обязанностей, в том числе за счёт надбавок, доплат и премий. Ирина Туркина, ведущий юрист ООО «ЮФ Консалт»

Верховный Суд подтвердил надлежащий характер извещения при неполном адресе в ЕГРЮЛ

Верховный Суд РФ отказал юридическому лицу в восстановлении пропущенного срока обжалования судебного акта, сославшись на то, что компания не обеспечила надлежащее получение судебных извещений.

Суд указал, что в ЕГРЮЛ организация указала адрес места нахождения лишь до уровня населённого пункта (села), без уточнения улицы и номера строения, несмотря на наличие в населённом пункте более 25 улиц. Такой адрес признан непригодным для доставки корреспонденции, включая судебные документы. Кроме того, извещения, направленные по адресу генерального директора, были возвращены в связи с истечением срока хранения.

Суд подчеркнул: добросовестное юридическое лицо обязано указывать в ЕГРЮЛ полный и достоверный адрес, позволяющий надлежащую доставку почтовых отправлений.

Несоблюдение этой обязанности влечёт за собой риск наступления неблагоприятных процессуальных последствий, включая невозможность восстановления пропущенных сроков.