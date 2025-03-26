Компенсация отпуска деньгами: правовые основания и ограничения

📚 Письмо Роструда от 1 ноября 2023 года № ПГ/23258-6-1 разъясняет, что компенсация за неиспользованный отпуск возможна только при увольнении, за исключением случаев, когда отпуск не был предоставлен в течение двух лет с момента, когда он стал возможен.

📚 Письмо Роструда от 20 июля 2020 года № ТЗ/3780-6-1 также подтверждает, что компенсация не может быть выплачена по желанию работника, если отпуск не был использован, если только не прошло два года.

Что делать, если работник требует компенсацию за неотгуленный отпуск?

💼 Если работник по каким-то причинам не использовал отпуск, но требует компенсацию, важно удостовериться в следующих моментах:

✅ Отпуск не был использован в течение двух лет. В этом случае работник имеет право на компенсацию. ✅ Отсутствие препятствий для предоставления отпуска. Если работник был в отпуске, но не использовал все дни, то компенсация может быть выплачена только при увольнении.

💡 Работодателю следует внимательно следить за сроками предоставления отпусков, чтобы избежать ситуации, когда работник может требовать компенсацию.