Какую систему налогообложения выбрать для торговли на Wildberries

Торговля на маркетплейсах, таких как Wildberries, становится всё более популярной среди предпринимателей в России. Однако перед началом бизнеса на такой платформе важно правильно выбрать систему налогообложения. От этого выбора зависит не только налоговая нагрузка, но и удобство ведения учета и взаимодействие с налоговой службой.
Важно: эта статья написана не профессиональным бухгалтером и является лишь моим личным мнением и создана для людей, которые только хотят начать предпринимательство на маркетплейсах и ничего не знают про налогообложение.
Есть несколько видов систем налогообложения. И так:
1. Общая система налогообложения (ОСН)
Общая система налогообложения (ОСН) — это стандартный режим, который применяется по умолчанию для всех организаций и ИП, если они не выбрали иной режим. ОСН считается самым сложным в плане ведения учета и взаимодействия с налоговыми органами, но может быть выгодным в случае крупных оборотов или необходимости взаимодействия с крупными контрагентами.
Особенности ОСН:
Для организаций налог на прибыль (20%): рассчитывается как разница между доходами и расходами.
Для индивидуальных предпринимателей — НДФЛ (13%).
НДС (20%, а для некоторых видов товаров и услуг — 10%).
Налог на имущество (если имеется).
Пример:
ИП Петров торгует на Wildberries, его оборот за месяц составил 1 000 000 рублей, а расходы (закупка товаров, логистика, комиссия маркетплейса) — 600 000 рублей.
Налог на доходы:
НДФЛ = (1 000 000 - 600 000) * 13% = 52 000 рублей.
НДС:
НДС рассчитывается с полной суммы доходов — 1 000 000 рублей.
НДС = 1 000 000 * 20% / 120% = 166 666 рублей — налог.
Таким образом, налоги при ОСН для ИП составят 52 000 рублей НДФЛ и 166 666 рублей НДС.
Плюсы и минусы ОСН
Плюсы:
Возможность вычета расходов НДС, что может быть выгодно при крупных расходах.
Подходит для крупных компаний и организаций, работающих с контрагентами, использующими ОСН.
Минусы:
Высокая налоговая нагрузка.
Необходимость ведения сложного бухгалтерского учета.
Требуется сдача множества отчетов.
2. Упрощённая система налогообложения (УСН)
Упрощённая система налогообложения (УСН) — одна из самых популярных систем налогообложения среди малого бизнеса. Она менее сложная в учете по сравнению с ОСН и имеет два варианта налогообложения: «Доходы» и «Доходы минус расходы».
УСН «Доходы»
При выборе этого режима налогообложения вы платите налог только с доходов по ставке 6%. Расходы при этом не учитываются.
Пример расчета:
ИП Иванов на Wildberries за месяц заработал 1 000 000 рублей. Он выбрал режим «Доходы» и платит налог в размере стандартных 6%.
Налог = 1 000 000 6% = 60 000 рублей. Было бы хорошо, но не совсем так: от дохода более 300 000 рублей ставка уже 7%, и тогда: 300 000 6% + 700 000 * 7% = 67 000 рублей.
Это стандартные ставки, и для разных регионов бывают льготные сниженные ставки, это нужно проверять на официальных гос. сайтах.
УСН «Доходы минус расходы»
Этот вариант предполагает налогообложение на основе разницы между доходами и расходами по ставке 15%. Он выгоден, если ваши расходы составляют существенную часть от доходов.
Пример:
ИП Иванов на Wildberries заработал 1 000 000 рублей, при этом его расходы на закупку товаров, доставку и другие нужды составили 600 000 рублей.
Налог = (1 000 000 - 600 000) * 15% = 60 000 рублей.
Таким образом, при большом объеме расходов, этот режим налогообложения может оказаться выгоднее.
Плюсы и минусы УСН
Плюсы:
Упрощенный учет и отчетность.
Возможность выбора режима, подходящего под конкретный бизнес.
Возможность снизить налоговую нагрузку при высоких расходах (УСН «Доходы минус расходы»).
Минусы:
При работе с крупными контрагентами могут возникнуть сложности из-за невозможности выставлять НДС.
Есть ограничения по обороту (не более 200 млн рублей в год) и по количеству сотрудников (не более 130 человек).
Особенно для Wildberries бывает сложно найти договора, подтверждающие покупку товара
3. Патентная система налогообложения (ПСН)
Патентная система налогообложения (ПСН) — это система, при которой предприниматель покупает патент на ведение определённой деятельности. ПСН доступна только для ИП, и её основным преимуществом является фиксированная ставка налога, которая не зависит от фактического дохода.
Особенности ПСН:
Применяется только к определённым видам деятельности (в том числе розничная торговля).
Налог зависит от предполагаемого дохода, установленного для региона и вида деятельности.
Максимальный годовой доход на патенте — 60 млн рублей.
Пример:
Предположим, что в регионе ИП предполагаемый доход для розничной торговли через интернет составляет 1 000 000 рублей в год. Ставка налога на патент составляет 6%. Таким образом, за патент на год ИП должен будет заплатить 60 000 рублей, вне зависимости от того, заработал он больше или меньше.
Плюсы и минусы ПСН
Плюсы:
Простота: налог фиксирован, не нужно вести сложный учет.
Платите налог только за выбранный период (например, за 3 месяца).
Не зависит от фактического дохода.
Минусы:
Ограничение по видам деятельности.
Максимальный доход ограничен суммой в 60 млн рублей в год.
Нет возможности вычета расходов.
4. Налог на профессиональный доход (НПД)
Налог на профессиональный доход (НПД) или «налог для самозанятых» — это новый налоговый режим, который подходит для тех, кто работает на себя и не имеет сотрудников. Он подходит для торговли на маркетплейсах при соблюдении ряда условий.
Особенности НПД:
Применим только к физическим лицам и ИП, работающим без наёмных работников.
Доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год.
Ставка налога: 4% с доходов от физических лиц и 6% — от юридических лиц.
Пример:
ИП Смирнов за месяц заработал на продажах через Wildberries 200 000 рублей, при этом все покупатели — физические лица.
Налог = 200 000 * 4% = 8 000 рублей.
Плюсы и минусы НПД
Плюсы:
Самая низкая ставка налога среди всех систем.
Простой учет и регистрация.
Нет необходимости в сдаче отчетности.
Минусы:
Ограничение по сумме дохода (не более 2,4 млн рублей в год).
Нельзя использовать, если у вас есть сотрудники.
Как выбрать систему налогообложения?
При выборе системы налогообложения для торговли на Wildberries важно учитывать следующие факторы:
Ожидаемый объем доходов. Если доходы большие (свыше 60 млн рублей в год), то единственный доступный вариант — ОСН. Для меньших доходов могут подойти УСН или ПСН.
Объем расходов. Если ваши расходы велики (например, вы много тратите на закупку товаров, логистику и услуги и у вас есть все договора), то УСН «Доходы минус расходы» может быть наиболее выгодным.
Работа с НДС. Если вы работаете с крупными контрагентами, которые требуют выставления счетов с НДС, то вам придется выбрать ОСН.
Простота учета. Если вам важно минимизировать время на ведение бухгалтерии, то стоит рассмотреть ПСН или НПД.
Наличие сотрудников. Если у вас есть сотрудники, НПД будет недоступен, и придется выбрать УСН, ОСН или ПСН.
Что в итоге?
Выбор системы налогообложения — это важный шаг, который напрямую влияет на эффективность бизнеса на Wildberries. Для мелких предпринимателей и самозанятых НПД будет наиболее выгодным и простым решением. УСН — хороший вариант для среднего бизнеса, который позволяет выбрать оптимальный режим налогообложения. ПСН подойдет тем, кто хочет заранее знать размер своих налоговых обязательств.
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