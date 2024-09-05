Какую систему налогообложения выбрать для торговли на Wildberries

Рассмотрим различные варианты налогообложения, их особенности и приведём примеры расчёта налогов для торговли на Wildberries.

Торговля на маркетплейсах, таких как Wildberries, становится всё более популярной среди предпринимателей в России. Однако перед началом бизнеса на такой платформе важно правильно выбрать систему налогообложения. От этого выбора зависит не только налоговая нагрузка, но и удобство ведения учета и взаимодействие с налоговой службой.

Важно: эта статья написана не профессиональным бухгалтером и является лишь моим личным мнением и создана для людей, которые только хотят начать предпринимательство на маркетплейсах и ничего не знают про налогообложение.

Есть несколько видов систем налогообложения. И так:

1. Общая система налогообложения (ОСН)

Общая система налогообложения (ОСН) — это стандартный режим, который применяется по умолчанию для всех организаций и ИП, если они не выбрали иной режим. ОСН считается самым сложным в плане ведения учета и взаимодействия с налоговыми органами, но может быть выгодным в случае крупных оборотов или необходимости взаимодействия с крупными контрагентами.

Особенности ОСН:

Для организаций налог на прибыль (20%): рассчитывается как разница между доходами и расходами.

Для индивидуальных предпринимателей — НДФЛ (13%).

НДС (20%, а для некоторых видов товаров и услуг — 10%).

Налог на имущество (если имеется).

Пример:

ИП Петров торгует на Wildberries, его оборот за месяц составил 1 000 000 рублей, а расходы (закупка товаров, логистика, комиссия маркетплейса) — 600 000 рублей.

Налог на доходы:

НДФЛ = (1 000 000 - 600 000) * 13% = 52 000 рублей.

НДС:

НДС рассчитывается с полной суммы доходов — 1 000 000 рублей.

НДС = 1 000 000 * 20% / 120% = 166 666 рублей — налог.

Таким образом, налоги при ОСН для ИП составят 52 000 рублей НДФЛ и 166 666 рублей НДС.

Плюсы и минусы ОСН

Плюсы:

Возможность вычета расходов НДС, что может быть выгодно при крупных расходах.

Подходит для крупных компаний и организаций, работающих с контрагентами, использующими ОСН.

Минусы:

Высокая налоговая нагрузка.

Необходимость ведения сложного бухгалтерского учета.

Требуется сдача множества отчетов.

2. Упрощённая система налогообложения (УСН)

Упрощённая система налогообложения (УСН) — одна из самых популярных систем налогообложения среди малого бизнеса. Она менее сложная в учете по сравнению с ОСН и имеет два варианта налогообложения: «Доходы» и «Доходы минус расходы».

УСН «Доходы»

При выборе этого режима налогообложения вы платите налог только с доходов по ставке 6%. Расходы при этом не учитываются.

Пример расчета:

ИП Иванов на Wildberries за месяц заработал 1 000 000 рублей. Он выбрал режим «Доходы» и платит налог в размере стандартных 6%.

Налог = 1 000 000 6% = 60 000 рублей. Было бы хорошо, но не совсем так: от дохода более 300 000 рублей ставка уже 7%, и тогда: 300 000 6% + 700 000 * 7% = 67 000 рублей.

Это стандартные ставки, и для разных регионов бывают льготные сниженные ставки, это нужно проверять на официальных гос. сайтах.

УСН «Доходы минус расходы»

Этот вариант предполагает налогообложение на основе разницы между доходами и расходами по ставке 15%. Он выгоден, если ваши расходы составляют существенную часть от доходов.

Пример:

ИП Иванов на Wildberries заработал 1 000 000 рублей, при этом его расходы на закупку товаров, доставку и другие нужды составили 600 000 рублей.

Налог = (1 000 000 - 600 000) * 15% = 60 000 рублей.

Таким образом, при большом объеме расходов, этот режим налогообложения может оказаться выгоднее.

Плюсы и минусы УСН

Плюсы:

Упрощенный учет и отчетность.

Возможность выбора режима, подходящего под конкретный бизнес.

Возможность снизить налоговую нагрузку при высоких расходах (УСН «Доходы минус расходы»).

Минусы:

При работе с крупными контрагентами могут возникнуть сложности из-за невозможности выставлять НДС.

Есть ограничения по обороту (не более 200 млн рублей в год) и по количеству сотрудников (не более 130 человек).

Особенно для Wildberries бывает сложно найти договора, подтверждающие покупку товара

3. Патентная система налогообложения (ПСН)

Патентная система налогообложения (ПСН) — это система, при которой предприниматель покупает патент на ведение определённой деятельности. ПСН доступна только для ИП, и её основным преимуществом является фиксированная ставка налога, которая не зависит от фактического дохода.

Особенности ПСН:

Применяется только к определённым видам деятельности (в том числе розничная торговля).

Налог зависит от предполагаемого дохода, установленного для региона и вида деятельности.

Максимальный годовой доход на патенте — 60 млн рублей.

Пример:

Предположим, что в регионе ИП предполагаемый доход для розничной торговли через интернет составляет 1 000 000 рублей в год. Ставка налога на патент составляет 6%. Таким образом, за патент на год ИП должен будет заплатить 60 000 рублей, вне зависимости от того, заработал он больше или меньше.

Плюсы и минусы ПСН

Плюсы:

Простота: налог фиксирован, не нужно вести сложный учет.

Платите налог только за выбранный период (например, за 3 месяца).

Не зависит от фактического дохода.

Минусы:

Ограничение по видам деятельности.

Максимальный доход ограничен суммой в 60 млн рублей в год.

Нет возможности вычета расходов.

4. Налог на профессиональный доход (НПД)

Налог на профессиональный доход (НПД) или «налог для самозанятых» — это новый налоговый режим, который подходит для тех, кто работает на себя и не имеет сотрудников. Он подходит для торговли на маркетплейсах при соблюдении ряда условий.

Особенности НПД:

Применим только к физическим лицам и ИП, работающим без наёмных работников.

Доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год.

Ставка налога: 4% с доходов от физических лиц и 6% — от юридических лиц.

Пример:

ИП Смирнов за месяц заработал на продажах через Wildberries 200 000 рублей, при этом все покупатели — физические лица.

Налог = 200 000 * 4% = 8 000 рублей.

Плюсы и минусы НПД

Плюсы:

Самая низкая ставка налога среди всех систем.

Простой учет и регистрация.

Нет необходимости в сдаче отчетности.

Минусы:

Ограничение по сумме дохода (не более 2,4 млн рублей в год).

Нельзя использовать, если у вас есть сотрудники.

Как выбрать систему налогообложения?

При выборе системы налогообложения для торговли на Wildberries важно учитывать следующие факторы:

Ожидаемый объем доходов. Если доходы большие (свыше 60 млн рублей в год), то единственный доступный вариант — ОСН. Для меньших доходов могут подойти УСН или ПСН. Объем расходов. Если ваши расходы велики (например, вы много тратите на закупку товаров, логистику и услуги и у вас есть все договора), то УСН «Доходы минус расходы» может быть наиболее выгодным. Работа с НДС. Если вы работаете с крупными контрагентами, которые требуют выставления счетов с НДС, то вам придется выбрать ОСН. Простота учета. Если вам важно минимизировать время на ведение бухгалтерии, то стоит рассмотреть ПСН или НПД. Наличие сотрудников. Если у вас есть сотрудники, НПД будет недоступен, и придется выбрать УСН, ОСН или ПСН.

Что в итоге?

Выбор системы налогообложения — это важный шаг, который напрямую влияет на эффективность бизнеса на Wildberries. Для мелких предпринимателей и самозанятых НПД будет наиболее выгодным и простым решением. УСН — хороший вариант для среднего бизнеса, который позволяет выбрать оптимальный режим налогообложения. ПСН подойдет тем, кто хочет заранее знать размер своих налоговых обязательств.