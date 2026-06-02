Доля вышедшего участника ООО: распределить, продать или погасить? Считаем налоги — и удивляемся

Участник вышел. Доля перешла обществу. У вас — 12 месяцев и три варианта. Один из них бесплатный. Два других могут стоить миллионы. Ситуация знакомая почти каждому ООО: участник вышел из общества, получил (или получает) действительную стоимость доли, а его доля перешла на баланс общества.

Сценарий 1. Распределить долю на оставшихся участников

Самый частый вариант — и самый опасный, если не разобраться в деталях.

Участники вправе в течение одного года с момента перехода доли обществу распределить её между собой пропорционально принадлежащим долям (или в ином порядке по решению ОСУ). Всё просто на корпоративном уровне.

А вот на налоговом — нет.

Что важно понимать: при распределении доли на участников-физлиц у них возникает налогооблагаемый доход. Но это не материальная выгода по ст. 212 НК РФ (вопреки тому, что пишут многие). Минфин последовательно квалифицирует распределение как доход в натуральной форме по ст. 211 НК РФ — то есть безвозмездное получение имущественного права.

Это подтверждено целой серией писем: от 23.01.2025 № 03-04-05/5160, от 20.08.2024 № 03-04-05/78157, от 15.12.2023 № 03-04-06/121905, от 16.12.2021 № 03-04-06/102502. Позиция устойчивая и не менялась.

Как считается налоговая база?

Специального порядка определения размера дохода при распределении доли в ст. 211 НК нет. Минфин и суды ориентируются на рыночную стоимость полученного имущественного права — а она привязана к стоимости чистых активов общества (ЧА) на последнюю отчётную дату.

И вот тут — ключевой нюанс, который знают немногие:

Если доля распределена в том же году, в котором участник вышел, — последней отчётной датой является 31 декабря прошлого года. В балансе за прошлый год обязательство по выплате ДСД ещё не отражено. Значит, ЧА — высокие, налоговая база — максимальная.

Если доля распределена в следующем году, после сдачи нового баланса, — ЧА уже учитывают выплату ДСД вышедшему участнику. Они ниже. Налоговая база — существенно меньше.

Разница может составлять десятки процентов от суммы НДФЛ. Одно решение — подождать — и экономия в миллионы.

НДФЛ: 13–15% (по прогрессивной шкале с 2025 года). Налоговый агент — само общество (оно обязано исчислить, удержать и перечислить НДФЛ, а при невозможности удержания — уведомить налоговый орган).

Сценарий 2. Продать долю участникам или третьим лицам

Общество вправе продать долю, перешедшую ему, участникам или третьим лицам (если устав это допускает). Цена определяется решением ОСУ, но не ниже номинальной стоимости, если иное не установлено уставом.

Если доля продана по цене, равной или выше действительной стоимости доли (ДСД) — налогооблагаемого дохода у покупателя не возникает. Общество также не получает прибыль, если цена продажи равна расходам на приобретение (выплаченной ДСД).

Если доля продана ниже рыночной стоимости — с 2025 года вступают в силу новые нормы пп. 3 п. 1 ст. 212 НК РФ (в редакции ФЗ от 08.08.2024 № 259-ФЗ). У покупателя-физлица возникает материальная выгода: положительная разница между действительной стоимостью доли (по ЧА на последнюю отчётную дату) и ценой сделки. Ставка НДФЛ — 13–15%.

Важно: эта норма действует только в отношении физлиц-покупателей. Если покупатель — юрлицо, материальная выгода по ст. 212 НК не применяется (статья регулирует исключительно НДФЛ).

Налоговый агент при продаже доли — общество-продавец (п. 2 ст. 226 НК РФ в новой редакции).

Продажа — вариант, который позволяет контролировать налоговую нагрузку через цену. Но требует тщательного расчёта ДСД и понимания момента определения ЧА.

Сценарий 3. Погасить долю

Если в течение года с момента перехода доли обществу участники не распределили и не продали её — закон обязывает её погасить: уменьшить уставный капитал на номинальную стоимость доли (п. 5 ст. 24 ФЗ-14).

Налоговые последствия для общества:

Если гашение происходит по истечении года (то есть во исполнение обязательного предписания закона) — налогооблагаемого дохода у общества не возникает. Это подтверждено Письмом Минфина от 02.09.2021 № 03-03-06/1/71108.

Но. Если общество гасит долю до истечения годичного срока добровольно — это уже не предписание закона, а самостоятельное решение. В этом случае у общества, по мнению Минфина, возникает доход в виде безвозмездно полученного имущественного права, облагаемый налогом на прибыль (Письмо Минфина от 27.02.2018 № 03-04-05/12185).

Условие: после погашения размер уставного капитала должен составлять не менее 10 000 рублей (минимальный размер по закону). Если после погашения УК окажется ниже — нужно заранее увеличить его за счёт дополнительных вкладов участников.

Что с участниками? При погашении доли формально увеличивается процент долей оставшихся участников (их номинальные доли не меняются, но пропорция в УК — да). Минфин может расценить это как безвозмездное получение имущественного права и вменить доход по ст. 211 НК. Судебная практика по этому вопросу пока формируется, однако риск существует — и его нужно учитывать.

Итого: таблица решений

Вариант НДФЛ у участника Налог на прибыль у общества Сроки Ключевой нюанс Распределить Да (ст. 211, 13–15%) Нет До 1 года Тайминг: распределять после сдачи баланса = меньше база Продать по ДСД Нет Нет До 1 года Цена должна быть ≥ ДСД Продать ниже ДСД Да (ст. 212, 13–15%) Нет До 1 года Только для покупателей-физлиц Погасить (по истечении года) Риск (ст. 211) Нет После 1 года Минимум УК 10 000 ₽ Погасить (досрочно) Риск (ст. 211) Да (налог на прибыль) До 1 года Добровольное гашение = доход

Что делать?

Не принимать решение по привычке. С 2025 года стоимость ошибки выросла — материальная выгода, доход в натуральной форме, прогрессивная шкала НДФЛ. Каждый из трёх сценариев требует расчёта до принятия решения, а не после.

Если доля вышедшего участника перешла обществу или вот-вот перейдёт — посчитайте налоговые последствия каждого варианта, прежде чем голосовать на ОСУ. А лучше — обратитесь к тем, кто считал это не один раз.



