Отпуск на майские без согласия начальства — как это сделать законно

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Появились новые категории работников, которым отпуск должен предоставляться в удобное для них время. Среди них — многодетные родители. Это значит, что сотрудник с тремя и более детьми до 18 лет (если младшему не исполнилось 14) вправе сам определить даты отпуска, независимо от утвержденного графика.
ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН
Согласно статье 262.2 ТК РФ, работодатель обязан предоставить отпуск таким работникам в удобное для них время. Отказ — нарушение трудового законодательства.
В ЭТУ ЖЕ КАТЕГОРИЮ ВХОДЯТ
— Мужья, чьи жёны находятся в отпуске по беременности и родам
— Родители детей-инвалидов
— Ветераны
— Чернобыльцы
— Жёны военнослужащих
И вот что важно: эксперт предупреждает — право это есть, но не превращайте его в стресс для бухгалтерии. Не стоит писать заявление накануне ухода — бухгалтеры обязаны рассчитать отпускные заранее. Да и вы сами рискуете остаться без своевременной выплаты.
🚫 Если вы руководитель, вы не вправе отказать, даже если ваш сотрудник хочет уйти в отпуск в разгар работы. Закон — на его стороне. Будьте готовы.
Если вы — сотрудник, проверьте: возможно, вы теперь в числе тех, кто может сам выбирать время отпуска.
Закон уже работает. И пока одни спорят — другие уже собирают чемоданы.)
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