Отпуск на майские без согласия начальства — как это сделать законно

В ЭТУ ЖЕ КАТЕГОРИЮ ВХОДЯТ

— Мужья, чьи жёны находятся в отпуске по беременности и родам

— Родители детей-инвалидов

— Ветераны

— Чернобыльцы

— Жёны военнослужащих

И вот что важно: эксперт предупреждает — право это есть, но не превращайте его в стресс для бухгалтерии. Не стоит писать заявление накануне ухода — бухгалтеры обязаны рассчитать отпускные заранее. Да и вы сами рискуете остаться без своевременной выплаты.

🚫 Если вы руководитель, вы не вправе отказать, даже если ваш сотрудник хочет уйти в отпуск в разгар работы. Закон — на его стороне. Будьте готовы.

Если вы — сотрудник, проверьте: возможно, вы теперь в числе тех, кто может сам выбирать время отпуска.

Закон уже работает. И пока одни спорят — другие уже собирают чемоданы.)