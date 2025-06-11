Где заканчиваются полномочия ФНС и начинаются ваши права

ФНС требует все подряд, а суды всё чаще встают на сторону бизнеса. Разбираем, что действительно обязаны предоставить, а что — нет. С примерами, последствиями и аргументами, которые реально работают.

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Истребование документов при камеральной проверке — тема, на которую в 2024–2025 годах разворачиваются особенно жаркие споры.

Потому что ФНС требует всё подряд, а суды всё чаще встают на сторону бизнеса. Разбираем, что действительно обязаны предоставить, а что — нет. С примерами, последствиями и аргументами, которые реально работают.

Когда инспекция может требовать документы?

🔸 При подаче деклараций по НДС, НДФЛ, прибыли — стандартные формы камеральной проверки.

🔸 Если выявлены противоречия — в декларации, расчетах, 6-НДФЛ, РСВ, отчетах в ФСС и других.

🔸 Или если возникает сомнение в достоверности сведений, особенно при возврате НДС.

Что требуют чаще всего — и по каким темам спорят?

НДФЛ и трудовые отношения

— Запрашивают: копии трудовых договоров, локальные акты, приказы, штатные расписания.

— Спор: если ФНС не доказала недостоверность сведений, суды отказывают в признании вины. Компенсации и выплаты сотрудникам

— Популярный спор: возмещение расходов сотруднику — это доход?

— Если не подтверждено, что расходы были понесены в интересах работодателя — налог.

— Но: если оформлено грамотно, суды принимают сторону компании. Бухгалтерский учет и вычеты по НДС

— ФНС требует расшифровки проводок, копии счетов-фактур, платежек.

— Нарушения формальных требований к счету-фактуре — частая причина отказа.

— Но: суды уточняют — не каждая опечатка в счете-фактуре отменяет вычет, особенно если операция реальна. Контроль и надзор за вычетами

— Инспекторы требуют доказательства реальности сделок: переписку, договоры, акты, логистику.

— Аргумент защиты: необоснованное дублирование требований — превышение полномочий.

Штрафы и ответственность

Если документы не представить — возможны:

— Штраф 200 руб. за каждый непредставленный документ (ст. 126 НК РФ);

— Повторные истребования и угрозы выездной проверки;

— Блокировка вычетов по НДС или отказ в возврате.

Но: если запрос не соответствует ст. 93 НК РФ, вы можете его оспорить или направить уточнение с перечнем доступных документов.

Как подготовиться и защититься?