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Коммерческая Тайна
Налоговые проверки

Где заканчиваются полномочия ФНС и начинаются ваши права

ФНС требует все подряд, а суды всё чаще встают на сторону бизнеса. Разбираем, что действительно обязаны предоставить, а что — нет. С примерами, последствиями и аргументами, которые реально работают.
Где заканчиваются полномочия ФНС и начинаются ваши права

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Истребование документов при камеральной проверке — тема, на которую в 2024–2025 годах разворачиваются особенно жаркие споры.

Потому что ФНС требует всё подряд, а суды всё чаще встают на сторону бизнеса. Разбираем, что действительно обязаны предоставить, а что — нет. С примерами, последствиями и аргументами, которые реально работают.

Когда инспекция может требовать документы?

🔸 При подаче деклараций по НДС, НДФЛ, прибыли — стандартные формы камеральной проверки.
🔸 Если выявлены противоречия — в декларации, расчетах, 6-НДФЛ, РСВ, отчетах в ФСС и других.
🔸 Или если возникает сомнение в достоверности сведений, особенно при возврате НДС.

Что требуют чаще всего — и по каким темам спорят?

  1. НДФЛ и трудовые отношения
    — Запрашивают: копии трудовых договоров, локальные акты, приказы, штатные расписания.
    — Спор: если ФНС не доказала недостоверность сведений, суды отказывают в признании вины.

  2. Компенсации и выплаты сотрудникам
    — Популярный спор: возмещение расходов сотруднику — это доход?
    — Если не подтверждено, что расходы были понесены в интересах работодателя — налог.
    — Но: если оформлено грамотно, суды принимают сторону компании.

  3. Бухгалтерский учет и вычеты по НДС
    — ФНС требует расшифровки проводок, копии счетов-фактур, платежек.
    — Нарушения формальных требований к счету-фактуре — частая причина отказа.
    — Но: суды уточняют — не каждая опечатка в счете-фактуре отменяет вычет, особенно если операция реальна.

  4. Контроль и надзор за вычетами
    — Инспекторы требуют доказательства реальности сделок: переписку, договоры, акты, логистику.
    — Аргумент защиты: необоснованное дублирование требований — превышение полномочий.

Штрафы и ответственность

Если документы не представить — возможны:
— Штраф 200 руб. за каждый непредставленный документ (ст. 126 НК РФ);
— Повторные истребования и угрозы выездной проверки;
— Блокировка вычетов по НДС или отказ в возврате.

Но: если запрос не соответствует ст. 93 НК РФ, вы можете его оспорить или направить уточнение с перечнем доступных документов.

Как подготовиться и защититься?

  1. Соберите перечень и срок хранения по всем типам документов — НДФЛ, НДС, бухгалтерия.

  2. Проверяйте обоснованность запроса: на основании какого пункта статьи 88 или 93 НК РФ направлено требование?

  3. Фиксируйте весь документооборот — все ответы и письма направляйте в срок и с регистрацией.

  4. Обратитесь к специалистам, если запрос превышает стандартный объем или содержит признаки давления.

    Всё чаще ФНС использует камеральные проверки как инструмент давления — особенно перед возмещением НДС или при выплате компенсаций. Но не всё, что требует налоговая, она имеет право получить.

Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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