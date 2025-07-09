Как ИП платить меньше налогов: детальный гайд по налоговым вычетам

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Если вы зарегистрированы как ИП, работаете на общей системе налогообложения (ОСНО) и платите НДФЛ, у вас есть законное право уменьшить налоговую нагрузку. Делается это через налоговые вычеты — и именно о них мы подробно расскажем ниже: кто может их применять, какие бывают, как получить и сколько можно сэкономить.

Кто имеет право на вычеты

Налоговые вычеты — это инструмент, позволяющий уменьшить налогооблагаемую базу. А значит, и реальную сумму налога, которую нужно уплатить в бюджет.

Применять налоговый вычет может только ИП, работающий на ОСНО и выплачивающий НДФЛ. Если вы используете специальный налоговый режим (например, УСН) — вы освобождены от уплаты НДФЛ и, соответственно, не имеете права на вычеты. Исключение — когда вы всё же получили доход, облагаемый НДФЛ (например, от продажи имущества). В этом случае — право на вычет сохраняется.

Какие бывают налоговые вычеты

Индивидуальный предприниматель, выплачивающий НДФЛ, может воспользоваться следующими видами вычетов:

Социальные — расходы на: обучение (своё, детей или братьев/сестёр), лечение (в том числе дорогостоящее), добровольное пенсионное страхование, благотворительность, занятия спортом.

Инвестиционные — если вы вложились в программы и активы, предусмотренные налоговым законодательством. Пример — покупка ценных бумаг.

Имущественные — при покупке жилья или продаже недвижимости, находившейся в собственности менее установленного срока.

Профессиональные — связанные напрямую с бизнесом. Расходы на аренду, оборудование, программное обеспечение, рекламу и прочее, если они документально подтверждены.

Важно: Сумма вычетов ограничена лимитами. Например, по социальному вычету на лечение — не более 13% от 120 000 рублей в год на одного человека. Это нужно учитывать при расчётах.

И, конечно, все расходы должны быть доказуемыми — с чеками, договорами, квитанциями, справками.

Алгоритм получения вычета

Чтобы получить налоговый вычет, необходимо заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ. Вот пошаговая инструкция:

Соберите документы: паспорт, ИНН,

документы о доходах (например, банковские выписки),

подтверждающие расходы: договоры, чеки, справки, квитанции, акты и пр. Загрузите документы в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Заполните декларацию 3-НДФЛ — корректно укажите: личные данные,

доходы за отчётный период,

подтверждённые расходы,

виды применяемых вычетов. Подпишите и отправьте декларацию: через личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП),

или через оператора ЭДО,

или по почте — в бумажном виде, с подписью. Отслеживайте статус рассмотрения через личный кабинет или при личном обращении в налоговую инспекцию.

Срок проверки — до четырёх месяцев.

Срок давности — 3 года

Налоговый вычет можно получить только за три последних года. Например, если вы купили квартиру в 2015 году, то в 2023 году уже поздно — право на вычет утрачено. Следите за датами.

Пример расчёта экономии

ИП Петров Г.А. работает на ОСНО. По итогам года он заработал 5 000 000 рублей. Расходы, связанные с ведением бизнеса, составили 2 500 000 рублей. Также он купил квартиру стоимостью 2 000 000 рублей и претендует на имущественный вычет в 260 000 рублей (максимум, установленный законом — 13% от 2 млн).

Что получаем:

Доход: 5 000 000 ₽

Профессиональные расходы: –2 500 000 ₽

Имущественный вычет: –260 000 ₽

Облагаемая база снижается почти на 2 760 000 ₽

Это значит — экономия по налогу (13%) составит 358 800 ₽

Итог

Если вы — ИП на ОСНО и платите НДФЛ, вы можете:

Использовать все стандартные налоговые вычеты.

Уменьшать налоги на десятки и сотни тысяч рублей.

Возвращать часть уже уплаченных сумм, оформив вычет задним числом (в пределах 3 лет).

Не упускайте это право. Даже один грамотно оформленный вычет — это реальная финансовая подушка для бизнеса.