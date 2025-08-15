День, когда замолчали звонки в WhatsApp и Telegram

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Утро, которое изменило всё
Первые симптомы — обрывы звонков, затем лавина сообщений в чатах. Под удар попали до 96 млн пользователей WhatsApp1 и огромная аудитория Telegram: привычная международная связь через мессенджеры исчезла.
Для бизнеса эффект — мгновенный: международные переговоры через VoIP остановились, экономия на роуминге испарилась, сделки встали. Формулировка регулятора — «борьба с мошенничеством», но за ней — куда более широкая повестка: деньги, контроль, инфраструктура.
Как к этому пришли: закрытая сессия и интересы операторов
За 2,5 месяца до событий, в конце мая, на закрытой встрече «большой четвёрки» — МТС, «МегаФона», «Билайна», Tele2 — прозвучал главный тезис: мессенджеры вымывают голосовую выручку. Аргументы:
«Теряем миллиарды на голосе» — без возврата трафика инфраструктуру (включая 5G) не удержать.
В мессенджерах не работают привычные антифрод-механизмы.
Для государства это ещё и управляемость коммуникаций.
Решение выглядело элегантно: ограничить звонки в иностранных мессенджерах, оставив тексты и медиа, и объяснить это безопасностью.
«Мошенники» как универсальный предлог
Риторика Роскомнадзора построена на тезисе: голосовые сервисы в мессенджерах — оружие злоумышленников. В поддержку — статистика: по данным ЦБ, 45,6% атак идут через обычные звонки, а мессенджеры уже занимают 15,7%. Проблема в том, что частичная блокировка VoIP не решает саму схему: злоумышленники мигрируют на другие платформы или возвращаются в традиционную телефонию. Но для реализации решения это не критично — повестка «защиты» отрабатывается, контроль усиливается.
Немедленный эффект: возврат трафика и «девяностые» по-новому
По оценкам отрасли (в т. ч. TelecomDaily), уже в первые дни голосовой трафик операторов вырос на ~10%; при сохранении ограничений до 50% местных вызовов вернётся в мобильные сети. Экономика дня-два:
Местные звонки — возврат в сотовые сети до 50%.
Междугород — рост на 15–20%.
Международные — лишь ~5%: многие просто перестанут звонить за границу.
Для домохозяйств это означает счета за роуминг, для компаний — рост издержек и падение оперативности переговоров.
«Отечественные аналоги»: решение с оговорками
Продвигаемая альтернатива — Max (VK) — ориентирована на российско-белорусский контур. Для международных коммуникаций возникают узкие места: ограниченная внешняя аудитория, риски тотального контроля любого массового канала внутри страны. Экзотические варианты — Chattti, WeChat — не массовы для российских пользователей и бизнеса.
Цена «безопасности»
Бенефициары краткосрочно очевидны:
Операторы — восстановление части голосовой выручки.
Государство — большая управляемость цифровыми коммуникациями.
Пользователи и бизнес — потери: деньги, удобство, скорость.
Кейс Елены Петровой — типовой: ежедневные семейные созвоны превращаются в редкие и дорогие международные звонки; компании переносят коммуникации в тексты, снижая качество и темп решений.
Парадокс: выигрывают мошенники
По данным источников в правоохранительных органах, после ограничений количество мошеннических эпизодов не упало, а изменилась структура: злоумышленники уходят в VPN, криптомессенджеры, игровые платформы, которые сложнее отслеживать. Параллельно возник новый жанр — «услуги восстановления звонков в WhatsApp»1: сбор персональных данных и денег у доверчивых пользователей на фоне растерянности. Антифрод-повестка породила дополнительный фрод.
Что это значит для рынка
Коммуникационная фрагментация: голоса — у операторов, тексты — в мессенджерах, видео — частично.
Рост транзакционных издержек компании на связи, безопасность и комплаенс.
Снижение международной связности: меньше быстрых голосовых контактов снаружи.
Ускорение импортозамещения в коммуникациях — при цене в виде закрытого контура и снижения конкуренции.
Итог
Частичное ограничение голосовых вызовов в WhatsApp1 и Telegram под лозунгом борьбы с мошенничеством стало маркером курса: возврат трафика в регулируемый периметр, усиление контроля, рост расходов пользователей и бизнеса. Контр-интуитивно, но факт: в новой конфигурации быстрее адаптируются злоумышленники. А граждане и компании платят рублём, временем и потерей удобства.
