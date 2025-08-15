День, когда замолчали звонки в WhatsApp и Telegram

Утро, которое изменило всё

Первые симптомы — обрывы звонков, затем лавина сообщений в чатах. Под удар попали до 96 млн пользователей WhatsApp1 и огромная аудитория Telegram: привычная международная связь через мессенджеры исчезла.

Для бизнеса эффект — мгновенный: международные переговоры через VoIP остановились, экономия на роуминге испарилась, сделки встали. Формулировка регулятора — «борьба с мошенничеством», но за ней — куда более широкая повестка: деньги, контроль, инфраструктура.