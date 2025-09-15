Навязывание банка для зарплаты: какой штраф грозит работодателю

Работодатель не вправе навязывать сотруднику банк для получения зарплаты. Отказ учесть выбор работника — нарушение закона и прямой путь к штрафам. Этот материал о том, какие санкции грозят за навязывание «своего» банка.

Право выбора за работником

Работодатель не может диктовать сотруднику, в каком банке тот обязан получать зарплату. Работник вправе сам выбрать банк — как в момент заключения трудового договора, так и в любой момент позже.

Корректная практика для работодателя: при приёме на работу попросить реквизиты счёта, куда сотрудник хочет получать деньги. Если у работника предпочтений нет, можно предложить «свой» банк, но обязательно разъяснить, что это лишь рекомендация, а выбор всегда можно изменить.

Чем грозит нарушение

Отказ учитывать выбор сотрудника — прямое нарушение закона. В ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ закреплены штрафы за навязывание зарплатного банка:

для юрлиц — от 30 000 до 50 000 рублей ;

для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей ;

для ИП с работниками — от 1 000 до 5 000 рублей.

Если нарушение повторяется в течение календарного года, санкции становятся строже (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ):

для юрлиц — от 50 000 до 100 000 рублей ;

для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей ;

для ИП — от 10 000 до 30 000 рублей.

Итог

Выбор зарплатного банка — это право работника, и отказ его учитывать автоматически влечёт административную ответственность. Для работодателя безопаснее всего — соблюдать закон и фиксировать все заявления сотрудников документально.