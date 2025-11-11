Новое основание для блокировки счетов

С 25 июля 2024 года вступили в силу изменения в закон о национальной платёжной системе. Формально — для усиления борьбы с мошенничеством. Фактически — ещё один инструмент контроля, рядом с 115-ФЗ. И снова — «рубит лес», а летят щепки.

Что изменилось

Теперь банк обязан ограничивать использование электронных средств платежа клиентам, на которых в базе данных Банка России есть негативная информация. Самостоятельно приостанавливать обслуживание банк не может: сначала он обращается к базе ЦБ, получает подтверждение, что получатель числится в списке, и после этого блокирует операции.

С 25 июля этого года блокировка стала обязательной: банк не только отказывает в операции, но и замораживает доступ к счетам и картам.

На основании чего

Пункт 11.7 статьи 9 федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011.

Что делать, если счёт заблокировали

Можно обратиться в Банк России через интернет-приёмную.

Но нужно быть готовым: ждать придётся до трёх недель. Быстрее не будет.

Если ЦБ откажет

Следующий шаг — суд (пункт 11.10 той же статьи 9 закона №161-ФЗ).

Вывод

Новая норма — это ещё одно напоминание, что каждая операция теперь под микроскопом. Выбирайте получателей платежей осторожно. Заблокировать банк может за секунду, а разблокировать — только через 15 рабочих дней. Решайте сами, много это или мало, когда счёт нужен прямо сейчас.