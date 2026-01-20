Как печатать кассовые чеки при переходе на НДС 22%

С 1 января 2026 года в России начинает действовать новая основная ставка НДС 22%. Это автоматически тянет за собой изменения в правилах формирования кассовых чеков и в форматах фискальных документов.

Новые форматы фискальных документов

В связи с повышением ставки НДС ФНС обновляет форматы фискальных документов. Соответствующий приказ ФНС России находится на регистрации в Минюсте.

После его официальной регистрации вся контрольно-кассовая техника должна быть обновлена и технически уметь формировать чеки с указанием новой ставки НДС 22%.

Обновление ККТ и программного обеспечения

Необходимые доработки ККТ и внешних учетных систем уже находятся в процессе. По оценкам, срок таких доработок и внедрения может составлять от трех до четырех месяцев.

ФНС учитывает этот фактор при переходе на новые правила.

Позиция ФНС на первый квартал 2026 года

Для более мягкого перехода налогоплательщиков на НДС 22% ФНС рекомендовала территориальным инспекциям:

в течение первого квартала 2026 года не проводить проверочные мероприятия ;

сосредоточиться на информировании и консультировании по вопросам отражения новой ставки НДС в кассовых чеках.

Что делать с отчетностью и чеками до обновления ККТ

Несмотря на технические ограничения, налоговую отчетность необходимо формировать уже с учетом ставки НДС 22%.

При этом ФНС разъяснила важный момент: по расчетам, совершенным с 01.01.2026 до момента обновления ККТ и программного обеспечения, не потребуется оформлять кассовые чеки коррекции с новой ставкой НДС.

Когда в 2026 году допустима ставка НДС 20% в чеке

Указание в кассовом чеке прежней ставки 20% после 1 января 2026 года допустимо только в строго определенных ситуациях:

возврат товара, если он был реализован до 2026 года ;

формирование чека коррекции по расчету, совершенному до 2026 года ;

предоплата за товар получена до 2026 года , а реализация состоялась после 1 января 2026 года;

товар был передан до 2026 года без оплаты, а оплата поступила уже после 1 января 2026 года.

Во всех остальных случаях применяется новая ставка НДС - 22%.