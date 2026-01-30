Ошибки при казначейском сопровождении, которые в 2026 году обходятся бизнесу слишком дорого

Введение

При этом большинство проблем, с которыми сегодня обращаются предприниматели и бухгалтеры, связаны не с «плохими» контрактами, а с ошибками в ведении казначейского счёта и взаимодействии с казначейством. Эти ошибки редко выглядят критичными на первый взгляд, но именно они приводят к задержкам платежей, блокировкам операций и финансовым потерям.

Ниже — практический взгляд на типовые ошибки 2026 года и на то, как с ними работают профессионалы.