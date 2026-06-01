Коды источников поступления целевых средств: что бухгалтеру сверять во входящих платежах от заказчика

Главные группы кодов и логика их применения

В справочнике кодов источников поступления целевых средств десятки позиций. Бухгалтеру нет нужды держать в голове весь перечень, но базовые группы знать полезно — именно с ними встречается большинство контрактов.

7100 — субсидии, гранты в форме субсидий, взносы в уставные капиталы и средства по контрактам, источником финансирования которых выступают перечисленные субсидии и взносы.

7200 — бюджетные инвестиции юридическим лицам и средства по контрактам, источником которых служат такие инвестиции.

7300 — средства по государственным контрактам для обеспечения федеральных нужд, кроме контрактов в рамках государственного оборонного заказа.

7900 — средства по контрактам ГОЗ, регулируемым 275-ФЗ. Для бухгалтера это маркер совершенно отдельной нормативной среды со своим режимом учёта и отдельным банковским сопровождением.

9800 — широкий блок: государственные и муниципальные контракты, субсидии, инвестиции и иные формы финансирования, связанные с предоставлением бюджетных кредитов субъектам РФ.

Полный набор шире: помимо названных групп существуют коды 7400, 7500, 7550, 7600, 7665, 7700, 7780, 7800, 7901, 9700, отдельная серия 0630–0634 и код 02002. Каждый описывает свой вид финансирования и тянет за собой свои правила. Но именно 7100, 7200, 7300, 7900 и 9800 закрывают подавляющее большинство практических ситуаций.