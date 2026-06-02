Казначейское сопровождение в строительстве: как подрядчику пройти контракт от аванса до закрытия без срыва графика

Строительный контракт под казначейским сопровождением живет по своим правилам: аванс заходит на лицевой счет 71 в УФК, каждый этап закрывается актом КС-2 и справкой КС-3, возмещение строительно-монтажных работ идет по коду 9410, а расчеты с субподрядом — через распоряжения казначейства.

Разбираем порядок и десять ошибок, на которых подрядчики теряют дни и деньги.

Когда казначейское сопровождение обязательно для стройки

- 44-ФЗ: контракт от 3 млн ₽ с авансом более 50%, контракт от 100 млн ₽ при любом авансе, а также целевые средства из субсидий, бюджетных инвестиций и нацпроектов.

- 275-ФЗ (оборонная стройка): привязка не к сумме, а к источнику — сопровождение применяется к каждому контракту ГОЗ, включая кооперацию.

- Капремонт и муниципальная стройка: под режим попадают по тем же основаниям, если финансирование целевое.

Главный ориентир — формулировка в самом контракте. Если в разделе о расчётах есть «казначейское сопровождение» и «лицевой счёт» — счёт открывать обязательно.

Чем стройка в КС отличается от обычного подряда

Аванс — на лицевой счёт 71, не на расчётный. Свободных оборотных средств у подрядчика нет: деньги расходуются строго по сметным позициям (материалы, работы, субподряд) через ГИИС «Электронный бюджет». Общий лимит аванса по 44-ФЗ — до 30%, а с казначейским сопровождением — до 50%. По крупным контрактам свыше 600 млн ₽ действует поэтапное авансирование: каждый следующий транш привязан к объёму фактически выполненных и принятых работ.

Этап = КС-2 + КС-3. Формы утверждены Постановлением Госкомстата России № 100 от 11.11.1999. КС-2 фиксирует объёмы и виды выполненных работ за этап; КС-3 формируется на основании КС-2 и служит для расчётов. Без подписанного заказчиком КС-2 и сформированной на его основе КС-3 возмещение строительных расходов через казначейство не проходит.

Документооборот: где он рвётся чаще всего

Слабое звено — стык сметы, КС-2 и распоряжения. Если объёмы в КС-2 не бьются с локальной сметой, а сумма в КС-3 — с КС-2, распоряжение по коду 9410 возвращается. Поэтому смету, КС-2 и КС-3 нужно сверять между собой до подачи, а не после возврата.

Код 9410 — как возмещать СМР-расходы

Код 9410 — основной код возмещения для строительного подрядчика. По нему возвращаются с лицевого счёта 71 расходы на капитальные вложения: подготовка территории, фундамент, возведение конструкций, монтаж оборудования, отделка, благоустройство и связанные капитальные затраты, подтверждённые формами КС-2 и КС-3. Текущие расходы идут по своим кодам — зарплата 9100, материалы 9300, услуги 9200, — а 9410 закрывает именно капитальную часть. «Авансом» по 9410 возмещать нельзя — только факт выполнения.

Требования к формам. КС-2 должна содержать номер и дату, отчётный период, объект и подрядчика, перечень работ с объёмами и стоимостью по локальной смете, подписи и печати обеих сторон. КС-3 формируется строго на основании КС-2 — итоговая стоимость в справке должна совпадать со сводом по акту.

Назначение платежа. В распоряжении на возмещение нужно связать расход с контрактом и этапом. Пример: «Возмещение затрат на строительно-монтажные работы по этапу 1 государственного контракта № … (ИГК …), акт КС-2 № 1 от …, справка КС-3 № 1 от …, согласно локальной смете № 02-01». Чем точнее привязка к КС-2, КС-3 и смете — тем меньше шанс возврата.

Субподрядчики: прямой платёж или возмещение

Два рабочих варианта:

- Прямой платёж — распоряжение с лицевого счёта 71 сразу на счёт субподрядчика, когда деньги ещё не израсходованы;

- Возмещение — когда генподрядчик уже оплатил субподряд с расчётного счёта и возвращает расход с целевого после поступления аванса.

В обоих случаях основание — договор субподряда и акт, а для строительных работ — КС-2 и КС-3 субподрядчика. В оборонной стройке по 275-ФЗ субподряд встраивается в кооперацию ГОЗ под тем же ИГК, и каждый участник ведёт раздельный учёт. Ответственность за корректность цепочки несёт генподрядчик.

Топ-10 ошибок строительных подрядчиков (с ценой)

| Ошибка | Что исправить | Цена |

|---|---|---|

| Объёмы КС-2 не совпадают со сметой | Привести КС-2 к локальной смете | +3–7 дней |

| Неверная сумма в КС-3 | Пересчитать КС-3 строго по КС-2 | +3–5 дней |

| Нет подписи/печати заказчика на КС-2 | Получить полностью подписанный КС-2 | +5–10 дней |

| СМР оплачены до подписания контракта | Исключить или обосновать предконтрактом | отказ по сумме |

| Забыт ИГК в распоряжении | Проставить ИГК из контракта | +3–5 дней |

| Неверный код (9200 вместо 9410) | Сверить код по виду расхода | +3–5 дней |

| Аванс не привязан к этапу и смете | Распределить аванс по сметным позициям | риск ст. 15.14 КоАП |

| Субподряд оплачен без согласования | Оформить возмещение с расчётом доли | потеря суммы до доработки |

| Налоги оплачены до закрытия этапа | Возмещать после закрытия этапа | задержка |

| Взносы без расчёта доли на контракт | Приложить расчёт доли ФОТ | +3–5 дней |

Как закрыть системно. Семь из десяти ошибок снимаются одним правилом: смета, КС-2 и КС-3 сверяются между собой до подачи распоряжения. Оставшиеся три — про дисциплину кодов и ИГК и про порядок расчётов с субподрядом.

Автор: Стелла Иванова, эксперт по казначейскому сопровождению государственных контрактов. Более 15 лет практики по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ.

