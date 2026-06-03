Казначейское сопровождение медицинского госконтракта: как поставщику и клинике пройти приемку и возместить расходы

Медицинский госконтракт под казначейским сопровождением держится на одном: каждая позиция должна быть зарегистрирована и подтверждена документами. Истекшее регистрационное удостоверение или расхождение серии с сертификатом останавливают приёмку и платеж. Разбираем порядок, коды возмещения и ошибки, на которых теряют дни и деньги.

Что подтверждает каждую позицию

- Лекарство — действующим регистрационным удостоверением в ГРЛС;

- Медизделие — записью в реестре Росздравнадзора;

- Партия — сертификатом соответствия и сроком годности (серия в сертификате = серия на упаковке);

- Расходник/ИМН — протоколом стерильности.

Деньги заходят на лицевой счёт 71 в УФК и расходуются строго на цели контракта через ГИИС «Электронный бюджет».

Возмещение: коды 9300 / 9200 / 9100

- Поставка лекарств, расходных материалов, ИМН — код 9300. Документы: договор поставки, счёт, накладная/УПД, сертификат на партию, регудостоверение, платёжное поручение.

- Услуги клиник и сторонних организаций — код 9200 (медуслуги, лабораторные исследования, обслуживание оборудования).

- Зарплата врачей и медперсонала — код 9100, с расчётом доли по табелю, если персонал занят не только на контракте.

Частая ошибка — поставить 9200 вместо 9300 (или наоборот): распоряжение возвращают. По датам: зарплата и взносы, оплаченные до старта контракта, не имеют основания для возмещения.

Лицензирование и контроль

Медизделие должно быть в реестре Росздравнадзора, лекарство — в ГРЛС (Минздрав). Поставка через несертифицированного дистрибьютора — происхождение не подтверждено, возврат. Закупать у производителя или официального дистрибьютора.

Топ-10 ошибок медицинских подрядчиков (с ценой)

Ошибка Цена Что исправить Истёкшее регистрационное удостоверение отказ по позиции Заменить на партию с действующим РУ Серия лекарств ≠ сертификату +3–7 дней Привести сертификат к серии партии ИМН без протокола стерильности +3–7 дней Приложить протокол стерильности Зарплата врача возмещена до контракта отказ по сумме Возмещать после старта Аванс не привязан к этапу поставки риск ст. 15.14 КоАП Распределить по графику поставок Медизделие не в реестре Росздравнадзора отстранение/претензия Проверить реестр, заменить позицию Несертифицированный дистрибьютор возврат Закупать у производителя/офиц. дистрибьютора Код 9200 вместо 9300 +3–5 дней Сверить код по виду расхода Ошибка в назначении при массовой поставке +3–5 дней Детализировать по номенклатуре Взносы за врачей оплачены до договора задержка Возмещать после начала контракта

Половина ошибок снимается входным контролем: регудостоверение и сертификат на партию проверяются до поставки, серия сверяется с упаковкой, для ИМН готовится протокол стерильности. Вторая половина — про коды и привязку расходов.

Полный порядок работы медицинского поставщика и учреждения в КС — поставка и приёмка лекарств/ИМН, документооборот (регудостоверения, протоколы стерильности, сертификаты, инвойсы), возмещение, реестры Минздрава и Росздравнадзора — плюс чек-лист запуска контракта на 25 пунктов:

👉 https://kazna-gov.ru/blog/kaznacheyskoe-soprovozhdenie-meditsina

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Автор: Стелла Иванова, эксперт по казначейскому сопровождению государственных контрактов. Более 15 лет практики по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ.