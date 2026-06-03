Казначейское сопровождение медицинского госконтракта: как поставщику и клинике пройти приемку и возместить расходы
Что подтверждает каждую позицию
- Лекарство — действующим регистрационным удостоверением в ГРЛС;
- Медизделие — записью в реестре Росздравнадзора;
- Партия — сертификатом соответствия и сроком годности (серия в сертификате = серия на упаковке);
- Расходник/ИМН — протоколом стерильности.
Деньги заходят на лицевой счёт 71 в УФК и расходуются строго на цели контракта через ГИИС «Электронный бюджет».
Возмещение: коды 9300 / 9200 / 9100
- Поставка лекарств, расходных материалов, ИМН — код 9300. Документы: договор поставки, счёт, накладная/УПД, сертификат на партию, регудостоверение, платёжное поручение.
- Услуги клиник и сторонних организаций — код 9200 (медуслуги, лабораторные исследования, обслуживание оборудования).
- Зарплата врачей и медперсонала — код 9100, с расчётом доли по табелю, если персонал занят не только на контракте.
Частая ошибка — поставить 9200 вместо 9300 (или наоборот): распоряжение возвращают. По датам: зарплата и взносы, оплаченные до старта контракта, не имеют основания для возмещения.
Лицензирование и контроль
Медизделие должно быть в реестре Росздравнадзора, лекарство — в ГРЛС (Минздрав). Поставка через несертифицированного дистрибьютора — происхождение не подтверждено, возврат. Закупать у производителя или официального дистрибьютора.
Топ-10 ошибок медицинских подрядчиков (с ценой)
Ошибка
Цена
Что исправить
Истёкшее регистрационное удостоверение
отказ по позиции
Заменить на партию с действующим РУ
Серия лекарств ≠ сертификату
+3–7 дней
Привести сертификат к серии партии
ИМН без протокола стерильности
+3–7 дней
Приложить протокол стерильности
Зарплата врача возмещена до контракта
отказ по сумме
Возмещать после старта
Аванс не привязан к этапу поставки
риск ст. 15.14 КоАП
Распределить по графику поставок
Медизделие не в реестре Росздравнадзора
отстранение/претензия
Проверить реестр, заменить позицию
Несертифицированный дистрибьютор
возврат
Закупать у производителя/офиц. дистрибьютора
Код 9200 вместо 9300
+3–5 дней
Сверить код по виду расхода
Ошибка в назначении при массовой поставке
+3–5 дней
Детализировать по номенклатуре
Взносы за врачей оплачены до договора
задержка
Возмещать после начала контракта
Половина ошибок снимается входным контролем: регудостоверение и сертификат на партию проверяются до поставки, серия сверяется с упаковкой, для ИМН готовится протокол стерильности. Вторая половина — про коды и привязку расходов.
Полный порядок работы медицинского поставщика и учреждения в КС — поставка и приёмка лекарств/ИМН, документооборот (регудостоверения, протоколы стерильности, сертификаты, инвойсы), возмещение, реестры Минздрава и Росздравнадзора — плюс чек-лист запуска контракта на 25 пунктов:
👉 https://kazna-gov.ru/blog/kaznacheyskoe-soprovozhdenie-meditsina
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Автор: Стелла Иванова, эксперт по казначейскому сопровождению государственных контрактов. Более 15 лет практики по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
чем же НДФЛ с ГПХ отличается от НДФЛ с ЗП ?