Доверенность для УФК: как оформить, чтобы казначейство приняло с первого раза

Причём не «любая доверенность из шаблона», а оформленная так, как ждёт УФК.
Документ кажется простым — пара абзацев и подпись. Но именно на нём подрядчики регулярно получают отказ: то формулировка полномочий слишком общая, то забыли дату, то нет машиночитаемой версии для электронной подачи. Разберём по-человечески, что в доверенности обязательно, как её заверить и сколько она живёт.
Когда доверенность действительно нужна
Если все действия со счётом выполняет сам руководитель организации или ИП лично — доверенность не нужна, его полномочия и так подтверждены уставом и выпиской. Но как только к работе подключается наёмный сотрудник, всё меняется: бухгалтеру, финансисту или специалисту по КС нужно письменное основание, чтобы подавать документы, подписывать распоряжения по лицевому счёту и получать выписки.
И здесь важный момент 2026 года: у доверенности фактически две формы, и часто нужны обе.
- Бумажная — в свободной письменной форме по Гражданскому кодексу (ст. 185–187). Она работает для очных действий и приёма документов.
- Машиночитаемая (МЧД) — для подписания в ГИИС «Электронный бюджет» электронной подписью сотрудника. Это формат 003, оформляется через ФНС или Госуслуги. Без неё электронная подпись сотрудника в системе просто недействительна, и распоряжение не уйдёт.
То есть «дал доверенность на бумаге» в 2026-м — это ещё не вся история: для электронной работы её бумажной формы недостаточно.
Что говорит Гражданский кодекс — и почему это важно
Доверенность — документ из ГК РФ, и большинство отказов связаны именно с тем, что забыли базовые требования закона.
Дата составления — это не формальность, а условие жизни документа. Без даты доверенность ничтожна (ст. 186 ГК РФ) — то есть юридически её как будто и нет. Это самая обидная и самая частая ошибка: всё заполнено идеально, а одной строки не хватает.
Срок действия лучше задавать осознанно. Если срок не указать вовсе, доверенность по умолчанию действует один год со дня составления (ст. 186 ГК РФ). На практике срок удобно привязывать к сроку контракта — тогда не приходится держать в голове, когда полномочия «сгорят».
Перечень полномочий — сердце документа. Размытое «представлять интересы организации» УФК не примет. Нужно прямо перечислить, что именно может делать сотрудник: подавать документы, подписывать распоряжения по лицевому счёту, получать выписки. Чем конкретнее формулировка, тем меньше вопросов у инспектора.
И две вещи, которые кажутся очевидными, но всё равно встречаются: доверитель и представитель должны быть разными лицами (доверенность самому себе смысла не имеет), а для ИП в ряде территориальных органов требуется нотариальное заверение — это стоит уточнить в своём УФК заранее, до подачи.
Топ-10 ошибок, на которых УФК отказывает
Ошибка
Что произошло
Как избежать
Слишком общая формулировка полномочий
УФК не принимает доверенность
Перечислить: подача, подписание распоряжений, выписки
Не указан срок действия
Путаница со сроком полномочий
Задавать срок под контракт (ст. 186 ГК)
Нет даты составления
Доверенность ничтожна
Дата обязательна всегда
Опечатки в ОГРН или ИНН
Возврат на доработку
Сверять реквизиты посимвольно
Забыто нотариальное заверение (для ИП)
Отказ УФК
Уточнить требование своего УФК заранее
Истёкшая доверенность не заменена
Подпись недействительна
Контролировать срок, выдать новую
Доверитель и доверенный — одно лицо
Доверенность бессмысленна
Назначить другое лицо
Доверенность не на того работника
У подписанта нет полномочий
Выдать тому, кто реально работает с казначейским счётом
Нет МЧД для ГИИС ЭБ
Электронная подпись недействительна
Оформить МЧД формата 003
Нет расшифровки подписи
печать не совпадает | Возврат на доработку
Привести подпись и печать к реквизитам
Если свести всё к одному абзацу: почти все возвраты закрываются тремя привычками. Прописывать конкретный перечень полномочий, а не общую фразу. Всегда ставить дату и осознанный срок. И заранее оформлять МЧД для электронной работы. Для ИП к этому добавляется один вопрос — уточнить про нотариуса в своём ТОФК.
Коротко
Доверенность для УФК — короткий документ, но он открывает сотруднику доступ ко всему счёту, поэтому казначейство смотрит его придирчиво. Один раз оформив её правильно (конкретные полномочия, дата, срок, при необходимости — нотариус и МЧД), вы снимаете целый класс отказов, которые иначе всплывают в самый неподходящий момент — когда платёж нужно провести срочно.
Полный разбор — образец доверенности с подсказкой к каждому элементу, способы заверения, что такое МЧД и как её получить, срок действия и продление, подача через ГИИС «Электронный бюджет» — плюс чек-лист на 18 пунктов перед подачей:
👉 https://kazna-gov.ru/blog/doverennost-dlya-ufk
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