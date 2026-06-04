Доверенность для УФК: как оформить, чтобы казначейство приняло с первого раза

Когда доверенность действительно нужна

Если все действия со счётом выполняет сам руководитель организации или ИП лично — доверенность не нужна, его полномочия и так подтверждены уставом и выпиской. Но как только к работе подключается наёмный сотрудник, всё меняется: бухгалтеру, финансисту или специалисту по КС нужно письменное основание, чтобы подавать документы, подписывать распоряжения по лицевому счёту и получать выписки.

И здесь важный момент 2026 года: у доверенности фактически две формы, и часто нужны обе.

- Бумажная — в свободной письменной форме по Гражданскому кодексу (ст. 185–187). Она работает для очных действий и приёма документов.

- Машиночитаемая (МЧД) — для подписания в ГИИС «Электронный бюджет» электронной подписью сотрудника. Это формат 003, оформляется через ФНС или Госуслуги. Без неё электронная подпись сотрудника в системе просто недействительна, и распоряжение не уйдёт.

То есть «дал доверенность на бумаге» в 2026-м — это ещё не вся история: для электронной работы её бумажной формы недостаточно.