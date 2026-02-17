Доход или скидка? ФНС расширяет толкование налоговой базы УСН на бонусные баллы

Федеральная налоговая служба начала начислять продавцам маркетплейсов налоги с бонусных баллов, полученных в рамках программ скидок. Претензии в основном затронули продавцов на Ozon. Ранее платформа компенсировала разницу между обычной и акционной ценой товара прямым рублевым переводом на расчетный счет продавца, и эти суммы включались в доход.

Теперь же компенсация осуществляется в баллах по курсу 1 балл — 1 рубль. Эти бонусы автоматически списываются в счет оплаты услуг маркетплейса — комиссии, логистики, продвижения. Продавец может вывести их в денежном эквиваленте только при образовании положительного остатка.

Продавцы не согласны с доначислениями, утверждая, что при применении упрощенной системы налогообложения баллы нельзя признать доходом до их конвертации в деньги и фактического зачисления на счет. Однако налоговики настаивают, что баллы, эквивалентные по стоимости предоставленной скидке в рублях, фактически «полностью покрывают разницу в цене товара» и передаются продавцу для оплаты услуг платформы. Следовательно, они должны включаться в налоговую базу по УСН.

Правовая природа бонусных баллов: формируют ли они налоговую базу?

Понятие «доход» определено в статье 41 Налогового кодекса РФ. Согласно этой норме, доход представляет собой экономическую выгоду, которая может быть получена в денежной или натуральной форме. Для целей налогообложения такая выгода должна подлежать оценке.

Бонусные баллы не являются доходом по смыслу указанной статьи: они не представляют собой денежные средства, не имеют натуральной формы и не могут быть использованы вне маркетплейса. Кроме того, баллы не конвертируются в деньги и не создают экономической выгоды для налогоплательщика. Поэтому они не соответствуют критериям дохода, установленным законодательством о налогах и сборах

С точки зрения порядка определения доходов при применении УСН доход также не возникает. В соответствии со статьей 346.15 НК РФ доходом признаются поступления денежных средств, иного имущества, а также имущественных прав. При УСН применяется кассовый метод, согласно которому доход признается в момент фактического получения денежных средств или возникновения права свободно ими распоряжаться.

Бонусные баллы не поступают на расчетный счет, не могут быть выведены и не подлежат свободному распоряжению налогоплательщиком. В связи с этим они не формируют дохода для целей УСН.

По своей экономической сути бонусные баллы являются элементом программы лояльности. Маркетплейс начисляет их как эквивалент предоставленной покупателю скидки, что приводит не к увеличению дохода продавца, а к снижению его расходов на услуги платформы.

Приравнивание бонусных баллов к рублям в рамках системы учета носит исключительно информационный характер и служит для отражения участия в программе. С учетом этого баллы не являются средством платежа, а их использование представляет собой не получение дохода, а реализацию скидки. При этом маркетплейсы отражают свою выручку от услуг уже за вычетом суммы списанных баллов и не уплачивают с этой суммы налог на прибыль.

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация: маркетплейс налог не платит, продавец денег не получает, но налоговые органы требуют уплаты налога именно с продавца. Это нарушает принципы равенства и справедливости налогообложения, а также искажает экономическое содержание налога.

Бонусные баллы: юридическая фикция или хозяйственная реальность?

Возникший спор отражает конфликт между формальной трактовкой налоговой выгоды и фактической экономической реальностью.

Его исход будет зависеть от оценки судом правовой природы бонусных баллов (являются ли они доходом или скидкой), возможности их реального использования и наличия экономической выгоды. В позиции ФНС усматривается расширительное толкование понятия доход. Требования налогового органа противоречат принципу кассового метода при УСН, поскольку не происходит фактического поступления денежных средств. Возникает также вопрос о нарушении принципа экономической обоснованности налогообложения, поскольку налоговая база должна определяться исходя из реального, а не условного получения экономической выгоды.

В то же время существует риск признания данной схемы способом налоговой оптимизации. Налоговая служба может расценить замену денежной компенсации на бонусные баллы как искусственный прием, не имеющий разумной деловой цели и направленный на необоснованное уменьшение налоговой базы у обеих сторон.

Основополагающее значение для суда будет иметь вопрос о том, насколько такая операция отражает действительный хозяйственный процесс и взаимозачет обязательств. Таким образом, результат спора зависит от того, признает ли суд бонусные баллы объектом гражданских прав и денежным эквивалентом или согласится с их виртуальной, учетной природой.

Автор Александр Кирпиков, руководитель центра Кирпиков и партнеры.

