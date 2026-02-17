ФинМен моб
🔴 Вебинар: Особенности совмещения УСН и ПСН в 2026 году →
Александр Кирпиков
УСН

Доход или скидка? ФНС расширяет толкование налоговой базы УСН на бонусные баллы

Налоговая служба начала облагать налогом бонусные баллы продавцов на маркетплейсах.
Доход или скидка? ФНС расширяет толкование налоговой базы УСН на бонусные баллы
Фото: www.pexels.com

Федеральная налоговая служба начала начислять продавцам маркетплейсов налоги с бонусных баллов, полученных в рамках программ скидок. Претензии в основном затронули продавцов на Ozon. Ранее платформа компенсировала разницу между обычной и акционной ценой товара прямым рублевым переводом на расчетный счет продавца, и эти суммы включались в доход.

Теперь же компенсация осуществляется в баллах по курсу 1 балл — 1 рубль. Эти бонусы автоматически списываются в счет оплаты услуг маркетплейса — комиссии, логистики, продвижения. Продавец может вывести их в денежном эквиваленте только при образовании положительного остатка.

Продавцы не согласны с доначислениями, утверждая, что при применении упрощенной системы налогообложения баллы нельзя признать доходом до их конвертации в деньги и фактического зачисления на счет. Однако налоговики настаивают, что баллы, эквивалентные по стоимости предоставленной скидке в рублях, фактически «полностью покрывают разницу в цене товара» и передаются продавцу для оплаты услуг платформы. Следовательно, они должны включаться в налоговую базу по УСН.

Правовая природа бонусных баллов: формируют ли они налоговую базу?

Понятие «доход» определено в статье 41 Налогового кодекса РФ. Согласно этой норме, доход представляет собой экономическую выгоду, которая может быть получена в денежной или натуральной форме. Для целей налогообложения такая выгода должна подлежать оценке.

Бонусные баллы не являются доходом по смыслу указанной статьи: они не представляют собой денежные средства, не имеют натуральной формы и не могут быть использованы вне маркетплейса. Кроме того, баллы не конвертируются в деньги и не создают экономической выгоды для налогоплательщика. Поэтому они не соответствуют критериям дохода, установленным законодательством о налогах и сборах

С точки зрения порядка определения доходов при применении УСН доход также не возникает. В соответствии со статьей 346.15 НК РФ доходом признаются поступления денежных средств, иного имущества, а также имущественных прав. При УСН применяется кассовый метод, согласно которому доход признается в момент фактического получения денежных средств или возникновения права свободно ими распоряжаться.

Бонусные баллы не поступают на расчетный счет, не могут быть выведены и не подлежат свободному распоряжению налогоплательщиком. В связи с этим они не формируют дохода для целей УСН.

По своей экономической сути бонусные баллы являются элементом программы лояльности. Маркетплейс начисляет их как эквивалент предоставленной покупателю скидки, что приводит не к увеличению дохода продавца, а к снижению его расходов на услуги платформы.

Приравнивание бонусных баллов к рублям в рамках системы учета носит исключительно информационный характер и служит для отражения участия в программе. С учетом этого баллы не являются средством платежа, а их использование представляет собой не получение дохода, а реализацию скидки. При этом маркетплейсы отражают свою выручку от услуг уже за вычетом суммы списанных баллов и не уплачивают с этой суммы налог на прибыль.

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация: маркетплейс налог не платит, продавец денег не получает, но налоговые органы требуют уплаты налога именно с продавца. Это нарушает принципы равенства и справедливости налогообложения, а также искажает экономическое содержание налога.

Бонусные баллы: юридическая фикция или хозяйственная реальность?

Возникший спор отражает конфликт между формальной трактовкой налоговой выгоды и фактической экономической реальностью.

Его исход будет зависеть от оценки судом правовой природы бонусных баллов (являются ли они доходом или скидкой), возможности их реального использования и наличия экономической выгоды. В позиции ФНС усматривается расширительное толкование понятия доход. Требования налогового органа противоречат принципу кассового метода при УСН, поскольку не происходит фактического поступления денежных средств. Возникает также вопрос о нарушении принципа экономической обоснованности налогообложения, поскольку налоговая база должна определяться исходя из реального, а не условного получения экономической выгоды.

В то же время существует риск признания данной схемы способом налоговой оптимизации. Налоговая служба может расценить замену денежной компенсации на бонусные баллы как искусственный прием, не имеющий разумной деловой цели и направленный на необоснованное уменьшение налоговой базы у обеих сторон.

Основополагающее значение для суда будет иметь вопрос о том, насколько такая операция отражает действительный хозяйственный процесс и взаимозачет обязательств. Таким образом, результат спора зависит от того, признает ли суд бонусные баллы объектом гражданских прав и денежным эквивалентом или согласится с их виртуальной, учетной природой.

Автор Александр Кирпиков, руководитель центра Кирпиков и партнеры.

Больше полезных материалов — на telegram-канале https://t.me/kirpikovru

Информации об авторе

Александр Кирпиков

Александр Кирпиков

3 подписчика56 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяМасленица!