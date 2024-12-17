Как главный бухгалтер субсидиарную ответственность избежала

Генерального директора организации-должника привлекли к субсидиарной ответственности на сумму 76,495 млн рублей. Однако для ответственности главного бухгалтера оснований не нашлось, несмотря на уголовное преследование.

Что произошло

Конкурсный управляющий в рамках дела о банкротстве организации-должника заявил о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности на сумму 99,29 млн рублей. А именно:

ФИО-1, он являлся генеральным директором должника с октября 2014 по апрель 2020-го;

ФИО-2, она являлась главным бухгалтером должника с марта 2016 по январь 2019.

По мнению управляющего, согласованные действия этих лиц привели к невозможности организации погасить требования кредиторов. Так, по результатам проведенного финансового анализа управляющий установил, что начиная с 2016 года должник прекратил оплачивать свои долги, а с конца 2018 года начал отвечать признакам неплатежеспособности. По его мнению, генеральный директор был обязан не позднее апреля 2019 года обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.

В отношении бывшего гендиректора конкурсный управляющий указывал, что в период с августа 2018 по декабрь 2019 намеренно предоставил дебитору должника договор цессии, с целью перечисления задолженности кредитору. Также он направил в адрес дебиторов письма с просьбой перечислять имеющиеся задолженности напрямую кредиторам должника, осознавая, что это приведет к невозможности погашения недоимки по налогам и взносам. Всего было сокрыто 16,94 млн рублей.

В отношении бывшего главного бухгалтера был приведен довод что из зарплаты одного из работников удерживались денежные средства в счет погашения задолженности по исполнительным листам. Однако в ФССП эти деньги не переводили, а ведомости удержаний подписывала главбух. Правда, как указал суд, на момент начала банкротства задолженность перед этим работником была погашена.

Главного бухгалтера также привлекали в качестве обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Как было установлено, она под видом зарплаты перевела на свои личные счета 6,859 млн рублей, чем причинила должнику крупный ущерб. Приговором суда ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Суд удовлетворил гражданский иск, с неё взыскали указанную сумму. Кроме того, конкурсный управляющий указывал на искажение бухгалтерской отчетности. По этому основанию он хотел привлечь главного бухгалтера к солидарной ответственности совместно с гендиректором.

Как решили суды

Суд первой инстанции счел доказанными наличие оснований для привлечения к ответственности бывшего гендиректора ФИО-1, с него взыскали 76,495 млн рублей. В отношении главного бухгалтера ФИО-2 суд оснований для субсидиарной ответственности не усмотрел. Само по себе замещение должности главного бухгалтера, как указал суд, является недостаточным основанием для признания контролирующим должника лицом и привлечения к субсидиарной ответственности.

«В рассматриваемом случае ФИО-2. не относится к числу участников должника, не является его бенефициарным владельцем, либо выгодоприобретателем по сделкам, оказавшим существенное влияние на деятельность должника. Заявителем не представлены доказательства извлечения ФИО-2, как главным бухгалтером должника, выгоды из совершенных должником сделок, впоследствии признанных недействительными».

Также не было доказано, что главный бухгалтер имела право давать обязательные для исполнения должником указания, либо что у нее была возможность иным способом определять его действия, в том числе по совершению сделок или определению их условий.

Конкурсный управляющий также заявлял о солидарной ответственности главного бухгалтера, однако требования по одновременному привлечению по тому же основанию (искажение бухгалтерской отчетности) в отношении генерального директора никто не заявлял.

ФИО-1 обратился с апелляционной жалобой, где указал, что оснований для субсидиарной ответственности в отношении него нет, а также указал, что он совместно с ФИО-2 подавал ходатайство о расширении круга КДЛ и привлечении к субсидиарной ответственности мажоритарных участников (бенефициаров) должника ФИО-3 и ФИО-4, а также ООО. Однако апелляционный суд в выводах суда первой инстанции ничего менять не стал.

Постановление 8 ААС от 14.06.2024 № 08АП-695/2024 по делу № А81-2224/2020

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