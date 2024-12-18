ТрудТомск
Трудовые отношения

Пошаговая инструкцию о том, что делать, если работодатель установил испытание при заключении трудового договора на срок до двух месяцев

Дорогие подписчики, Государственная инспекция труда в Томской области подготовила пошаговую инструкцию о том, что делать, если работодатель установил испытание при заключении трудового договора на срок до двух месяцев.

1. Ознакомьтесь с правилами установления испытания при заключении трудового договора

Согласно ч. 1 ст. 70 ТК РФ при заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.

Согласно абз. 8 ч. 4 ст. 70 ТК РФ и ст. 289 ТК РФ испытание при приеме на работу нельзя установить работнику, заключающему трудовой договор на срок до двух месяцев.

Работодатель вправе заключить с работником трудовой договор на срок до двух месяцев только в случае, если поручаемая ему работа носит временный характер и ее продолжительность не превышает двух месяцев.

В соответствии с ч. 4 ст. 70 ТК РФ испытание при приеме на работу не устанавливается:

  • лицам, избранным по конкурсу на замещение соответствующей должности;

  • беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет;

  • лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет;

  • лицам, заключающим трудовой договор на срок до двух месяцев (ст. 289 ТК РФ);

  • работнику, направленному для прохождения альтернативной гражданской службы и др.

2. Определите, нарушены ли правила установления Вам испытания при заключении трудового договора

Если Вы заключили трудовой договор на срок менее двух месяцев, условие об испытании является незаконным, даже если у работодателя есть Ваше письменное согласие на прохождение испытания.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания.

Если Вы заключили трудовой договор сроком до двух месяцев и Ваш трудовой договор содержит условие об установлении испытания, перейдите к шагу 3.

3.  Уведомьте работодателя о незаконности установления испытания

Направьте работодателю письменное заявление с разъяснением незаконности установления Вам испытания и предложите внести изменения в Ваш трудовой договор путем подписания соответствующего дополнительного соглашения.

В случае если работодатель отказывается принять заявление либо ставить отметку о принятии, отправьте заявление заказной корреспонденцией (письмом) с уведомлением о вручении и описью вложения.

Если работодатель откажет в рассмотрении заявления или не примет Ваши доводы о незаконности установления Вам испытания, перейдите к шагу 4.

Для принятия мер к урегулированию возникших разногласий обратитесь в компетентные инстанции: государственную инспекцию труда, в том числе дистанционно через сервис «Сообщить о проблеме» на портале «Онлайнинспекция.рф»;  суд;  прокуратуру.

Комментарии

10
    • ТрудТомск

      Благодарю Вас!

  • Жанна

    Не очень понятен смысл всех этих действий. Если это такая сомнительная работа и сомнительный работодатель - то наличие испытательного срока, пусть и незаконного - это благо, позволяющее уволиться в любой момент.

      • Жанна

        речь о срочном договоре. Насколько я понимаю, по инициативе работника расторгнуть срочный договор нельзя, только по соглашению сторон.

    • VadimBA

      Смысл прост... ГИТ Томской области поставили задачу что-то написать в виде статьи и разместить где-нибудь, желательно, бесплатно. После чего - доложить руководству о выполнении задания.

      ГИТ Томской области особо долго думать не стала. А зачем? Можно же взять "болванку" с https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/instruction/212, слегка ее переработать... и на выходе получается авторская статья.

      ТрудТомск, я угадал?

    • ТрудТомск

      Смысл в том, при установлении испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником (предупредив его об этом в письменной форме, конечно). И при этом признать работника не выдержавшим испытание.

      • Жанна

        я плохо себе представляю, что это может быть за такая ценная работа с договором всего на 2 месяца, за которую следует биться вплоть до жалоб в ТИ и траты времени на изучения законодательства.

        И, повторюсь, если работодатель с самого начала нарушает правила - то и работник может уволиться до истечения срока испытания, и, соответственно, до окончания срока договора. А не пахать два месяца и потом остаться без зарплаты.

        Или же как надо отвратительно работать, чтобы работника не захотели даже два месяца на работе продержать, а пожелали выгнать как можно скорее.