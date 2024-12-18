Пошаговая инструкцию о том, что делать, если работодатель установил испытание при заключении трудового договора на срок до двух месяцев

Согласно ч. 1 ст. 70 ТК РФ при заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.

Согласно абз. 8 ч. 4 ст. 70 ТК РФ и ст. 289 ТК РФ испытание при приеме на работу нельзя установить работнику, заключающему трудовой договор на срок до двух месяцев.

Работодатель вправе заключить с работником трудовой договор на срок до двух месяцев только в случае, если поручаемая ему работа носит временный характер и ее продолжительность не превышает двух месяцев.



В соответствии с ч. 4 ст. 70 ТК РФ испытание при приеме на работу не устанавливается: