Пошаговая инструкцию о том, что делать, если работодатель установил испытание при заключении трудового договора на срок до двух месяцев

1. Ознакомьтесь с правилами установления испытания при заключении трудового договора
Согласно ч. 1 ст. 70 ТК РФ при заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Согласно абз. 8 ч. 4 ст. 70 ТК РФ и ст. 289 ТК РФ испытание при приеме на работу нельзя установить работнику, заключающему трудовой договор на срок до двух месяцев.
Работодатель вправе заключить с работником трудовой договор на срок до двух месяцев только в случае, если поручаемая ему работа носит временный характер и ее продолжительность не превышает двух месяцев.
В соответствии с ч. 4 ст. 70 ТК РФ испытание при приеме на работу не устанавливается:
лицам, избранным по конкурсу на замещение соответствующей должности;
беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет;
лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет;
лицам, заключающим трудовой договор на срок до двух месяцев (ст. 289 ТК РФ);
работнику, направленному для прохождения альтернативной гражданской службы и др.
2. Определите, нарушены ли правила установления Вам испытания при заключении трудового договора
Если Вы заключили трудовой договор на срок менее двух месяцев, условие об испытании является незаконным, даже если у работодателя есть Ваше письменное согласие на прохождение испытания.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания.
Если Вы заключили трудовой договор сроком до двух месяцев и Ваш трудовой договор содержит условие об установлении испытания, перейдите к шагу 3.
3. Уведомьте работодателя о незаконности установления испытания
Направьте работодателю письменное заявление с разъяснением незаконности установления Вам испытания и предложите внести изменения в Ваш трудовой договор путем подписания соответствующего дополнительного соглашения.
В случае если работодатель отказывается принять заявление либо ставить отметку о принятии, отправьте заявление заказной корреспонденцией (письмом) с уведомлением о вручении и описью вложения.
Если работодатель откажет в рассмотрении заявления или не примет Ваши доводы о незаконности установления Вам испытания, перейдите к шагу 4.
Для принятия мер к урегулированию возникших разногласий обратитесь в компетентные инстанции: государственную инспекцию труда, в том числе дистанционно через сервис «Сообщить о проблеме» на портале «Онлайнинспекция.рф»; суд; прокуратуру.
Комментарии10
Большое спасибо за пост! Пишите чаще, будем рады!
Благодарю Вас!
Не очень понятен смысл всех этих действий. Если это такая сомнительная работа и сомнительный работодатель - то наличие испытательного срока, пусть и незаконного - это благо, позволяющее уволиться в любой момент.
А разве нельзя уволится в любой момент и после испытательного? Знаю, что предупредить за 2 недели надо, но там же и на больничный можно уйти)
речь о срочном договоре. Насколько я понимаю, по инициативе работника расторгнуть срочный договор нельзя, только по соглашению сторон.
Смысл прост... ГИТ Томской области поставили задачу что-то написать в виде статьи и разместить где-нибудь, желательно, бесплатно. После чего - доложить руководству о выполнении задания.
ГИТ Томской области особо долго думать не стала. А зачем? Можно же взять "болванку" с https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/instruction/212, слегка ее переработать... и на выходе получается авторская статья.
ТрудТомск, я угадал?
У вас какие-то проблемы? Хотите обсудить?
Вы официальный представитель ГИТ в Томской области?
Смысл в том, при установлении испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником (предупредив его об этом в письменной форме, конечно). И при этом признать работника не выдержавшим испытание.
я плохо себе представляю, что это может быть за такая ценная работа с договором всего на 2 месяца, за которую следует биться вплоть до жалоб в ТИ и траты времени на изучения законодательства.
И, повторюсь, если работодатель с самого начала нарушает правила - то и работник может уволиться до истечения срока испытания, и, соответственно, до окончания срока договора. А не пахать два месяца и потом остаться без зарплаты.
Или же как надо отвратительно работать, чтобы работника не захотели даже два месяца на работе продержать, а пожелали выгнать как можно скорее.