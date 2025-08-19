🍷«Алкоголь мертв, россияне не пьют». Как падение продаж алкоголя повлияет на экономику? Три компании, которые могут налить инвесторам прибыли

Совсем недавно наткнулся на обилие новостей со статистикой в различных СМИ о падении продаж алкоголя и бессмысленности инвестирования в компании сектора. Мол, если главный драйвер роста упал, то не следует ждать хорошей перспективы от таких акций... Да, но не совсем так

🍺 По статистике видно, что алкогольный рынок в первом полугодии достаточно сильно просел и это заметно не только по просадке продаж на 14,7%, но и по сокращению производства на 26% до 46,58 млн декалитров. Водка потеряла 4,2%, коньяк — 9,8%, тихие вина — 12%, а слабоалкогольные напитки рухнули на рекордные 88,9%.

Действительно ли в секторе всё настолько плохо? Как это повлияет на экономику и какие компании могут не только выдержать, но и оказаться в плюсе? Давайте смотреть...