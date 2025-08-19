🍷«Алкоголь мертв, россияне не пьют». Как падение продаж алкоголя повлияет на экономику? Три компании, которые могут налить инвесторам прибыли

Совсем недавно наткнулся на обилие новостей со статистикой в различных СМИ о падении продаж алкоголя и бессмысленности инвестирования в компании сектора. Мол, если главный драйвер роста упал, то не следует ждать хорошей перспективы от таких акций... Да, но не совсем так
🍺 По статистике видно, что алкогольный рынок в первом полугодии достаточно сильно просел и это заметно не только по просадке продаж на 14,7%, но и по сокращению производства на 26% до 46,58 млн декалитров. Водка потеряла 4,2%, коньяк — 9,8%, тихие вина — 12%, а слабоалкогольные напитки рухнули на рекордные 88,9%.
Действительно ли в секторе всё настолько плохо? Как это повлияет на экономику и какие компании могут не только выдержать, но и оказаться в плюсе? Давайте смотреть...
💢 Падение продаж. Почему это происходит?
В конце прошлого года производители и дистрибьюторы достаточно быстро начали формировать товарные запасы. А способствовало этому — двойное повышение акцизов (в мае 2024 и январе 2025). Акциз на спирт вырос на 15%, до 740 рублей за литр, что привело к резкому сокращению производства в первом квартале 2025 года и снижению продаж, так как склады уже были заполнены.
❗Но... Многие не упоминают того, что по статистике ЦБ, во втором квартале они все же начали распродавать по более оптимальным ценам, дабы смягчить спад к концу года.
Кроме того, не забываем про уже "устаревшую" проблему с инфляцией и высокой ключевой ставкой. Импортные вина из недружественных стран подорожали на 40% из-за повышения пошлин до 25%, а это сократило их долю на рынке. Потребители, особенно в регионах с низкой покупательной способностью, переходят на более дешёвые напитки, такие как пиво, или даже на нелегальную продукцию, что усиливает теневой рынок.
Несмотря на общий спад, некоторые сегменты показывают рост:
✔️ Ликеро-водочные изделия (ЛВИ): +14,9%, до 6,8 млн декалитров, благодаря интересу к новым продуктам (джин, ром, ликёры) и меньшей крепости
✔️ Игристые вина: +18,5%, до 7,2 млн декалитров, за счёт популярности российских брендов (вынужденной из-за сокращения импорта).
🧠 Рынок. На кого ставить, чтобы заработать на "алкогольном похмелье"
Теперь о главном — об акциях. Для инвесторов здесь могут появиться очень интересные точки входа. Выделю трёх кандидатов:
⚡ НоваБев ($BELU)
Занимает второе место на рынке ЛВИ с долей 11%, уступая только "Татспиртпрому". Основной акцент — на крепкий алкоголь (водка, виски) и вина, но компания активно развивает ЛВИ и слабоалкогольные напитки.
Главный плюс — низкий P/E (9), также не забываем про IPO сети "ВинЛаб", которая может стать мощным драйвером роста капитализации. Как по мне, может стать интересной за счёт IPO и низкой оценки
⚡ КЛВЗ Кристалл ($KLVZ)
Активно замещает водку ЛВИ, которые составляют уже 40% отгрузок. Это позволило увеличить операционную прибыль на 50%.
Главным плюсом является более быстрая адаптация к новым трендам (рост спроса на джин, ром, ликёры), чем у большинства. А вот по минусам особенно выделил бы высокий P/E (29), что говорит о переоценке. По текущим ценам брать бы не стал, а вот при коррекции — очень интересно.
⚡ Абрау-Дюрсо ($ABRD)
Много слов не нужно. Главный бенефициар замещения импортных вин российскими. Продажи игристых вин выросли на 18,5%, что компенсирует спад в тихих винах.
По плюсам я бы отметил то, что компания выигрывает от роста пошлин на импортное вино и популярности российских брендов. Стабильный рост продаж в премиальном сегменте. Но снова видим переоценку (P/E 14) + проблемы с долгами. На краткосрочный рост я бы не рассчитывал, но в долгосрочной перспективе может хорошо себя показать.
🤔 В целом, ожидаю к концу 2025 года восстановление рынка особенно в премиальных категориях перед новогодними праздниками. Также не забываем, про перспективы снятия санкций, что также может поспособствовать росту продаж. Маловероятно до конца года, но драйвер долгосрочный.
