Главбух написала заявление об увольнении в самый прибыльный месяц. Причина не была ни в зарплате, ни в нагрузке

Клиент пришел за «красивым пиаром про людей». Средний бизнес, услуги, стабильная выручка, амбиции на медийность. Он хотел цикл материалов: «те, на ком держится компания». На первом созвоне он смачно рассказывал про продавцов‑звезд, про себя, про «боевую команду». На вопрос, кто у него в бизнесе самый незаменимый, почти не думая сказал: Главбух, конечно.

Но она у нас странная. Всё время чем‑то недовольна. Хотя живёт лучше всех».

Эта фраза уже тогда уколола.

Когда собственник говорит «живёт лучше всех» про человека, который каждый день смотрит в его цифры, почти всегда будет продолжение.

И оно редко про благодарность.

Мы договорились о съёмке.

Он заранее предупредил: «Вы там с ней аккуратнее, ладно? Она всё время видит проблемы, а мне нужно, чтобы в материале было побольше позитива».

На съёмку она пришла без показной скромности и без глянца.

Классическая «боевая» женщина лет сорока пяти. Уставшие глаза, уверенные движения, телефон, который не замолкает.

Пока её красили, она успевала отвечать на вопросы по трем юрлицам сразу.

Фотограф попросил её сесть за стол, взять в руки отчёт, поднять взгляд в камеру.

Она спокойно спросила: «Скажите честно, подпись под фото какая будет».

Журналист, не задумываясь: «Главный бухгалтер, отвечает за финансы и стабильность компании».

У неё в этот момент едва заметно дёрнулся уголок рта.

После съёмки мы сели записать короткое интервью.

Я задал простой вопрос:

«Что для вас самое тяжёлое в вашей работе здесь».

Ожидал услышать что‑то про сроки, проверки, закон, вечные правки.

Она посмотрела в окно и сказала фразу, которая потом так и не попала в публикацию.

«Самое тяжёлое — смотреть, как человек сначала делает дырку, а потом приносит её мне и говорит: зашей так, чтобы не было видно».

Я попросил пример.

Она перечислила спокойно, без драм. Как он подписывал договоры задним числом. Как обещал людям одни условия, а в ведомости рисовал другие. Как выводил деньги на «партнёров», а потом просил «как‑нибудь объяснить это налоговой».

При этом каждый новый фокус всегда сопровождался одной и той же фразой.

«Ты же у меня умная, разрулишь. Не было ещё такого, чтобы ты не вытянула».

Для него это был комплимент.

Для неё — приговор.

Мы сделали текст.

Мягкий, «человечный».

Её жёсткие фразы вырезали по просьбе собственника.

Оставили безопасное: «самое сложное — быть внимательной к деталям и чувствовать ответственность за людей».

Он был в восторге.

Скинул ей ссылку с комментарием: «Смотри, как круто про тебя написали».

Через месяц она написала заявление.

Без скандала. Без громких сцен.

«По собственному желанию, прошу уволить с такой‑то даты».

В самый жирный месяц года, когда отчёты горят, клиенты активны, деньги текут рекой.

Он воспринял это как личное предательство.

Звонит мне, злой: «Представляешь, она свалила! В самый момент, когда мы только начали пиар, когда у нас рост, когда я ей доверял больше всех».

Я спрашиваю: а ты узнал, почему.

Он: «Да что там узнавать. Наверное, больше денег где‑то предложили. Сейчас вообще все обнаглели».

Спустя какое‑то время мы пересеклись с ней уже отдельно.

Не в офисе, не на съёмке. В обычной кофейне, где люди приходят дышать.

Я спросил в лоб: «Почему именно сейчас. У тебя была почти неубиваемая позиция. Заработок, статус, влияние. Зачем уходить, когда всё так "хорошо"».

Она ответила без паузы.

«Потому что я перестала верить, что он вообще способен остановиться. И я не хочу быть рядом в тот день, когда к нему придут — а зайдут ко мне».

И дальше было то, ради чего эта история вообще стоит текста.

Она сказала:

«Понимаете, какая боль у бухгалтера.

Не в том, что много работы.

Не в том, что все считают, что ты "помощник по бумажкам".

А в том, что ты видишь линию, за которой начинается жесть.

Говоришь про неё вслух.

А тебе в ответ: не драматизируй, мы же команда.

Только вот в момент, когда придут, "команда" распадётся на "он придумал" и "ты подписала".

И угадайте, кого посадят напротив».

Поворот был не в её увольнении.

Поворот был в том, как он отреагировал после.

Через пару недель после её ухода он записал со мной новый созвон и спокойно сказал:

«Найдём помоложе, поадекватнее. Эти старые школы вечно ноют, что всё незаконно. Нужны те, кто настроен на результат, а не на страхи».

В этот момент стало окончательно ясно, почему она ушла.

У него «результат» всегда будет выше закона.

Всегда будет выше её сна, нервов, риска.

А если что — виноватым окажется тот, кто «старой школой ноет».

Вот в чём настоящая боль бухгалтера.

Ты видишь всё.

То, что не видят сотрудники.

То, что не хотят видеть клиенты.

То, что собственник сам от себя прячет за словом «предпринимательский риск».

Ты несёшь на себе все эти «маленькие хитрости»:

серые премии, обнал, креативный НДС, договоры «для вида».

И при этом живёшь с чётким знанием: в момент, когда конструкция рухнет, все вдруг вспомнят, что ты «просто исполнитель».

Бухгалтерские боли — не про «ой, опять отчётность».

Они про разрыв между тем, что пишут в имиджевых текстах, и тем, что лежит в папке «входящие из налоговой».

Про то, как тебя ставят лицом «честного бизнеса», при том что именно ты знаешь, сколько раз этот бизнес наступал на закон ботинком.

Если ты собственник и у тебя есть главный бухгалтер, который стал «тяжёлым, нервным, вечно недовольным» — есть плохая новость.

Очень часто это не потому, что он «сгорел».

А потому что он слишком давно живёт в роли свидетеля.

Свидетеля того, как ты делаешь вид, что всё нормально.

И да, главбух, который уходит в самый прибыльный месяц, редко уходит из‑за десяти тысяч к зарплате.

Чаще он уходит, чтобы не остаться в компании ровно до того дня, когда в дверях появятся те, кто не читает ваши пиар‑тексты, а читает ваши декларации.

Если ты хочешь в медиа с историями про «честный бизнес, крепкую команду и людей, на которых держится всё», начни с разговора не с маркетингом, а с бухгалтерией.

Выдержат ли ваши цифры то, что вы хотите сказать вслух.

И выдержит ли ваш главбух ещё один текст, где его делают символом того, чего в компании на самом деле давно нет.

