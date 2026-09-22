100 дней, чтобы не потерять освобождение от НДС

С 1 апреля упрощенцы-общепит не платят НДС вообще — ни 5, ни 7 процентов. Льгота кончается 31 декабря, а право на нее в 2027 году зависит от зарплатного условия, которое считают по 2026 году. Повлиять на него можно только до конца декабря. Разбираю по тексту норм: три расчета и цена спора за прошлые кварталы.

Он пришёл с папкой платёжек и одним вопросом: можно ли перейти с пяти процентов на семь, потому что «знакомый бухгалтер говорит, так выгоднее». ООО, кафе и кофейня под одной вывеской, четырнадцать человек в штате, часть смен закрывают самозанятые, сорок один миллион выручки за прошлый год. Упрощёнка с объектом «доходы». С января он платит налог, которого не платил никогда, и весь год про него думает.

Я открыла его декларации. За первый квартал налог посчитан верно. За второй — уплачен зря. За третий он собирается заплатить ещё шестьсот тысяч, и это снова не его налог.

А семь процентов ему недоступны в принципе: эта ставка начинается с дохода в 250 млн. Вопрос был бессмысленным дважды. Услуги общественного питания налогом на добавленную стоимость не облагаются — ни по пяти процентам, ни по двадцати двум. А с первого апреля в эту льготу пустили тех упрощенцев, которых раньше туда не пускало одно-единственное условие. Про зарплату.

Что изменилось 25 апреля задним числом

Освобождение для общепита живёт в кодексе с 2022 года — подпункт 38 пункта 3 статьи 149 НК. Чтобы им пользоваться, нужно одновременно выполнить три условия по предшествующему календарному году:

— доход не больше 3 млрд рублей (лимит поднят с двух миллиардов Федеральным законом от 23.07.2025 № 227-ФЗ);

— удельный вес доходов от услуг общепита — не менее 70%;

— среднемесячный размер выплат по трудовым договорам, посчитанный по данным РСВ, — не ниже среднемесячной начисленной зарплаты по классу 56 ОКВЭД в каждом субъекте, в налоговый орган которого сдаётся расчёт.

Малое кафе спотыкается только о третье. Первые два для него смешные.

Федеральный закон от 25.04.2026 № 104-ФЗ дополнил подпункт 38 двенадцатым абзацем и распространил его на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2026 года. Дословно:

«Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощённую систему налогообложения, у которых за 2025 год сумма доходов, рассчитываемых с учётом положений абзацев пятого, седьмого — десятого пункта 1 статьи 145 настоящего Кодекса, не превысила в совокупности 60 миллионов рублей и которые утратили с 1 января 2026 года освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика… по 31 декабря 2026 года включительно имеют право на освобождение, предусмотренное настоящим подпунктом, если за 2025 год удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме указанных доходов… составил не менее 70 процентов».

Про зарплату здесь нет ни слова. На 2026 год это условие для таких упрощенцев выключено.

То же право дали предпринимателям, слетевшим с патента с 1 января 2026 года: доходы от реализации за 2025 год, учитываемые по главе 26.5, не больше тех же 60 млн, и та же доля в 70%.

Заявления подавать не надо: освобождение по статье 149 работает само. Заявление нужно, наоборот, чтобы от него отказаться, и срок по нему горит — о нём сразу после расчётов.

Кого норма не забирает. В её тексте стоит «утратили с 1 января 2026 года». Кто пробил 20 млн уже внутри 2026 года и начал исполнять обязанности налогоплательщика с первого числа следующего месяца по пункту 5 статьи 145 НК, под эту формулировку по её буквальному прочтению не подходит: он ничего не утрачивал с 1 января. Ему остаётся базовая льгота — со всеми тремя условиями, считанными по 2025 году, включая зарплатное. Проверьте это раньше всего остального: применить переходную норму без права на неё — самый дорогой из возможных сценариев.

И ещё: доход за 2025 год для этой нормы берётся не из книги учёта напрямую. Он считается «с учётом положений абзацев пятого, седьмого — десятого пункта 1 статьи 145», а это значит, что из него уходят положительная курсовая разница и субсидии при безвозмездной передаче имущества в государственную собственность, у предпринимателей — ещё и проценты по вкладам в российских банках, зато складываются доходы по УСН, патенту и АУСН. Тот же показатель идёт в знаменатель при расчёте доли в 70%.

Расчёт первый: сколько стоит незнание

Цены в меню налог уже включают, поэтому считаем изнутри — 5/105.

Первый квартал: выручка 9 800 000, налог 466 667 — уплачен правильно, льготы тогда ещё не было. Второй: 11 600 000 и 552 381. Третий: 12 900 000 и 614 286. Четвёртый по прогнозу даст 11 500 000 и ещё 547 619. Итого за девять месяцев со второго квартала — 36 000 000 рублей выручки и 1 714 286 рублей налога, а год закроется на 45 800 000 выручки.

Проверка другим ходом: 36 000 000 ÷ 1,05 = 34 285 714 — это база; 34 285 714 × 5% = 1 714 286. Сходится.

Сразу вычтем то, о чём забывают. По пункту 1 статьи 248 НК, к которому отсылает пункт 1 статьи 346.15, из доходов исключаются суммы налогов, предъявленные покупателю. Перестав предъявлять НДС, вы на ту же сумму увеличиваете доход по упрощёнке. При объекте «доходы» это 1 714 286 × 6% = 102 857 рублей дополнительного налога по УСН, причём за полугодие срок аванса прошёл 28 июля, а за девять месяцев наступит 28 октября. Чистая выгода — 1 611 429 рублей, а не 1 714 286. Уменьшить налог взносами не выйдет: у кафе с таким фондом предельные 50% и так выбраны.

Дальше эти деньги делятся не по кварталам, а по дате, когда касса перестанет печатать ставку.

Всё, что пробито после переключения, — бесспорно. Налог не начисляется, потому что операция не облагается. В моём примере это четвёртый квартал: 547 619 рублей минус 6% УСН.

Всё, что уже пробито с НДС, — спор. Это второй квартал, уплаченный и задекларированный в июле, и три месяца третьего. 1 166 667 рублей, и вот из чего спор складывается.

За налогоплательщика работают три нормы подряд. Пункт 6 статьи 168 НК: при реализации населению по розничным ценам сумма налога включается в цену. Пункт 7 той же статьи — норма, которая прямо называет общественное питание: требования по оформлению расчётных документов и выставлению счетов-фактур «считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы». Пункт 5 статьи 173 НК обязывает платить налог в бюджет тех, кто выставил покупателю счёт-фактуру с выделенной суммой, в том числе по необлагаемым операциям. А обязанность составлять счета-фактуры по освобождённым операциям снята — подпункт 1 пункта 3 статьи 169 НК.

Дальше — постановление Конституционного Суда от 03.06.2014 № 17-П, которое проверяло ровно эту связку пунктов 6 и 7 статьи 168 с пунктом 5 статьи 173. Резолютивная часть: перечисленные нормы «не предполагают возможность возложения на лицо, занимающееся розничной реализацией товаров без выставления покупателям счетов-фактур, обязанности по уплате в бюджет налога на добавленную стоимость, если такое лицо по виду осуществляемой им предпринимательской деятельности относится к плательщикам единого налога на вменённый доход».

Против работает то же постановление и та же статья 168. Постановление вынесено о неплательщике на вменёнке, а кафе — налогоплательщик, совершающий освобождённую операцию, это другой подпункт пункта 5 статьи 173. Пункт 7 статьи 168 начинается словами «при реализации товаров за наличный расчёт», а в кафе 2026 года основная часть выручки идёт картами и через СБП. И сам пункт читается в обе стороны: если выдача чека приравнена к выставлению счёта-фактуры, инспекция скажет, что счёт-фактура как бы выставлен, налог предъявлен покупателю и присвоению не подлежит.

Второй квартал и третий — риск у них противоположный

Это место, где чаще всего ошибаются, поэтому разведу подробно.

Второй квартал. Налог уплачен. Вы подаёте уточнённую декларацию к уменьшению. Если инспекция не согласится — неуплаты нет, деньги в бюджете, состава по статье 122 НК не возникает, вы просто не получаете возврат. Спор дешёвый. Но и деньги придут нескоро: уменьшение учитывается в совокупной обязанности на едином налоговом счёте не в день подачи, а по результатам камеральной проверки, то есть месяца через три. Уточнёнка к уменьшению почти гарантированно принесёт требование дать пояснения. И отдельно: до окончания камералки переплату с ЕНС не забирайте. Заберёте, а решение окажется отрицательным — получите недоимку и штраф, которых при спокойном ожидании не было бы.

Третий квартал. Декларация сдаётся 26 октября (25-е — воскресенье). Здесь не начислить налог — значит его не уплатить. Проиграете спор — получите 614 286 плюс 20% штрафа по пункту 1 статьи 122 НК, это ещё около 123 тысяч, плюс пени. Цена проигрыша — за 740 тысяч против 614 тысяч экономии.

Отсюда практический порядок: сначала уточнёнка за второй квартал, затем ждём камералку, и только с её результатом решаем по третьему. Консервативный вариант за третий квартал — начислить и заплатить по 1/3 (28 октября, 30 ноября, 28 декабря), а уточниться позже, когда появится ответ инспекции. Смелый — сдать титульный лист, раздел 1 и раздел 7, зная цену вопроса.

И по второму кварталу: третий платёж уходит 28 сентября. Если он ещё не ушёл, платите. Неуплата создаёт недоимку сегодня, а уточнёнка вернёт сумму на ЕНС в любом случае.

Если выставляли счета-фактуры. Банкеты и корпоративные обеды по договорам с юрлицами, где счёт-фактура выставлен живьём, — здесь налог остаётся бюджету по прямому тексту пункта 5 статьи 173, и такие счета-фактуры показываются в разделе 12 декларации. Не включите раздел 12 — получите расхождение с книгами покупок заказчиков и требование по АСК НДС в течение месяца.

И ловушка для тех, кому льгота не нужна. Отказаться от освобождения можно только вперёд — заявлением не позднее первого числа квартала. Закон вышел 25 апреля, а действие ему дали с 1 апреля. Значит, за второй квартал отказаться было физически невозможно: первого апреля этой нормы ещё не существовало.

Расчёт второй: сто дней до зарплатного критерия

Двенадцатый абзац кончается 31 декабря 2026 года. С 1 января 2027-го работают базовые условия, и считаются они по 2026 году. Лимит в 3 млрд кафе не пробьёт, доля у него 96%. Остаётся зарплата — и повлиять на неё можно ровно до 31 декабря, то есть в оставшиеся сто дней.

Норма описывает расчёт в два шага:

— средняя сумма начисленных выплат = выплаты по трудовым договорам по данным РСВ ÷ среднесписочная численность;

— среднемесячный размер выплат = средняя сумма ÷ количество месяцев периода, за которые начислялись выплаты по трудовым договорам.

Что отсюда следует для общепита:

— выплаты по договорам ГПХ в расчёт не идут. Заведение, которое держит официальную часть на минимуме, а остальное закрывает самозанятыми и подрядчиками, по этой формуле выглядит хуже, чем живёт. Мой клиент — ровно такой случай: четырнадцать человек в штате при выручке под сорок шесть миллионов, потому что смены закрывают не только они;

— делится на среднесписочную численность, а не на число физлиц в разделе 3 РСВ. Считайте её по указаниям Росстата и проверьте, какое значение подставила программа;

— декабрьское начисление попадает в годовой показатель наравне с окладом;

— сравнивать надо по каждому субъекту, в налоговый орган которого сдан расчёт. Для одной точки это незаметно, для сети с подразделениями в разных областях — отдельная проверка по каждому региону.

Считать сейчас придётся не по расчёту, а по программе: РСВ за девять месяцев сдаётся только 26 октября. Берите обороты по начислениям в пользу работников по трудовым договорам за январь — сентябрь и собственную среднесписочную численность, а когда расчёт уйдёт, сверьтесь с его титульным листом.

У моего кафе выплаты по трудовым договорам за девять месяцев — 5 670 000 рублей, среднесписочная численность — 14.

5 670 000 ÷ 14 = 405 000. 405 000 ÷ 9 = 45 000 рублей.

Проверка: 5 670 000 ÷ 9 = 630 000 в месяц на всех; 630 000 ÷ 14 = 45 000. Сходится.

А вот с чем это сравнивать — отдельная история. Основное правило требует взять среднемесячную начисленную зарплату по классу 56 в своём субъекте за 2026 год. Такой цифры сегодня нет и до конца года не будет: Росстат публикует годовые данные позже. На этот случай в норме написано: если на начало налогового периода годовых данных в ЕМИСС нет, до конца этого периода берётся показатель за первые девять месяцев того же года. И тогда — дословно — «учитывается наибольшее из значений среднемесячного размера выплат и иных вознаграждений, начисленных организацией или индивидуальным предпринимателем в пользу физических лиц»: своего, за год либо за первые девять месяцев.

Отсюда три вещи, которые надо держать в голове.

Первое: решение по декабрьским начислениям принимается под ориентир, которого ещё не существует. Считайте с запасом от того, что уже опубликовано — показателя за 2025 год и за девять месяцев 2026-го, — помня, что зарплаты в отрасли растут.

Второе: декабрьская премия ухудшить положение не может. Она поднимает годовой показатель, не трогая девятимесячный, а в запасном варианте в зачёт идёт больший из двух собственных значений.

Третье, и оно неприятное: запасной порядок работает «до истечения указанного налогового периода», а налоговый период по НДС — квартал. Первый квартал 2027 года вы, скорее всего, пройдёте по девятимесячному ориентиру. Когда Росстат опубликует годовой показатель за 2026-й, сравнение станет годовым, и право на льготу может отпасть в середине года — с уже свёрстанным меню и настроенной кассой. Этот сценарий стоит просчитать заранее.

Своё значение по региону смотрите в ЕМИСС — норма прямо говорит, что Росстат размещает его там; нужен показатель среднемесячной начисленной заработной платы по субъекту в разрезе видов деятельности, класс 56. Дальше я считаю на условной цифре, чтобы был виден механизм: пусть по региону вышло 51 000 рублей.

Разрыв — 6 000 рублей в месяц на человека.

Чтобы годовой показатель дотянулся до 51 000, нужен годовой фонд по трудовым договорам 51 000 × 12 × 14 = 8 568 000 рублей. При нынешнем темпе выйдет 630 000 × 12 = 7 560 000. Не хватает 1 008 000 рублей.

Проверка: 6 000 × 14 × 12 = 1 008 000. Сходится.

К доплате добавятся взносы. Кафе — малое предприятие из реестра МСП, класс 56 входит в перечень, утверждённый распоряжением Правительства РФ от 27.12.2025 № 4125-р (я открывала сам перечень: позиция «56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» там есть). Значит работает единый пониженный тариф 15% с части выплат сверх полутора МРОТ — пункт 2.4 и подпункт 17 пункта 1 статьи 427 НК. Условий по пункту 13.3 той же статьи два: класс 56 стоит основным видом деятельности в ЕГРЮЛ или ЕГРИП и по итогам периода не менее 70% всех доходов приходится на виды деятельности из правительственного перечня. Полтора МРОТ в 2026 году — 40 639,50 рубля в месяц на человека (МРОТ 27 093 рубля, Федеральный закон от 28.11.2025 № 429-ФЗ).

1 008 000 × 15% = 151 200. Итого 1 159 200 рублей, из них 1 008 000 уходит людям, а не в бюджет.

Проверьте ЕГРЮЛ до всех расчётов. Если класс 56 у вас не основной, вся доплата считается по общему тарифу: 1 008 000 × 30% = 302 400, и цена дотяжки становится 1 310 400. Смена основного ОКВЭД — это заявление и несколько рабочих дней, в декабре будет поздно.

И 1 159 200 — это нижняя граница. Пятнадцать процентов берутся только с превышения над полутора МРОТ, база до этой величины облагается по общему тарифу (статья 425 НК), и считать надо по каждому работнику за каждый месяц. Возьмите официанта с окладом в МРОТ: если декабрьская доплата придёт ему в размере 72 000 рублей (1 008 000 ÷ 14), база месяца станет 99 093. Сверх 40 639,50 — 58 453,50 по 15% это 8 768 рублей, а нижняя часть по 30% даёт 12 192 вместо обычных 8 128. Прирост взносов по нему — 12 832, а не 10 800. На восьми таких сотрудниках из четырнадцати итог вырастает примерно до 1 175 тысяч.

Отсюда же правило, которое экономит деньги: доплату выгоднее сконцентрировать в одном месяце, а не размазывать по октябрю — декабрю. Часть базы до полутора МРОТ облагается по общему тарифу каждый месяц, и при размазывании вы оплачиваете её трижды.

Дополнительной экономии по упрощёнке не будет: предельные 50%, на которые можно уменьшить налог при объекте «доходы», у кафе с таким фондом уже выбраны. На «доходах минус расходах» доплата с взносами уходит в расходы и обходится на 15% дешевле. И держите в уме кассовый разрыв: доплата уйдёт в декабре, а взносы с неё — до 28 января.

Расчёт третий: где льгота перестаёт окупаться

Сравнивать надо однородное: годовой расход на удержание критерия против годовой выгоды. Если разрыв закрывается не разовой премией, а поднятым уровнем выплат, расход повторяется каждый год — те же 1 159 200 рублей при разрыве в 6 000 на человека.

Выгода — это не весь НДС. Не начислив налог, вы увеличиваете доход по упрощёнке, поэтому из 4,7619% выручки надо вычесть 6% от той же суммы: остаётся 4,4762%.

1 159 200 ÷ 0,044762 = примерно 25,9 млн рублей выручки в год.

Проверка: 25 900 000 × 5 ÷ 105 = 1 233 333 НДС; минус 6% (74 000) = 1 159 333 — практически ровно цена дотяжки. Сходится.

Если кафе ожидает в году меньше, дотягивать зарплату ради льготы дороже, чем заплатить налог. Больше — льгота выигрывает, и чем крупнее оборот, тем заметнее. Если часть штата сидит ниже полутора МРОТ, точка уезжает примерно к 26,3 млн; если класс 56 не основной в ЕГРЮЛ — к 29,3 млн; на «доходах минус расходах», наоборот, опускается.

Для моего кафе при выручке 2027 года в 48 млн налог составил бы 48 000 000 × 5/105 = 2 285 714 рублей, за вычетом эффекта по УСН — около 2 148 000. Против 1 159 200 расхода это примерно миллион в пользу зарплаты. Цена вопроса — два с половиной процента выручки, то есть заметная часть годовой прибыли кафе, так что решение стоит принимать с цифрами, а не на ощущение.

И отдельная развилка, которую стоит посчитать раньше остальных: если доход за 2026 год окажется не больше 20 млн, в 2027 году упрощенец освобождён от НДС по статье 145 — по абзацам четвёртому и пятому пункта 1 в редакции федеральных законов от 28.11.2025 № 425-ФЗ и от 04.07.2026 № 228-ФЗ порог по доходам за 2025–2028 годы именно такой. Тогда зарплатный критерий не нужен вовсе. Порог «по предшествующему году» и порог «внутри года» из пункта 5 той же статьи — две разные нормы: сейчас обе дают 20 млн, но перечни лет в них не совпадают, и дальше цифры разойдутся.

Что настроить до даты переключения

Дата, с которой касса перестаёт печатать ставку, — это не техническая мелочь, а граница между бесспорной частью и спорной. К ней должно быть готово вот что.

Агрегаторы доставки — первыми. По заказам через агрегаторов чек пробивается от имени ресторана, а ставка берётся из карточки заведения в их кабинете и меняется по заявке, срок которой зависит не от вас. Подайте заявки раньше, чем перенастроите свою кассу, и ставьте единую дату по всем каналам — иначе в базе ФНС за один день лягут ваши чеки без налога и чеки агрегатора со ставкой 5%.

Касса и товароучёт. В iiko или r_keeper ставка меняется по каждой позиции номенклатуры, это не одна кнопка. Чек, который печатает ставку по освобождённой позиции, — нарушение порядка применения ККТ, а данные по каждому чеку лежат у ФНС в своей базе и сверяются без выхода в зал. И помните: заявляя освобождение с 1 апреля, вы тем самым фиксируете, что полгода чеки выбивались с неверным реквизитом. Чек коррекции по каждой розничной позиции за полгода физически неисполним — это ещё один довод сначала пройти камералку по второму кварталу.

Учётная политика. Методика раздельного учёта по пункту 4 статьи 149 НК, дата начала применения освобождения, порядок учёта входного налога. Приказ должен быть датирован не позже даты перехода: при проверке его попросят первым. И поставьте дату запрета изменения в учётной программе — перепроведение документов с 1 апреля задним числом ломает уже сданную декларацию за второй квартал.

Договоры с юрлицами. Если в договоре и счёте-фактуре стоит «в том числе НДС 5%», а операция освобождена, заказчик на общем режиме, которому снимут вычет, придёт за этой суммой к вам. Выиграть у инспекции и проиграть клиенту — вполне рабочий сценарий. Нужны допсоглашения с формулировкой «НДС не облагается на основании подпункта 38 пункта 3 статьи 149 НК» и датой; задним числом это не чинится.

Авансы под банкеты. Предоплата под декабрьский корпоратив, полученная с налогом до даты переключения, повиснет: вычет при отгрузке не заявить, операция уже необлагаемая. Рабочий ход — допсоглашение об изменении цены, возврат покупателю суммы налога и вычет по пункту 5 статьи 171 НК. В сентябре предоплаты под декабрь уже собираются, так что это вопрос ближайших дней.

Входной НДС. На ставке 5% восстанавливать нечего: вычетов не было, налог сидел в стоимости. На общих ставках — восстановление по остаткам сырья и товаров и по основным средствам пропорционально остаточной стоимости, подпункт 2 пункта 3 статьи 170 НК.

Меню, сайт, оферта на доставку. Цены не меняются — налог и так был внутри. Убрать надо упоминания «в том числе НДС 5%» везде, где они есть, к той же дате.

Раздельный учёт. Аренда части зала, вендинговый аппарат, поставка полуфабрикатов в магазины, кухня, работающая на чужие точки, — это не услуги общепита, по ним налог остаётся. Отделы кулинарии при самом кафе и выездное обслуживание в льготу входят по тексту подпункта 38; кулинария в торговом зале магазина и заготовочное производство на сторону из неё прямо исключены. Доставка в тексте нормы отдельно не названа — если у вас её доля большая, этот вопрос стоит закрыть до того, как он всплывёт в требовании.

Декларация. Освобождение её не отменяет. Если в квартале только необлагаемые операции, по пункту 3.1 Порядка заполнения декларации (приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@) сдаются титульный лист, раздел 1 с прочерками и раздел 7 с кодом операции; плюс раздел 12, если выставлялись счета-фактуры с налогом. Не сдавать декларацию вовсе — не вариант: это не освобождение по статье 145.

Порядок действий

0. До 1 октября включительно — решить, нужен ли отказ от льготы. Он подаётся заявлением в произвольной форме не позднее 1-го числа квартала, действует не меньше года и сразу по всем операциям подпункта 38, выборочно по клиентам нельзя (пункт 5 статьи 149 НК). Отказ с четвёртого квартала 2026 года свяжет вас по третий квартал 2027-го включительно. Цена отказа для упрощенца на ставке 5% — весь налог с выручки без права на вычеты; считайте долю корпоративных заказчиков, и если она невелика, дешевле не отказываться, а снизить им цену на сумму налога. Пропустили 1 октября — следующая точка входа только с первого квартала 2027 года.

1. Проверить право на переходную норму: доход за 2025 год больше 20 млн и не больше 60 млн, посчитанный с корректировками из абзацев пятого и седьмого — десятого пункта 1 статьи 145; доля услуг общепита за 2025 год не меньше 70% от того же дохода; освобождение утрачено именно с 1 января 2026 года, а не внутри года.

2. Назначить дату переключения и пройти список из раздела выше, начиная с агрегаторов.

3. Уточнёнка за второй квартал — и ожидание камералки, без снятия переплаты с ЕНС. Третью треть налога за второй квартал 28 сентября заплатить.

4. Пересчитать авансы по УСН за полугодие и девять месяцев на сумму снятого НДС и доплатить с пенями — в тот же день, что подаёте уточнёнку по НДС.

5. Посчитать зарплатный критерий по данным программы за девять месяцев, сравнить с показателем ЕМИСС по классу 56 по каждому субъекту — и отдельно прикинуть, что будет, когда выйдет годовой показатель за 2026-й.

6. Если разрыв есть — проверить основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ, посчитать доплату и взносы по каждому работнику, сравнить с налогом будущего года и решить до декабрьского начисления.

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И вопрос к коллегам, на который у меня нет ответа из практики: кто-нибудь уже сдавал уточнённую декларацию за второй квартал 2026 года по этой льготе, когда налог был получен с гостей в составе цены и выделен в чеках? Что ответила инспекция — приняла уточнёнку или сослалась на то, что налог предъявлен покупателю?