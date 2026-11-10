Самозанятые на кассе: как их считает налоговая

Норма, от которой зависит штраф

Если расхождение настоящее, штрафа можно избежать. Условия в ст. 81 НК.

Уточнённый расчёт подан после срока подачи и срока уплаты. Ответственности нет, если вы подали его до того, как узнали, что инспекция обнаружила неотражение или неполноту сведений либо назначила выездную проверку по этому налогу за этот период. Второе условие: на момент подачи на ЕНС лежит положительное сальдо в размере недостающего налога и пеней (п. 4 ст. 81). Ещё один случай освобождения — уточнёнка после выездной проверки, которая ничего не нашла. Эти правила действуют для налоговых агентов (п. 6 ст. 81) и для плательщиков взносов (п. 7 ст. 81).

Отсюда порядок: сначала деньги на ЕНС, потом уточнёнка. Наоборот не освобождает.

П. 2 ст. 123 здесь не поможет. Он требует, чтобы расчёт был сдан в срок, без неотражённых сведений, и налог перечислен до того, как агент узнал об обнаружении. Людей, которых не было в отчётности, он не покрывает.

Не путайте с п. 4 ст. 122. По нему неуплаты нет, только если положительное сальдо ЕНС держалось без перерыва со дня срока уплаты до решения о привлечении к ответственности. Пополнение задним числом по этому пункту не работает.

Для 6-НДФЛ есть ещё ст. 126.1: 500 рублей за каждый документ с недостоверными сведениями. Освобождение, если агент сам нашёл ошибку и подал уточнённые документы до того, как узнал, что её обнаружила инспекция (п. 2 ст. 126.1). Применяют ли эту статью к людям, которых в отчёте не было совсем, я не знаю, поэтому в расчёт штрафов её не включала.

Открытый вопрос: письмо о «рисках» уже означает, что вы «узнали об обнаружении»? Кодекс не отвечает. Практику я не искала; если знаете позицию судов, напишите.

Со сроком проще. Если письмо оформлено как требование по п. 3 ст. 88 НК, на пояснения пять дней, и это рабочие дни (п. 6 ст. 6.1). Но такое требование выставляют в рамках камеральной проверки, а она длится три месяца со дня подачи расчёта (п. 2 ст. 88). В Амурской области письма были именно такими требованиями: работа шла в камеральных проверках расчётов по взносам и 6-НДФЛ. Если письмо пришло по давно сданному кварталу, возможно, это информационное письмо без пятидневного срока. Это моя гипотеза: смотрите, на какую норму оно ссылается.