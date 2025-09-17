Как справиться с ипотекой, если денег на взносы не хватает

Первое правило — не прятаться от банка
Главная ошибка заемщиков — тянуть время и надеяться, что «как-нибудь рассосётся». В итоге — штрафы, звонки коллекторов и испорченная кредитная история.
Если понимаете, что вносить следующий платеж не получится, сразу идите в банк и пишите заявление. Большинство кредитных организаций готовы идти навстречу, если видят диалог и желание решить вопрос.
❌ Чего точно не стоит делать: брать потребительский кредит, чтобы закрыть ипотечный платеж. Вы только увеличите долговую нагрузку и через месяц окажетесь в ещё более тяжелой ситуации.
Какие есть варианты
Здесь всё зависит от вашего положения и готовности банка к переговорам. Обычно рассматривают три основных инструмента:
🔹 Рефинансирование ипотеки
Это замена действующего кредита на новый с более мягкими условиями. Возможны варианты:
объединение ипотеки с другими кредитами в один;
перенос в другой банк с более низкой ставкой;
продление срока выплат для снижения ежемесячной нагрузки.
⚠️ Но: нужно соответствовать требованиям — адекватный залог и приличная кредитная история. И помните: рефинансирование фиксируется в кредитной истории как новый кредит.
🔹 Ипотечные каникулы
По закону можно один раз за всё время ипотеки оформить «передышку» до 6 месяцев. Это время платежи не вносятся, но проценты продолжают начисляться.
Каникулы дают, если:
квартира единственная,
сумма ипотеки без процентов ≤ 15 млн ₽,
вы попали в трудную ситуацию (потеря работы, болезнь, снижение дохода >30%, участие в СВО и др.).
💡 Совет: даже во время каникул лучше переводить хотя бы небольшие суммы. Они идут в погашение основного долга и уменьшают будущую переплату.
Каникулы отражаются в кредитной истории, но рейтинг не портят.
🔹 Реструктуризация долга
В отличие от каникул, здесь ограничений по сроку почти нет. Чаще всего банк увеличивает срок кредита или снижает платеж на 6–9 месяцев.
Что потребуется: доказательства снижения дохода (справки, документы о болезни, увольнении и пр.).
📌 В кредитной истории это отражается как «изменение условий кредита». Для нового банка это сигнал: были сложности с выплатами. Учтите, что это может осложнить получение других кредитов.
🔹 Продажа квартиры из-под залога
Это крайний вариант, если справиться с ипотекой уже невозможно.
С 2024 года закон позволяет заемщику самому продать ипотечное жилье, а не ждать взыскания. Для этого нужно согласие банка. Цена согласовывается заранее, а на сделку дают 4 месяца.
Минусы:
если квартира в собственности меньше 5 лет, придётся платить НДФЛ с разницы в цене продажи;
в кредитной истории появится отметка о закрытии ипотеки за счёт продажи залога (может повлиять на новые кредиты).
Плюсы:
можно самому контролировать процесс, а не ждать торгов;
жильё продаётся с дисконтом (15–35%), но обычно быстро уходит с рынка.
Итоги
Ипотека — не приговор. Важно не молчать, а искать решения: от временных каникул до полной реструктуризации. Даже продажа квартиры — лучше, чем довести ситуацию до суда и банкротства.
Главное: трезво оцените свои доходы и действуйте проактивно. Чем раньше обратитесь в банк, тем больше вариантов у вас останется.
