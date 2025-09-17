ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
Ипотека

Как справиться с ипотекой, если денег на взносы не хватает

Ипотека — один из самых серьезных финансовых инструментов: долгий срок, крупные суммы, и малейший сбой в доходах сразу отражается на платежах. Но даже если платить стало нечем — это не тупик. Есть несколько рабочих стратегий, которые помогут сохранить жилье и минимизировать потери.

Первое правило — не прятаться от банка

Главная ошибка заемщиков — тянуть время и надеяться, что «как-нибудь рассосётся». В итоге — штрафы, звонки коллекторов и испорченная кредитная история.

Если понимаете, что вносить следующий платеж не получится, сразу идите в банк и пишите заявление. Большинство кредитных организаций готовы идти навстречу, если видят диалог и желание решить вопрос.

❌ Чего точно не стоит делать: брать потребительский кредит, чтобы закрыть ипотечный платеж. Вы только увеличите долговую нагрузку и через месяц окажетесь в ещё более тяжелой ситуации.

Какие есть варианты

Здесь всё зависит от вашего положения и готовности банка к переговорам. Обычно рассматривают три основных инструмента:

🔹 Рефинансирование ипотеки

Это замена действующего кредита на новый с более мягкими условиями. Возможны варианты:

  • объединение ипотеки с другими кредитами в один;

  • перенос в другой банк с более низкой ставкой;

  • продление срока выплат для снижения ежемесячной нагрузки.

⚠️ Но: нужно соответствовать требованиям — адекватный залог и приличная кредитная история. И помните: рефинансирование фиксируется в кредитной истории как новый кредит.

🔹 Ипотечные каникулы

По закону можно один раз за всё время ипотеки оформить «передышку» до 6 месяцев. Это время платежи не вносятся, но проценты продолжают начисляться.

Каникулы дают, если:

  • квартира единственная,

  • сумма ипотеки без процентов ≤ 15 млн ₽,

  • вы попали в трудную ситуацию (потеря работы, болезнь, снижение дохода >30%, участие в СВО и др.).

💡 Совет: даже во время каникул лучше переводить хотя бы небольшие суммы. Они идут в погашение основного долга и уменьшают будущую переплату.

Каникулы отражаются в кредитной истории, но рейтинг не портят.

🔹 Реструктуризация долга

В отличие от каникул, здесь ограничений по сроку почти нет. Чаще всего банк увеличивает срок кредита или снижает платеж на 6–9 месяцев.

Что потребуется: доказательства снижения дохода (справки, документы о болезни, увольнении и пр.).

📌 В кредитной истории это отражается как «изменение условий кредита». Для нового банка это сигнал: были сложности с выплатами. Учтите, что это может осложнить получение других кредитов.

🔹 Продажа квартиры из-под залога

Это крайний вариант, если справиться с ипотекой уже невозможно.

С 2024 года закон позволяет заемщику самому продать ипотечное жилье, а не ждать взыскания. Для этого нужно согласие банка. Цена согласовывается заранее, а на сделку дают 4 месяца.

Минусы:

  • если квартира в собственности меньше 5 лет, придётся платить НДФЛ с разницы в цене продажи;

  • в кредитной истории появится отметка о закрытии ипотеки за счёт продажи залога (может повлиять на новые кредиты).

Плюсы:

  • можно самому контролировать процесс, а не ждать торгов;

  • жильё продаётся с дисконтом (15–35%), но обычно быстро уходит с рынка.

Итоги

Ипотека — не приговор. Важно не молчать, а искать решения: от временных каникул до полной реструктуризации. Даже продажа квартиры — лучше, чем довести ситуацию до суда и банкротства.

Главное: трезво оцените свои доходы и действуйте проактивно. Чем раньше обратитесь в банк, тем больше вариантов у вас останется.

