Как справиться с ипотекой, если денег на взносы не хватает

Первое правило — не прятаться от банка

Главная ошибка заемщиков — тянуть время и надеяться, что «как-нибудь рассосётся». В итоге — штрафы, звонки коллекторов и испорченная кредитная история.

Если понимаете, что вносить следующий платеж не получится, сразу идите в банк и пишите заявление. Большинство кредитных организаций готовы идти навстречу, если видят диалог и желание решить вопрос.

❌ Чего точно не стоит делать: брать потребительский кредит, чтобы закрыть ипотечный платеж. Вы только увеличите долговую нагрузку и через месяц окажетесь в ещё более тяжелой ситуации.