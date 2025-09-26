Может ли инвалид освободиться от выплаты кредитов в 2025 году

Что делать, если нет возможности платить кредит

Откладывать проблему нельзя — чем раньше заемщик заявит о трудностях, тем больше шансов на договорённость с банком.

Собрать документы

справка об инвалидности и заключение МСЭ;

кредитный договор;

график платежей;

бумаги по страховке (если подключалась).

Проверить страховку и договор

Иногда страховка действительно закрывает долг. Если её нет — можно просить банк об изменении условий: реструктуризации, отсрочке, снижении платежа.



Обратиться в банк с заявлением

Банки предпочитают работать с открытыми клиентами. Чаще всего предлагают:

отсрочку или каникулы по кредиту;

продление срока кредита (уменьшение ежемесячного платежа);

рефинансирование, включая льготные программы (например, ипотека с господдержкой).

Использовать помощь юристов и соцзащиты

Юрист поможет подготовить грамотное заявление, а органы соцзащиты могут подсказать, какие региональные льготы доступны (субсидии, компенсации процентов).



Рассмотреть банкротство физического лица

Если долгов много, а доходы минимальны, законный выход — процедура банкротства.

Подать заявление можно через суд или через МФЦ (упрощённая процедура).

Инвалиды I–II группы освобождены от госпошлины.

После завершения процедуры все долги списываются.

Контролировать приставов и коллекторов