Артем Староверov
Потребительское кредитование

Может ли инвалид освободиться от выплаты кредитов в 2025 году

Инвалидность сама по себе не освобождает от кредитных обязательств. Долг остается действующим, а банки и судебные приставы вправе взыскивать его на общих основаниях. Но у людей с инвалидностью есть особые права и механизмы защиты, которые позволяют снизить нагрузку или вовсе избавиться от долгов в рамках закона.

Обязан ли инвалид платить по кредиту

Кредитный договор — это обязательство, которое сохраняет силу независимо от состояния здоровья заёмщика. Гражданский кодекс и закон «О потребительском кредите» не содержат нормы, позволяющей банку «списать» долг только из-за получения инвалидности.

Но есть важные нюансы:

  • Страховка. Если при оформлении кредита была подключена страховка, включающая риск инвалидности I или II группы, долг может быть погашен страховой компанией.

  • Взыскание пенсий и пособий. Приставы вправе списывать часть страховой пенсии по инвалидности, но социальная пенсия, ежемесячные выплаты и компенсации защищены законом и не подлежат удержанию (ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 101).

  • Имущество. Если у инвалида есть квартира, автомобиль или дача, которые не относятся к единственному жилью или средствам реабилитации, они могут попасть под взыскание.

Что делать, если нет возможности платить кредит

Откладывать проблему нельзя — чем раньше заемщик заявит о трудностях, тем больше шансов на договорённость с банком.

Собрать документы

  • справка об инвалидности и заключение МСЭ;

  • кредитный договор;

  • график платежей;

  • бумаги по страховке (если подключалась).

Проверить страховку и договор
Иногда страховка действительно закрывает долг. Если её нет — можно просить банк об изменении условий: реструктуризации, отсрочке, снижении платежа.

Обратиться в банк с заявлением
Банки предпочитают работать с открытыми клиентами. Чаще всего предлагают:

  • отсрочку или каникулы по кредиту;

  • продление срока кредита (уменьшение ежемесячного платежа);

  • рефинансирование, включая льготные программы (например, ипотека с господдержкой).

Использовать помощь юристов и соцзащиты
Юрист поможет подготовить грамотное заявление, а органы соцзащиты могут подсказать, какие региональные льготы доступны (субсидии, компенсации процентов).

Рассмотреть банкротство физического лица
Если долгов много, а доходы минимальны, законный выход — процедура банкротства.

  • Подать заявление можно через суд или через МФЦ (упрощённая процедура).

  • Инвалиды I–II группы освобождены от госпошлины.

  • После завершения процедуры все долги списываются.

Контролировать приставов и коллекторов

  • У приставов нет права удерживать социальные выплаты. Если деньги списали незаконно — подаётся жалоба.

  • С коллекторами общение ведётся только в письменном виде. Не подписывать никаких документов без юриста.

Что будет, если просто не платить

Игнорирование долга без оснований приводит к тяжёлым последствиям:

  • долг быстро растёт за счёт процентов, пеней и штрафов;

  • банк обращается в суд, затем дело передают приставам;

  • накладываются аресты на счета, ограничения на выезд и распоряжение имуществом;

  • кредитная история портится на годы, а новые кредиты становятся недоступны;

  • добавляются судебные издержки и исполнительский сбор.

Кроме финансовых последствий — постоянный стресс, звонки и письма от кредитора. Для людей с инвалидностью это удар и по здоровью, и по качеству жизни.

Итог

Инвалидность не освобождает от долгов автоматически, но даёт дополнительные возможности защиты: страховое покрытие, неприкосновенные выплаты, льготы при банкротстве. Главное — не тянуть и вовремя обратиться в банк, юрорганизации или соцзащиту.

Артем Староверов

Артем Староверов

Руководитель в АКТИВ Центр Кредитования

2 подписчика64 поста

