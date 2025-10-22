7862 ДР Премиум ссылка на лендос Mobile
Артем Староверов
Кредитование

Как банки навязывают ненужные услуги при кредите — и как этого избежать

Банки редко ограничиваются процентами по кредиту. В ход идут всевозможные дополнительные услуги — от страховок до подписок на онлайн-сервисы. В итоге клиент переплачивает тысячи рублей, даже не замечая, что мог этого избежать.

Разберём, какие бывают навязанные услуги и как грамотно от них отказаться.

Какие услуги банки “пришивают” к кредиту

Дополнительные услуги делятся на две большие группы:

  • Связанные с кредитом — например, платное SMS-уведомление о платеже, «комиссия за снижение ставки», страховки, продление гарантии или покупка аксессуаров «в нагрузку» к технике.

  • Не связанные с кредитом — телемедицина, юридические консультации, онлайн-кинотеатры, страхование здоровья, подписки и т.д.

По закону обязательной является только страховка залога — если кредит обеспечен имуществом (автомобиль, квартира и т.п.). Всё остальное — исключительно добровольно.

Тем не менее банки активно подталкивают клиента к согласию, намекая, что «без страховки кредит не одобрят» или «ставка будет выше». Это и есть мисселлинг — навязывание услуг под видом обязательных.

Как отказаться от навязанных услуг

Закон полностью на стороне клиента.

1. Ссылайтесь на Закон «О защите прав потребителей».

Кредит в этом контексте приравнивается к товару, а банк — к продавцу.

Согласно статье 16 закона, никто не имеет права заставлять покупателя заключать дополнительные договоры.

Если вам отказывают в кредите из-за нежелания подписывать страховой полис — это прямое нарушение закона, за которое банк несёт ответственность.

2. Используйте «период охлаждения».

Поправки к Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)», вступившие в силу в декабре 2021 года, дали клиентам право отказаться от платных услуг в течение 30 дней после оформления кредита.

Вы можете вернуть деньги за навязанную услугу, если:

  • вы ещё не пользовались ей вовсе — в этом случае возвращают всю сумму;

  • пользовались частично — вычитается только стоимость оказанной части;

  • услуга полностью оказана — вернуть её стоимость уже нельзя.

Банк обязан вернуть средства в течение 7 рабочих дней после получения вашего заявления.

Как оформить отказ правильно

Процедура простая:

  1. Подайте заявление через сайт, мобильное приложение или в офис банка.

  2. Дождитесь подтверждения и возврата средств (до 7 рабочих дней).

  3. Если банк тянет или отказывает — обращайтесь к финансовому уполномоченному или напрямую в Банк России.

Жалобу можно направить:

  • через интернет-приёмную ЦБ

  • письмом на адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12,

  • или записаться на приём в общественной приёмной Банка России.

Срок рассмотрения — до 16 рабочих дней, включая экспертизу. Банк обязан предоставить ответ в течение 15 дней (максимум — 25).

Как не попасть на «лишние» услуги с самого начала

  1. Читайте каждое приложение к кредитному договору.

  2. Все дополнительные платные услуги должны быть выделены отдельным заявлением. Если вам подсовывают пачку бумаг — подписывайте только сам договор, а не «заявления на подключение».

  3. Не ведитесь на фразы “иначе не одобрим” или “ставка будет выше”.

  4. Это манипуляция. Отказ от необязательных услуг не может быть основанием для отказа в кредите.

  5. Проверяйте кредитную историю.

  6. Чем она лучше, тем меньше банк будет навязывать лишнее. Перед оформлением кредита стоит запросить отчёт в НБКИ или через приложение «НБКИ-Онлайн». Это бесплатно и занимает пару минут.

Вывод

Навязывание услуг — способ банка увеличить прибыль, а не повысить вашу защищённость.

Не подписывайте ничего, что не понимаете. Пользуйтесь периодом охлаждения и помните: кредит — это товар, а клиент имеет право выбора.

Информации об авторе

