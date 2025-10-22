Как банки навязывают ненужные услуги при кредите — и как этого избежать

Разберём, какие бывают навязанные услуги и как грамотно от них отказаться.
Какие услуги банки “пришивают” к кредиту
Дополнительные услуги делятся на две большие группы:
Связанные с кредитом — например, платное SMS-уведомление о платеже, «комиссия за снижение ставки», страховки, продление гарантии или покупка аксессуаров «в нагрузку» к технике.
Не связанные с кредитом — телемедицина, юридические консультации, онлайн-кинотеатры, страхование здоровья, подписки и т.д.
По закону обязательной является только страховка залога — если кредит обеспечен имуществом (автомобиль, квартира и т.п.). Всё остальное — исключительно добровольно.
Тем не менее банки активно подталкивают клиента к согласию, намекая, что «без страховки кредит не одобрят» или «ставка будет выше». Это и есть мисселлинг — навязывание услуг под видом обязательных.
Закон полностью на стороне клиента.
1. Ссылайтесь на Закон «О защите прав потребителей».
Кредит в этом контексте приравнивается к товару, а банк — к продавцу.
Согласно статье 16 закона, никто не имеет права заставлять покупателя заключать дополнительные договоры.
Если вам отказывают в кредите из-за нежелания подписывать страховой полис — это прямое нарушение закона, за которое банк несёт ответственность.
2. Используйте «период охлаждения».
Поправки к Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)», вступившие в силу в декабре 2021 года, дали клиентам право отказаться от платных услуг в течение 30 дней после оформления кредита.
Вы можете вернуть деньги за навязанную услугу, если:
вы ещё не пользовались ей вовсе — в этом случае возвращают всю сумму;
пользовались частично — вычитается только стоимость оказанной части;
услуга полностью оказана — вернуть её стоимость уже нельзя.
Банк обязан вернуть средства в течение 7 рабочих дней после получения вашего заявления.
Как оформить отказ правильно
Процедура простая:
Подайте заявление через сайт, мобильное приложение или в офис банка.
Дождитесь подтверждения и возврата средств (до 7 рабочих дней).
Если банк тянет или отказывает — обращайтесь к финансовому уполномоченному или напрямую в Банк России.
Жалобу можно направить:
через интернет-приёмную ЦБ
письмом на адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12,
или записаться на приём в общественной приёмной Банка России.
Срок рассмотрения — до 16 рабочих дней, включая экспертизу. Банк обязан предоставить ответ в течение 15 дней (максимум — 25).
Как не попасть на «лишние» услуги с самого начала
Читайте каждое приложение к кредитному договору.
Все дополнительные платные услуги должны быть выделены отдельным заявлением. Если вам подсовывают пачку бумаг — подписывайте только сам договор, а не «заявления на подключение».
Не ведитесь на фразы “иначе не одобрим” или “ставка будет выше”.
Это манипуляция. Отказ от необязательных услуг не может быть основанием для отказа в кредите.
Проверяйте кредитную историю.
Чем она лучше, тем меньше банк будет навязывать лишнее. Перед оформлением кредита стоит запросить отчёт в НБКИ или через приложение «НБКИ-Онлайн». Это бесплатно и занимает пару минут.
Вывод
Навязывание услуг — способ банка увеличить прибыль, а не повысить вашу защищённость.
Не подписывайте ничего, что не понимаете. Пользуйтесь периодом охлаждения и помните: кредит — это товар, а клиент имеет право выбора.
