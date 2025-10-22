Как банки навязывают ненужные услуги при кредите — и как этого избежать

Как отказаться от навязанных услуг

Закон полностью на стороне клиента.

1. Ссылайтесь на Закон «О защите прав потребителей».

Кредит в этом контексте приравнивается к товару, а банк — к продавцу.

Согласно статье 16 закона, никто не имеет права заставлять покупателя заключать дополнительные договоры.

Если вам отказывают в кредите из-за нежелания подписывать страховой полис — это прямое нарушение закона, за которое банк несёт ответственность.

2. Используйте «период охлаждения».

Поправки к Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)», вступившие в силу в декабре 2021 года, дали клиентам право отказаться от платных услуг в течение 30 дней после оформления кредита.

Вы можете вернуть деньги за навязанную услугу, если:

вы ещё не пользовались ей вовсе — в этом случае возвращают всю сумму;

пользовались частично — вычитается только стоимость оказанной части;

услуга полностью оказана — вернуть её стоимость уже нельзя.

Банк обязан вернуть средства в течение 7 рабочих дней после получения вашего заявления.