Новые правила взыскания налоговых долгов с 1 ноября: что изменится и как защитить свои деньги

Рассказываю простым языком: кому это грозит, как работает новая схема и что делать, чтобы не потерять деньги неожиданно.
Что меняется
Если сейчас взыскание налогов с граждан почти всегда проходит через суд, то с ноября ФНС сможет списывать бесспорные долги сразу, без судебных процедур.
Это касается только физических лиц, которые не ведут бизнес.
Предпринимателей и организации новое правило не затрагивает — для них всё остаётся по-старому.
На какие налоги это распространяется
Новый порядок работает для долгов:
по имущественному налогу (квартиры, дома, земля),
по транспортному налогу (автомобили и другое ТС),
по НДФЛ, если подана декларация 3-НДФЛ (например, после продажи квартиры, автомобиля, акций, получения зарубежного дохода).
Это не относится к долгам по кредитам, займам, распискам, штрафам и ЖКХ — здесь как и раньше: только через суд.
Социальные выплаты при списаниях защищены законом.
Как будет происходить взыскание
Процедура выглядит так:
Налоговая начисляет налог и отражает сумму в личном кабинете.
Направляет требование оплатить или подать возражения.
Если человек ничего не делает 6 месяцев, ФНС начинает взыскание.
Деньги списываются автоматически со:
счетов в банках,
вкладов,
брокерских счетов, если есть свободные деньги,
электронных кошельков,
цифровых рублей.
Если на счетах нет всей суммы, списание продолжают частями при новых поступлениях.
Если есть спор по начислению и подано возражение — взыскание приостанавливается.
Что делать заранее, чтобы не попасть под списания
Проверить личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или через Госуслуги.
Убедиться, что нет задолженностей и просроченных уведомлений.
Если налог выставлен ошибочно — сразу подать возражение онлайн.
Если оплатить всю сумму сразу тяжело — обратиться за рассрочкой в налоговую инспекцию.
Хранить подтверждения платежей и переписку с ФНС.
Важно помнить: отсутствие уведомления не освобождает от долга.
Даже если письмо затерялось — налог всё равно считается начисленным.
Частые вопросы
Будут ли списывать деньги с брокерских и ИИС?
Да, если там есть свободные денежные средства.
Ценные бумаги автоматически продаваться не будут.
Могут ли списать социальные выплаты?
Нет. Алименты, пособия, выплаты по больничным защищены.
Лучше держать такие поступления на отдельном счёте и хранить подтверждающие документы.
Вывод
С ноября налоговая будет действовать быстрее и жёстче:
игнорировать налоговые уведомления теперь опасно для банковского счёта.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов:
— проверяйте задолженности,
— вовремя реагируйте на требования ФНС,
— используйте своё право на возражения или рассрочку.
Начать дискуссию