Новые правила взыскания налоговых долгов с 1 ноября: что изменится и как защитить свои деньги

Что меняется

Если сейчас взыскание налогов с граждан почти всегда проходит через суд, то с ноября ФНС сможет списывать бесспорные долги сразу, без судебных процедур.

Это касается только физических лиц, которые не ведут бизнес.

Предпринимателей и организации новое правило не затрагивает — для них всё остаётся по-старому.