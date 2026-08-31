Банкротство физлица: во сколько оно обходится на самом деле и какие долги остаются с вами

Два разных пути: суд и МФЦ

Судебная процедура по 127-ФЗ доступна при любой сумме долга, а при долге от 500 тыс. рублей и просрочке, которая не даёт рассчитаться со всеми кредиторами, подать заявление гражданин обязан — на это отведено 30 рабочих дней с момента, когда он об этом узнал или должен был узнать.

Внесудебный путь через МФЦ бесплатен и занимает 6 месяцев, но работает в узком коридоре: долг от 25 тыс. до 1 млн рублей плюс одно из условий закона. Например, пристав окончил производство из-за отсутствия имущества и доходов и новых производств нет; или основной доход — пенсия либо пособие на детей; или исполнительный документ выдан не позднее семи лет назад. Участникам СВО ту же льготу распространил закон 111-ФЗ в мае 2025 года. Не попали в коридор — остаётся только суд.