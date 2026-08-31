Банкротство физлица: во сколько оно обходится на самом деле и какие долги остаются с вами

Реклама обещает «списать долги за три месяца». Закон устроен иначе: часть долгов не спишут никогда, часть имущества уйдёт с торгов, а следующие пять лет придётся сообщать о банкротстве в каждой кредитной заявке. Разбираю процедуру по цифрам, чтобы решение принималось на арифметике, а не на панике.
Два разных пути: суд и МФЦ
Судебная процедура по 127-ФЗ доступна при любой сумме долга, а при долге от 500 тыс. рублей и просрочке, которая не даёт рассчитаться со всеми кредиторами, подать заявление гражданин обязан — на это отведено 30 рабочих дней с момента, когда он об этом узнал или должен был узнать.
Внесудебный путь через МФЦ бесплатен и занимает 6 месяцев, но работает в узком коридоре: долг от 25 тыс. до 1 млн рублей плюс одно из условий закона. Например, пристав окончил производство из-за отсутствия имущества и доходов и новых производств нет; или основной доход — пенсия либо пособие на детей; или исполнительный документ выдан не позднее семи лет назад. Участникам СВО ту же льготу распространил закон 111-ФЗ в мае 2025 года. Не попали в коридор — остаётся только суд.
Смета судебной процедуры
Госпошлину за собственное банкротство гражданин не платит с 2024 года. Но бесплатной процедура от этого не стала:
депозит на счёт суда — 25 000 рублей, вознаграждение финансового управляющего, вносится после принятия заявления;
публикации в Едином федеральном реестре и, при реализации имущества, в «Коммерсанте» — ориентировочно 13–15 тыс. рублей;
если управляющий продаст имущество, ему причитается ещё 7% от вырученной суммы сверх фиксированных 25 000.
По рыночным оценкам юридических компаний минимум без юриста выходит около 40–45 тыс. рублей, с полным сопровождением — 90–150 тыс. в зависимости от региона и сложности дела. Это вилка практики, а не тариф.
Что не спишут никогда
Алименты, компенсацию вреда жизни и здоровью, моральный вред, требования по зарплате, если человек сам был работодателем, и субсидиарную ответственность по чужим долгам. Отдельным пунктом — долги перед кредиторами, которых должник не указал в заявлении: они сохраняются в полном объёме и после завершения процедуры. Забытый заём у знакомого или мелкая просрочка по карте переживут банкротство целиком.
Ипотечная квартира иммунитета не имеет
Единственное жильё без обременения защищено статьёй 446 ГПК. Но Конституционный суд ещё в 2021 году указал, что смысл иммунитета не в сохранении права собственности любой ценой, а в защите права на жилище по существу: явно избыточное жильё в отдельных случаях продают, предоставляя взамен жильё по социальным нормам.
С ипотекой иначе. Заложенная квартира включается в конкурсную массу и продаётся, даже если это единственное жильё семьи с несовершеннолетними детьми: у банка-залогодержателя приоритет. Из выручки сначала гасится долг перед банком, и обычно он съедает почти всю стоимость. Обещание «сохраним ипотечное жильё» без переговоров с залогодержателем технически невыполнимо.
Пять лет ограничений
Пять лет с даты завершения процедуры человек обязан указывать факт банкротства в заявке на любой кредит или заём. Скрыть это невозможно: сведения бессрочно хранятся в открытом реестре, и банки сверяются с ним наравне с кредитной историей. Формального запрета выдавать деньги банкроту нет, но отметка в анкете решает почти всё.
Дальше — запрет на органы управления юрлица: 3 года для обычной организации, 5 лет для страховых, НПФ и МФО, 10 лет для банков. Рядовым сотрудником или советником работать можно. Повторно подать на банкротство по собственному заявлению нельзя раньше чем через 5 лет; если процедуру инициируют кредиторы, освобождение от долгов уже не применяется.
Когда суд откажет в списании
Основание для отказа — недобросовестность, а не финансовая неудача. Президиум Верховного суда в 2025 году закрепил ориентиры: скрытые от банка кредиты в других банках, поддельные справки о доходах, резкий рост долга незадолго до подачи заявления, вывод активов. Сделки по цене ниже рыночной оспариваются за год до заявления, дарение родственникам — за три года. А вот «набрал слишком много кредитов» само по себе поводом для отказа не является.
Что проверить до заявления
Есть более мягкие пути, и они закрывают часть случаев: банковская реструктуризация, кредитные каникулы по 106-ФЗ и 353-ФЗ при падении дохода более чем на 30%, судебная реструктуризация с планом погашения до 36 месяцев (при её исполнении статус банкрота не присваивается вовсе), консолидация дорогих кредитов под залог ликвидного актива.
Арифметика простая. Банкротство оправдано, когда дохода и активов объективно нет, кредиторов несколько и долг непосилен в любом сценарии: тогда это законный инструмент оздоровления, и тянуть, копя пени, дороже. Ловушкой оно становится, когда обслуживать долг дешевле другим способом, а человек меняет это на пять лет без нормального кредита и на риск потерять больше, чем сохранит. Считать нужно оба варианта, и делать это до подачи заявления, а не после первого заседания.
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