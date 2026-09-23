Лизинг стало тяжело тянуть: три пути снизить платеж и что при этом теряет компания на ОСН

Ко мне почти каждую неделю приходит собственник с одной и той же фразой: «Подписывались, когда ставка была другая, платёж по лизингу теперь душит, можно что-то переиграть?» Переиграть можно, только путей три, они не равнозначны, и один из них тихо забирает у компании на ОСН налоговые преимущества, ради которых лизинг обычно и брали. Разберу арифметику и юридическую механику, потому что решение здесь считается, а не выбирается на слух.
Три разных пути, которые в разговоре называют одним словом
Первый - реструктуризация у своего же лизингодателя. Вы обращаетесь в компанию, с которой уже работаете, и просите пересмотреть график. Процентная составляющая обычно остаётся прежней, растягивается срок, за счёт этого падает ежемесячный платёж. Ничего переоформлять не нужно, штрафов нет, регистрация предмета лизинга не трогается. Цена решения в том, что стоимость денег вы не меняете: тот же долг просто размазан по более длинному сроку.
Второй - перелизинг, то есть смена лизинговой компании. Новый лизингодатель выкупает предмет лизинга у старого и заключает с вами договор на других условиях. Это единственный путь, который действительно меняет ставку, а не только календарь платежей. Он же самый трудоёмкий: нужны согласия обеих компаний, трёхстороннее соглашение, а для транспорта и спецтехники отдельным шагом переоформляется регистрация в ГИБДД или Гостехнадзоре.
Третий - закрыть лизинг банковским кредитом. Берётся кредит, им досрочно гасится остаток лизинговых платежей, дальше компания платит банку. Путь выглядит самым понятным, особенно если банк даёт ставку ниже. Именно у него самая тяжёлая скрытая часть, и она налоговая.
Порог, ниже которого возиться не стоит
Смена лизингодателя окупается, когда одновременно выполняются два условия: до конца договора остаётся не меньше полутора лет и эффективная ставка снижается хотя бы на 3,5-4 процентных пункта. Если остаток короче или разница меньше, оформление новой сделки, штраф за досрочный выкуп и время на переоформление съедают выгоду целиком.
Штраф за досрочный выкуп у текущего лизингодателя на практике составляет 1-3% от остатка задолженности, и его размер прописан в конкретном договоре, а не в законе. Поэтому расчёт начинается не со звонка в новую компанию, а с запроса в свою: точный остаток задолженности, точная сумма штрафа, актуальный график. Без этих трёх цифр любой расчёт выгоды - гадание.
Формула, которую стоит посчитать до всех переговоров: экономия на процентах за оставшийся срок минус штраф за досрочное закрытие минус расходы на оформление новой сделки. Если после вычитания остаётся заметная сумма, переход оправдан. Если результат едва положительный, разумнее остаться и договориться о реструктуризации графика: она бесплатна и без штрафов, хотя и снижает платёж слабее.
Юридически это не серая схема
Передача договора лизинга другой компании часто пугает именно тем, что выглядит как самодеятельность. На самом деле механика прямо описана в законе.
Закон о финансовой аренде разрешает лизингодателю уступить свои права по договору третьему лицу полностью или частично (164-ФЗ от 29.10.1998, ст. 18, п. 1). Когда передаются не только права, но и обязанности, то есть договор целиком, применяются правила об уступке требования и о переводе долга (ГК РФ, ст. 392.3). А перевод долга без согласия кредитора ничтожен (ГК РФ, ст. 391, п. 2).
На практике из этих трёх норм складывается один документ: трёхстороннее соглашение между старым лизингодателем, новым и вами как лизингополучателем. После его подписания платежи идут на счёт новой компании, а по регистрируемому имуществу отдельно переоформляется регистрация на нового собственника с отметкой о лизинге. Никакой отдельной «схемы перелизинга» изобретать не нужно, и просить об этом бухгалтерию не придётся.
Что компания на ОСН теряет, закрывая лизинг кредитом
Это самый недооценённый пункт из всех. Лизинг для компании на общей системе даёт два эффекта, которых у кредита на покупку того же актива нет.
Первый - лизинговые платежи целиком идут в расходы и уменьшают базу по налогу на прибыль, а НДС с них принимается к вычету равномерно, с каждым платежом. При покупке в кредит вычет НДС происходит разово, при приобретении актива, а в расходы попадают амортизация и проценты.
Второй - ускоренная амортизация предмета лизинга с коэффициентом до 3, за счёт которой актив списывается заметно быстрее, чем при обычной покупке. Для производства и опта на ОСН это не косметика, а живые деньги в декларации.
Отсюда практический вывод: решение «закрою лизинг кредитом, там ставка ниже» нужно сверять с налоговым режимом. Если компания на ОСН, разница в процентах может почти полностью нейтрализоваться потерей вычета и ускоренной амортизации. В такой ситуации выгоднее перелизинг: он снижает ставку и сохраняет лизинговую налоговую механику. Для компании на УСН этот аргумент не работает, и там кредит действительно может оказаться дешевле.
Отдельный случай: банки уже отказывают
Бывает клубок, а не один договор: несколько лизингов, кредиты в разных банках, пара отказов подряд именно потому, что банк видит цепочку обязательств. Тогда задача не «снизить платёж по одному договору», а найти, где вообще остался манёвр.
Рабочий инструмент здесь - обратный лизинг: компания продаёт лизинговой компании собственный незаложенный актив (технику, транспорт, оборудование) и тут же берёт его обратно в лизинг, получая деньги на счёт. Формально это новый договор, а не изменение старого, и рефинансированием он не является. Но по эффекту для собственника это деньги там, где банк уже сказал нет.
Что смотреть в своём договоре до всех переговоров
Решение о рефинансировании принимают по трём местам договора, и почти всегда именно их и не читают.
Первое - раздел о досрочном выкупе. Там указано, при каких условиях лизингополучатель вправе закрыть договор раньше срока и по какой формуле считается выкупная стоимость. Иногда выкуп разрешён только после определённого числа платежей, и тогда разговор о перелизинге просто откладывается на несколько месяцев.
Второе - штрафные санкции. Их размер бывает записан не процентом от остатка, а фиксированной суммой или процентом от первоначальной стоимости предмета лизинга. Разница между этими формулировками на крупной технике измеряется сотнями тысяч рублей.
Третье - условие о согласии лизингодателя на передачу договора. Закон требует согласия кредитора при переводе долга, но в договоре может быть дополнительно прописан порядок и срок получения такого согласия. Если срок там месяц, планировать сделку на две недели бессмысленно.
Отдельно стоит поднять график и посмотреть структуру платежа: какая часть идёт на погашение стоимости предмета, какая на проценты и услуги. В договорах с большой выкупной стоимостью в конце экономия от снижения ставки будет заметно меньше, чем кажется по разнице процентов.
Как это выглядит по времени
Реструктуризация у своего лизингодателя - самый быстрый сценарий: заявление, рассмотрение, дополнительное соглашение с новым графиком. По практике это занимает от нескольких дней до пары недель, и по регистрируемому имуществу ничего не меняется.
Перелизинг длиннее. Сначала новый лизингодатель рассматривает компанию как нового клиента, то есть смотрит отчётность, обороты, налоговый режим и текущую долговую нагрузку. Потом согласуются условия выкупа со старым лизингодателем, подписывается трёхстороннее соглашение, проходит расчёт между компаниями. Затем переоформление регистрации, если предмет лизинга - транспорт или спецтехника. Каждый из этих шагов упирается в чужую скорость, поэтому закладывать одну неделю на всё не стоит.
Закрытие лизинга кредитом по срокам ближе к обычной кредитной заявке, но добавляется шаг досрочного выкупа: сначала нужно получить одобрение банка и точную сумму, потом закрыть договор лизинга и оформить переход права собственности на компанию. Между одобрением и выборкой кредита остаток задолженности успевает измениться, и справку об остатке приходится обновлять.
Порядок действий и документы
Для реструктуризации у своей компании хватит заявления и действующего договора. Для перелизинга или закрытия кредитом пакет шире, и собирать его лучше до первых переговоров:
Справка от текущего лизингодателя: остаток задолженности, размер штрафа за досрочное закрытие, актуальный график платежей.
Финансовая отчётность компании за последний период - новый лизингодатель или банк смотрит её так же, как при первичной заявке.
Собственный расчёт экономики: разница в ставке минус штраф минус расходы на оформление.
Договор лизинга и документы на предмет лизинга.
Для транспорта и спецтехники - запас времени на переоформление регистрации на нового собственника.
Порядок здесь важнее скорости: компания, которая приходит к новому лизингодателю с готовым расчётом и справкой об остатке, получает предметный ответ за несколько дней, а не месяц переписки.
Короткий вывод
Снизить платёж по действующему лизингу реально, и почти всегда способов больше одного. Реструктуризация ничего не стоит и годится как первый шаг. Перелизинг меняет ставку, но требует остатка срока от полутора лет и разницы в ставке от 3,5-4 пунктов, иначе штраф съест выгоду. Кредит вместо лизинга выглядит проще всех и при этом дороже всех для компании на ОСН, потому что забирает вычет НДС по платежам и ускоренную амортизацию. Считать нужно не ставку, а итог после налогов и штрафов, и считать до звонка, а не после подписания.