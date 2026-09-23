Лизинг стало тяжело тянуть: три пути снизить платеж и что при этом теряет компания на ОСН

Три разных пути, которые в разговоре называют одним словом

Первый - реструктуризация у своего же лизингодателя. Вы обращаетесь в компанию, с которой уже работаете, и просите пересмотреть график. Процентная составляющая обычно остаётся прежней, растягивается срок, за счёт этого падает ежемесячный платёж. Ничего переоформлять не нужно, штрафов нет, регистрация предмета лизинга не трогается. Цена решения в том, что стоимость денег вы не меняете: тот же долг просто размазан по более длинному сроку.

Второй - перелизинг, то есть смена лизинговой компании. Новый лизингодатель выкупает предмет лизинга у старого и заключает с вами договор на других условиях. Это единственный путь, который действительно меняет ставку, а не только календарь платежей. Он же самый трудоёмкий: нужны согласия обеих компаний, трёхстороннее соглашение, а для транспорта и спецтехники отдельным шагом переоформляется регистрация в ГИБДД или Гостехнадзоре.

Третий - закрыть лизинг банковским кредитом. Берётся кредит, им досрочно гасится остаток лизинговых платежей, дальше компания платит банку. Путь выглядит самым понятным, особенно если банк даёт ставку ниже. Именно у него самая тяжёлая скрытая часть, и она налоговая.