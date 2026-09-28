Почему у ИП не просят поручителя, а у собственника ООО — просят

Предприниматель приходит с одним и тем же вопросом: «залога нет, поручителя тоже нет — это вообще реально?» За вопросом почти всегда стоит история знакомого с ООО, у которого банк потребовал поручительство собственника, а иногда и второго участника. У ИП картина другая, и держится она не на доброте кредиторов, а на двух статьях Гражданского кодекса.
Разница между ИП и участником ООО — в том, кто отвечает
По пункту 1 статьи 23 ГК гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Отдельного лица при этом не появляется: тот же человек, тот же ИНН, просто новый статус. Статья 24 закрывает вопрос об ответственности — гражданин отвечает по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, кроме того, на которое по закону нельзя обратить взыскание (перечень — статья 446 ГПК; единственное жильё туда попадает ровно до тех пор, пока не заложено по ипотеке).
У общества конструкция обратная. Пункт 1 статьи 87 ГК: участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков в пределах стоимости своих долей. Для банка это значит, что заёмщик — компания, а человек за ней спрятан, и недостающую ответственность нужно чем-то добрать. Отсюда поручительство собственника почти в каждой сделке ООО и примерно в половине случаев — поручительство директора.
У предпринимателя добирать нечего: он уже и есть тот, с кого спросят. Обратная сторона удобная — не нужно искать человека, готового подписаться за ваш кредит. Оборотная сторона честная: спрятаться за вывеской бизнеса, как это отчасти умеет собственник ООО, у ИП не выйдет.
Когда поручителя всё-таки просят
Утверждать, что предпринимателю поручитель не нужен никогда, было бы враньём. Он появляется не «на всякий случай», а там, где заявке чего-то объективно не хватает.
Бизнесу меньше года. Пороги по возрасту у кредиторов разные — от полугода до двух лет. Не проходите порог — поручитель закрывает недостающую историю.
Сумма выше беззалогового потолка. У части банков без поручителя выдают только до определённой суммы, всё, что выше, идёт уже с ним. Логика простая: чем больше сумма, тем сильнее банку хочется второго источника возврата.
Слабая кредитная история или высокая долговая нагрузка. Здесь поручитель работает как арифметика: если у заёмщика большая нагрузка при умеренном доходе, а у поручителя наоборот, вместе они проходят по расчёту, а порознь не проходит никто. По той же причине поручитель с чистой историей иногда решает больше, чем залог.
Отдельный случай — контрактное финансирование: у части банков поручительство предпринимателя требуется независимо от суммы. И встречное ограничение, о котором забывают: поручителя проверяют так же, как заёмщика. Человек с просрочками, исполнительными производствами или собственной высокой нагрузкой заявку не вытянет, а поручитель «со стороны» — не из семьи и не из бизнеса — во многих банках не проходит вовсе.
Поручитель, созаёмщик и залогодатель — три разных договора
Путаница здесь стоит дорого, потому что люди соглашаются не на то, что думают.
Поручитель по пункту 1 статьи 363 ГК при неисполнении обязательства должником отвечает перед кредитором солидарно, если договором не предусмотрена субсидиарная ответственность. Солидарно значит, что по пункту 1 статьи 323 ГК кредитор вправе потребовать долг с любого из них — целиком или частично, по своему выбору. Очереди тут нет: банк идёт к тому, кто платёжеспособнее.
Залогодателем по пункту 1 статьи 335 ГК может быть и третье лицо, а не только должник. Отвечает такой человек конкретным предметом залога, остальные его деньги в сделке не участвуют.
Созаёмщик — второй заёмщик по тому же договору с самого начала: его доходы учитывают вместе с доходами первого, и платить он обязан с первого дня.
Когда родственник говорит «я готов помочь», полезно уточнить чем: подписью, имуществом или совместным кредитом.
Из чего складывается беззалоговый лимит
В залоговой сделке сумма считается от объекта. В беззалоговой считать не от чего, кроме денежного потока, который банк видит своими глазами.
Обороты по расчётному счёту. Деньги мимо счёта для банка почти не существуют: наличная выручка, которая нигде не отражена, в расчёт не идёт. Если поступления ходят через личную карту предпринимателя, кредитор их не видит, а увидев разом — скорее насторожится.
Подтверждение выручки. Здесь у ИП есть особенность, которую упускают. На патенте декларации нет вовсе: по статье 346.52 НК налоговая декларация по налогу при патентной системе в налоговые органы не представляется. Банку, привыкшему считать выручку по декларации, показывать нечего, и вес переносится на обороты по счёту и книгу учёта доходов.
Действующая нагрузка. Считают всё вместе: кредиты, лизинги, кредитные линии, овердрафты, а часто и личные обязательства предпринимателя — ипотеку, потребительские кредиты, карты. Довод «это личное, к бизнесу отношения не имеет» не работает: заёмщик — тот же человек.
По нашей практике действует такое правило: сумма всех обязательств вместе с запрашиваемой смотрится комфортно, пока не превышает четверти годовой выручки. В коридоре примерно от четверти до половины разговор уходит в сторону залога или контракта, а суммы режутся в разы. Выше половины годовой выручки беззалоговый кредит практически не собирается. Это наблюдение рынка, а не норматив, — на день вашего обращения картина может выглядеть иначе.
И практический вывод, который экономит недели: первым идти стоит в банк, где лежит расчётный счёт с оборотами. Внутренний рейтинг клиента часто весит больше общей кредитной истории — тот, кто полгода видит поток своими глазами, решает быстрее, чем банк, для которого вы новый человек с распечаткой. Самый дешёвый беззалоговый лимит, овердрафт, обычно и предлагает такой банк сам, когда достаточно долго наблюдает стабильные поступления.
Что закрывает дверь независимо от оборотов
Часть препятствий работает не как минус балл в скоринге, а как закрытая дверь.
Открытая просрочка. Пока она есть, разговора не будет. Погасили — дождитесь, пока сведения обновятся в кредитной истории, и только потом подавайте.
Долги у судебных приставов. По кредитным платежам это почти стоп; по коммунальным шансы есть, но долг лучше закрыть до сделки. Размер роли почти не играет: производство на один рубль блокирует так же, как крупное.
Приостановка операций по счёту. Пока налоговая держит приостановку, новый расчётный счёт не откроют: запрет открывать счета такому налогоплательщику записан в пункте 12 статьи 76 НК, а на ИП распространён пунктом 11 той же статьи. Без счёта невозможен и кредит. Решение об отмене приостановления налоговый орган направляет в банк по пункту 4 статьи 76, и после снятия ограничения подавать можно сразу — это мягче просрочки.
Группа высокого риска по 115-ФЗ. По статье 9.1 закона о Банке России регулятор относит юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к одной из трёх групп риска совершения подозрительных операций. Для ИП тут важна деталь: оценка идёт по ИНН, а ИНН у предпринимателя тот же, что у него как у гражданина. Поэтому манёвр «закрыть ИП и открыть новое» проблему не решает — метка тянется за человеком.
Сожжённый скоринг. Пять и больше заявок за месяц — и модель видит человека, который лихорадочно ищет деньги; каждый отказ остаётся в кредитной истории. Один чужой отказ приговором не является, но веерная подача в семь банков подряд стоит дороже, чем кажется.
Общее правило по стоп-факторам: убирать по одному препятствию за раз и не переподавать без конкретного изменения. Прошедшая неделя изменением не считается — закрытая просрочка, снятая приостановка, появившийся поручитель считаются.
Если лимита не хватает
Разрыв между запрошенной суммой и одобренной — обычное дело: предприниматель считает по потребности бизнеса, банк — по тому, что видит в потоке. Дальше работает не упрямство, а замещение обеспечения.
Подписанный контракт по 44-ФЗ или 223-ФЗ банк читает почти как залог: есть заказчик, сроки и понятный источник оплаты. Правда, масштаб контракта должен биться с масштабом бизнеса — контракт на сто миллионов у ИП с оборотом в пять вопросов вызовет больше, чем снимет. Нехватку обеспечения закрывают и гарантийные механизмы: поручительства региональных гарантийных организаций, зонтичное поручительство Корпорации МСП. Одобрения они сами по себе не дают, это именно способ добрать обеспечение.
Третий ход — сменить форму заявки, оставив банк прежним. Предприниматель одновременно и бизнес, и физическое лицо, поэтому вариантов больше, чем кажется: кредит на ИП, кредит на человека, разделение суммы на две заявки, залогодатель со стороны, оборотное финансирование вместо разового кредита, лизинг вместо покупки.
Что это значит на практике
Отсутствие поручителя у предпринимателя — не льгота, а следствие того, что он и есть тот, с кого спросят. Всё остальное решает поток: беззалоговый лимит собирается из оборотов по счёту, подтверждённой выручки и уже действующей нагрузки, а желаемая сумма на этот расчёт не влияет. И пока никто не посмотрел выписку, любая названная цифра — угадывание: ставку и лимит называют после выписки, а не до неё.