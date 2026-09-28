Почему у ИП не просят поручителя, а у собственника ООО — просят

Разница между ИП и участником ООО — в том, кто отвечает

По пункту 1 статьи 23 ГК гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Отдельного лица при этом не появляется: тот же человек, тот же ИНН, просто новый статус. Статья 24 закрывает вопрос об ответственности — гражданин отвечает по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, кроме того, на которое по закону нельзя обратить взыскание (перечень — статья 446 ГПК; единственное жильё туда попадает ровно до тех пор, пока не заложено по ипотеке).

У общества конструкция обратная. Пункт 1 статьи 87 ГК: участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков в пределах стоимости своих долей. Для банка это значит, что заёмщик — компания, а человек за ней спрятан, и недостающую ответственность нужно чем-то добрать. Отсюда поручительство собственника почти в каждой сделке ООО и примерно в половине случаев — поручительство директора.

У предпринимателя добирать нечего: он уже и есть тот, с кого спросят. Обратная сторона удобная — не нужно искать человека, готового подписаться за ваш кредит. Оборотная сторона честная: спрятаться за вывеской бизнеса, как это отчасти умеет собственник ООО, у ИП не выйдет.