ООО отказали в кредите, а у учредителя есть квартира: как устроен залог чужого имущества под долг компании и что бухгалтеру проверить до заявки

Пункт 1 статьи 335 Гражданского кодекса прямо допускает, что залогодателем выступает не сам должник, а третье лицо. К отношениям между ними и банком тогда применяются правила о поручительстве (статьи 364-367 ГК). Пункт 2 той же статьи добавляет: передать вещь в залог может только её собственник.

На практике это означает простую вещь. Кредит берёт ООО, а в залог идёт квартира или дом учредителя. Для малого бизнеса это самая частая схема: у компании тонкий баланс, рабочих активов мало, а у собственника есть личная недвижимость.

Всего типовых вариантов четыре. ООО закладывает собственный склад или цех. ООО берёт кредит под квартиру учредителя. ИП закладывает личную недвижимость, и тогда это один и тот же человек. Наконец, собственник берёт кредит как физлицо под свою квартиру и вкладывает деньги в компанию. Последний вариант банк ведёт как потребительский кредит, со всеми лимитами ЦБ для физлиц и расчётом долговой нагрузки.