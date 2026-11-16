Перезалог в другой банк: почему «сначала снимите обременение» обходится дороже всего

Чаще всего разговор о переводе заложенной недвижимости в другой банк начинается с одной фразы, услышанной в отделении: «Сначала снимите обременение, потом посмотрим». Человек идёт искать деньги, гасит кредит, приносит чистую выписку и узнаёт, что по доходу он теперь не проходит или программа закрылась. Обременение снято, решения нет, а единственный козырь в переговорах уже потрачен.
Перезалог устроен как обычная сделка с понятным порядком шагов. Объект меняет залогодержателя, а не владельца: новый кредитор гасит долг в старом банке, прежняя запись в реестре погашается, новая регистрируется на него. Механика одинакова для квартиры, дома, офиса и объекта, заложенного под кредит компании.
Перезалог и рефинансирование: про разное
Рефинансирование меряется платежом: был один, стал меньше. Перезалог меряется доступом: объект был занят старым банком, а стал рабочим обеспечением у нового, который даёт под него сумму, недоступную у прежнего кредитора. В одной сделке это обычно происходит вместе, но путаница на входе стоит времени. Зачем вообще переводят залог: чтобы взять больше остатка долга и получить разницу на руки, чтобы собрать ипотеку и дорогие потребительские долги в один кредит, чтобы уйти от кредитора, который отказал в дополнительных деньгах.
Почему второй банк не хочет стоять в очереди
Пункт 1 статьи 342 ГК ставит требования последующего залогодержателя после требований предшествующего. Если объект стоит 10 млн, а в первом банке под ним 6 млн долга, второму кредитору при взыскании достанется то, что останется, то есть обеспечение на 4 млн из 10. Очерёдность определяет запись в ЕГРН, а не дата договора.
Статья 43 закона об ипотеке добавляет ограничения. Последующая ипотека возможна, только если её не запрещает действующий договор, а договор, заключённый вопреки запрету, первый залогодержатель может оспорить в суде. Последующая ипотека с закладной не допускается вовсе. Поэтому первое действие: открыть свой кредитный договор и найти пункт про последующую ипотеку. С собственным банком запрет не работает, пункт 4 той же статьи снимает его, когда стороны обоих договоров одни и те же. Поэтому догоняющий кредит в своём банке стоит обсудить раньше всего остального.
Три схемы и какая из них рабочая
Новый банк сам гасит старый долг. Деньги в размере остатка уходят напрямую в прежний банк, обременение снимается, регистрируется новая ипотека, разница выдаётся по условиям договора. Это основная конструкция, часто с отлагательным условием: выдача при подтверждённом закрытии прежнего кредита.
Долг гасят деньгами со стороны, объект выходит чистым и идёт в новый банк. Схема живая, но именно в ней теряют деньги.
Второй залог поверх первого. Юридически возможен, на практике проходит редко: нужны отсутствие запрета, согласие кредитора на вторую очередь и достаточный зазор между стоимостью и долгом.
Сроки: что нормировано, а что съедают люди
Запись об ипотеке погашается за три рабочих дня с момента поступления документов (п. 1 ст. 25 закона 102-ФЗ). Новая ипотека жилья регистрируется за пять рабочих дней в органе регистрации и за семь через МФЦ. По нежилым объектам, складу, офису, апартаментам и машиноместу, общий срок семь и девять рабочих дней. Собственник коммерции, заложивший в план пять дней, ошибётся на неделю. Нотариальная форма сокращает регистрацию до трёх рабочих дней, а электронные нотариальные документы проходят за один.
Основное время уходит на ненормированное: заявление банка о погашении записи, внутренние согласования, справку об остатке, запись на подачу. Плюс уведомление о досрочном возврате. Для ипотеки гражданина действует часть 4 статьи 11 закона 353-ФЗ: не меньше тридцати календарных дней, если договор не устанавливает срок короче, а в большинстве договоров он короче. После уведомления у кредитора пять календарных дней, чтобы посчитать сумму к возврату. У компании правило другое: закон о потребительском кредите не применяется, досрочный возврат по пункту 2 статьи 810 ГК идёт с согласия кредитора, и это согласие выясняют до того, как назначили дату с новым банком.
Окно без обеспечения и надбавка к ставке
Между погашением долга в старом банке и регистрацией залога в новом объект какое-то время ничем не обременён, а кредит уже выдан. Этот риск банк закрывает надбавкой на переходный период: она держится, пока заёмщик не принесёт зарегистрированный договор ипотеки. Размер и предельный срок надбавки прописаны в конкретном договоре, общей цифры нет. Платёж стоит считать по ставке переходного периода на весь названный срок, а итоговую ставку держать вторым сценарием. По той же причине банки просят подписывать документы пакетом в один день.
Решение банка и обещание посмотреть
«Одобрено при условии погашения текущего кредита» и «снимите обременение, тогда посмотрим» звучат похоже, а рискуют по-разному. Готовое решение выглядит как документ с суммой, сроком, ставкой и перечнем отлагательных условий. Обещание выглядит как разговор. Порядок один: сначала письменное решение, потом деньги и снятие обременения. Пока объект в залоге, у владельца есть предмет разговора с любым кредитором.
Отдельно про погашение чужими деньгами. Сторонний кредитор вносит остаток, обременение снимается, новый банк выдаёт кредит, и сторонние деньги возвращаются из выдачи. Если банк передумает, человек остаётся с долгом перед этим кредитором и без банковского кредита. Снятие обременения занимает от нескольких рабочих дней до месяца, и каждая неделя стоит денег. Частного лица нет в перечне тех, кто вправе выдавать гражданину заём под ипотеку (ч. 1 ст. 6.1 закона 353-ФЗ), поэтому предложение «оформим залог на меня как на физлицо» и есть точка остановки. Предоплата за «одобрение» и переоформление объекта «на время сделки» в нормальном перезалоге не встречаются.
Две независимые проверки
Заёмщика проверяют по доходу, долговой нагрузке, кредитной истории и дисциплине по тому самому кредиту, который переносят. Объект проверяют по документам и ликвидности: несовпадение площадей, перепланировки, старая фамилия собственника в реестре, чужие права из истории объекта. Оценку делает аккредитованная компания нового банка, и отчёт прежнего банка обычно не подходит. Отказ по объекту не означает отказа по человеку и наоборот, поэтому первым делом стоит понять, по какой линии он пришёл.
Настоящих стоп-факторов немного: доля несовершеннолетнего и материнский капитал в истории объекта. Низкая оценка, небольшая просрочка в прошлом или долг по коммунальным платежам меняют банк или сумму, но сделку не закрывают. Прописанных жильцов выписывать не нужно, кроме человека, отказавшегося от приватизации.
Деньги на сделке и вычет
Пошлина за регистрацию ипотеки 1 000 рублей для граждан и 4 000 для организаций (подп. 28 п. 1 ст. 333.33 НК), скидки за подачу через госуслуги с 2023 года нет. К ней добавляются оценка, переоформление страховки на нового выгодоприобретателя и иногда нотариус. Вычет по процентам по статье 220 НК сохраняется при рефинансировании жилья, если в новом договоре прослеживается связь с исходной ипотекой. Число последовательных рефинансирований кодекс не ограничивает, мешает только потерянная ссылка на первый договор. По складу, офису и апартаментам вычета по процентам нет в принципе.
Порядок, который экономит месяц
Справка об остатке долга и срок уведомления о досрочном погашении, пункт про последующую ипотеку в договоре, свежая выписка из ЕГРН, документы на объект. Затем заявка и письменное решение с условиями, и только после него разговор о погашении. Подписание, погашение и подача на регистрацию должны стоять рядом, в пределах одного-двух дней. Гасить заранее «чтобы было чисто» и рассылать заявки веером в пять банков сразу не стоит: первое отнимает козырь, второе бьёт по кредитной истории.