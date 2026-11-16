Перезалог в другой банк: почему «сначала снимите обременение» обходится дороже всего

Чаще всего разговор о переводе заложенной недвижимости в другой банк начинается с одной фразы, услышанной в отделении: «Сначала снимите обременение, потом посмотрим». Человек идёт искать деньги, гасит кредит, приносит чистую выписку и узнаёт, что по доходу он теперь не проходит или программа закрылась. Обременение снято, решения нет, а единственный козырь в переговорах уже потрачен.

Перезалог устроен как обычная сделка с понятным порядком шагов. Объект меняет залогодержателя, а не владельца: новый кредитор гасит долг в старом банке, прежняя запись в реестре погашается, новая регистрируется на него. Механика одинакова для квартиры, дома, офиса и объекта, заложенного под кредит компании.