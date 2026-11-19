Первый квартал с НДС на упрощенке обычно проходит спокойно ровно до 28-го числа. Директор привык, что налог платится с поступивших денег: покупатель не заплатил, налога нет. С НДС эта логика больше не работает, и объяснять это приходится бухгалтеру, причём лучше до того, как на счёте не окажется нужной суммы.

Хорошая новость в том, что дыру в календаре видно заранее. Для этого не нужен финансовый директор, хватает выписки, реестра отгрузок и получаса.