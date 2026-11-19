Первый квартал с НДС на упрощенке обычно проходит спокойно ровно до 28-го числа. Директор привык, что налог платится с поступивших денег: покупатель не заплатил, налога нет. С НДС эта логика больше не работает, и объяснять это приходится бухгалтеру, причём лучше до того, как на счёте не окажется нужной суммы.
Хорошая новость в том, что дыру в календаре видно заранее. Для этого не нужен финансовый директор, хватает выписки, реестра отгрузок и получаса.
Почему налог обгоняет деньги
С 2025 года организации и ИП на УСН признаны плательщиками НДС. Освобождение по статье 145 НК остаётся только у тех, чей доход за прошлый год не превысил порог: на 2025-2028 годы это 20 млн рублей, дальше порог снижается до 15 и 10 млн. Следить приходится и за текущим годом: перешагнули порог, и налог появляется уже сейчас, а не с января.
Главное отличие от привычного единого налога в моменте. НДС начисляется с отгрузки. Если товар ушёл в сентябре с отсрочкой оплаты на 60 дней, первая треть налога за квартал уходит в бюджет до 28 октября, а деньги от покупателя придут позже. Разницу компания платит из своего оборота.
Три места, где теряется касса
Когда разбираешь первые кварталы упрощенцев с НДС, дыра почти всегда находится в одном из трёх мест.
Отсрочка покупателям. Налог считается с отгрузки, оплата приходит через месяц-два. Чем длиннее отсрочка, тем больше НДС приходится финансировать самим.
Старые договоры с ценой «без НДС». Договор подписывали, когда налога не было. Теперь его либо добавляют сверху по согласию покупателя, либо платят из выручки, и тогда он съедает маржу.
Входящий НДС на пониженной ставке. На 5 % и 7 % налог поставщиков к вычету не принимается и оседает в стоимости закупок. На ту же партию товара нужно больше оборотных денег.
От ставки зависит и сама сумма. Пониженные 5 % и 7 % считаются с выручки без вычетов, пороги на 2026 год с учётом дефлятора составляют 272,5 млн и 490,5 млн рублей дохода. Общая ставка 22 % считается с разницы между налогом продаж и закупок, но требует аккуратной первички. Выбрав 5 % или 7 %, ставку держат 12 кварталов, а отказаться досрочно можно только в первые четыре. Поэтому сравнивать варианты стоит до выбора и в рублях квартального платежа, а не только в процентах.
Таблица на полчаса
Возьмём условный пример, цифры только для расчёта. Компания на УСН со ставкой 5 % отгрузила за квартал на 30 млн рублей с НДС. Налог внутри выручки: 30 млн × 5 / 105, около 1,43 млн рублей. Платится он тремя равными частями, примерно по 476 тыс. рублей до 28-го числа каждого из трёх месяцев после квартала. Декларация при этом сдаётся до 25-го числа первого месяца.
Теперь предположим, что две трети отгрузок ушли с отсрочкой 60 дней. Дальше бухгалтер делает таблицу из пяти столбцов:
Дата: каждое 28-е число трёх месяцев после квартала.
Сумма очередной доли НДС.
Деньги от покупателей, которые реально придут к этой дате, с учётом отсрочек по каждому договору.
Другие обязательные платежи в эти же дни: зарплата, аренда, поставщики.
Остаток после всех платежей.
Строка, где остаток уходит в минус, и есть разрыв. У него две характеристики: сумма и срок. Закрывать нужно именно эту сумму на этот срок, а не всю выручку квартала. Частая картина: сам налог компания бы потянула, но доля НДС легла на неделю зарплаты.
Что показать директору вместе с таблицей
Таблица полезна, когда к ней приложены выводы. Разрыв, который повторяется каждый квартал, лечится условиями договоров, а не займами.
Первое, что стоит обсудить с директором, это цена. В новых договорах указывать цену с НДС по своей ставке, в действующих договариваться с покупателями, кто несёт налог. Второе, отсрочка: если покупатель платит через 60 дней, а первая доля налога уходит через 28 дней после квартала, сокращение отсрочки или частичная предоплата часто обходятся дешевле любого кредита. Третье, покупатели на общей системе: по вашей счёт-фактуре они принимают НДС к вычету, и это аргумент в разговоре о цене, а не повод для скидки.
Разовый разрыв закрывают по-другому. Короткий, на несколько дней, иногда дешевле переждать с пенями. Если до 28-го числа ещё есть время, можно открыть овердрафт или кредитную линию с траншем под каждую долю налога. Для длинного разрыва есть отсрочка или рассрочка по статье 64 НК, но это основания, обеспечение и время на решение.
Для упрощенца есть ещё одна деталь. Отчётность у него проще, и кредитору по ней хуже видна выручка. Выписка по счёту за год, книга учёта доходов и декларации по НДС за прошедшие кварталы закрывают этот вопрос. Чем аккуратнее закрыт первый год с налогом, тем проще будет со следующими.
Коротко
НДС на упрощенке приходит с отгрузки, а не с оплаты. Три доли до 28-го числа против реальных поступлений к этим датам показывают разрыв заранее, по сумме и по сроку. Повторяющийся разрыв правят ценой и отсрочкой в договорах, разовый закрывают заранее, пока выбор шире, чем пени и срочный кредит в последнюю неделю.