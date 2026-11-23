Цифра для директора: расчёт на одном контракте

На каждой отгрузке 2026 года компания теряет около 1,4 % суммы контракта. Проверить легко: разделите цену на 1,2, потом на 1,22 и вычтите второе из первого.

Возьмём контракт на 12 млн рублей с НДС, вся приёмка в 2026 году.

Показатель Было бы при 20 % Стало при 22 % Сумма контракта 12 000 000 ₽ 12 000 000 ₽ Налог внутри суммы 2 000 000 ₽ 2 163 934 ₽ Остаётся компании 10 000 000 ₽ 9 836 066 ₽ Недополучено - 163 934 ₽

Саму по себе эту сумму директор может счесть мелочью, поэтому ставьте её рядом с плановой прибылью. Когда цену на аукционе роняли, а рентабельность закладывали в считанные проценты, два пункта ставки отъедают от неё ощутимый кусок. В стройке и поставках с дорогим сырьём, где запас ещё тоньше, прибыль может уйти почти вся.

База для расчёта не вся цена, а только то, что примут после Нового года. Этапы, закрытые актами в 2025 году, шли по старой ставке. Если контракт тянется на 2026 и 2027 годы, недобор растёт с каждым этапом, и честнее показать директору сумму на весь срок сразу, а не по одному кварталу после сдачи декларации.

Отдельно сверьте режим. Компанию на упрощёнке, которая освобождена от НДС из-за невысокого дохода (пункт 1 статьи 145 НК), рост базовой ставки не задевает, пока освобождение действует. Упрощенцев, выбравших ставку 5 или 7 %, он тоже не задевает.