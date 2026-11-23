Торги прошли осенью 2025 года, в контракте стоит сумма «включая НДС», а приёмка идёт уже в 2026-м. Заказчик перечисляет ровно то, что записано, и первым разницу замечает бухгалтер: по январским актам чистой выручки меньше, чем было в смете. Вопрос директора предсказуем: нельзя ли попросить заказчика доплатить.
Ответ на него удобно собрать до разговора, в четыре шага: сколько компания недополучает на каждом акте, почему просьба о доплате без ссылки на закон не сработает, на какую норму можно опереться и чем закрыть разрыв, пока цена прежняя.
Откуда берётся разница
С 1 января 2026 года базовая ставка равна 22 %, это пункт 3 статьи 164 НК после поправок 425-ФЗ. Для налога важна дата отгрузки или приёмки работ, а не дата подписания. Значит, всё, что заказчик принимает в 2026 году, облагается по новой ставке, хотя сумма в документе осталась осенней.
Внутри неизменной суммы меняется пропорция. Раньше налог выделяли как 20/120, это примерно 16,67 % цены. Теперь как 22/122, это примерно 18,03 %. Бюджету уходит больше, компании остаётся меньше.
С коммерческим покупателем вопрос закрыли бы допсоглашением. Госзаказчик так не может: условия контракта по 44-ФЗ правятся лишь в ситуациях, прямо названных в законе, а обоюдное желание к ним не относится.
Цифра для директора: расчёт на одном контракте
На каждой отгрузке 2026 года компания теряет около 1,4 % суммы контракта. Проверить легко: разделите цену на 1,2, потом на 1,22 и вычтите второе из первого.
Возьмём контракт на 12 млн рублей с НДС, вся приёмка в 2026 году.
Показатель
Было бы при 20 %
Стало при 22 %
Сумма контракта
12 000 000 ₽
12 000 000 ₽
Налог внутри суммы
2 000 000 ₽
2 163 934 ₽
Остаётся компании
10 000 000 ₽
9 836 066 ₽
Недополучено
-
163 934 ₽
Саму по себе эту сумму директор может счесть мелочью, поэтому ставьте её рядом с плановой прибылью. Когда цену на аукционе роняли, а рентабельность закладывали в считанные проценты, два пункта ставки отъедают от неё ощутимый кусок. В стройке и поставках с дорогим сырьём, где запас ещё тоньше, прибыль может уйти почти вся.
База для расчёта не вся цена, а только то, что примут после Нового года. Этапы, закрытые актами в 2025 году, шли по старой ставке. Если контракт тянется на 2026 и 2027 годы, недобор растёт с каждым этапом, и честнее показать директору сумму на весь срок сразу, а не по одному кварталу после сдачи декларации.
Отдельно сверьте режим. Компанию на упрощёнке, которая освобождена от НДС из-за невысокого дохода (пункт 1 статьи 145 НК), рост базовой ставки не задевает, пока освобождение действует. Упрощенцев, выбравших ставку 5 или 7 %, он тоже не задевает.
Почему просьба о доплате упрётся в отказ
Позицию Минфин изложил в информационном письме № 24-01-06/3022 от 20 января 2026 года. Цена названа существенным условием, а менять её, даже под рост налога, можно лишь так, как разрешают статьи 95 и 112 закона о контрактной системе. Самого повышения ставки среди оснований нет.
Для заказчика вывод жёсткий: подписать новую цену без нормы он не вправе, даже если согласен с поставщиком, ведь отвечать за нарушение придётся ему. Само письмо, как в нём и оговорено, нормативным актом не считается. Однако на него смотрят и заказчики, и проверяющие, поэтому выгоднее идти через ту норму, которую оно же называет.
На какую норму опереться
Рабочий вариант один: часть 65.1 статьи 112 44-ФЗ. Она срабатывает только при наличии решения власти того уровня, к которому относится заказчик.
Норма
Каких контрактов касается
Что разрешает
подписанных до 1 января 2027 года, когда исполнение стало невозможным по причинам вне воли сторон
менять существенные условия, цену в том числе, если есть решение федерального Правительства, высшего органа власти региона или администрации муниципалитета
федеральных подрядов на стройку, реконструкцию, капремонт, проектирование и близкие к ним работы, подписанных до 2026 года или по закупке, объявленной раньше, если в цене не заложена новая ставка
поднять цену на величину роста налога по объёму, принятому с 1 января 2026 года; соглашение подписать до 1 октября 2027 года
Последний срок сдвинули постановлением № 1354 от 15 октября 2026 года. С региональными и муниципальными контрактами сложнее: всё зависит от того, приняли ли решение регион или администрация. Правительство в пункте 3 своего постановления лишь посоветовало им поступить так же, и каждый сам решает, кого включить и какие условия выставить. Поэтому где-то пересмотр из-за НДС открыт для любых контрактов, где-то только для подрядов, а где-то решения нет совсем.
Что бухгалтерия собирает для заказчика
Чей контракт и на что: федеральный подряд, региональная поставка, муниципальная услуга.
Заложена ли в нём уже ставка 22 %. Если заложена, постановление № 416 к нему не применить.
Сумма недобора, посчитанная только по приёмке 2026 года.
Реквизиты нормы и решения органа власти, плюс документы, что его условия выполнены, если они есть.
Проект допсоглашения с расчётом и ссылками.
Работы на время переписки останавливать не стоит: просрочка обойдётся дороже недобора по налогу. И даже с готовым основанием быстро цену не поменяют, ведь у заказчика должны появиться бюджетные деньги на увеличенную сумму.
Чем закрыть дыру до допсоглашения
Есть и вторая проблема, календарная. Налог за квартал уходит по срокам Налогового кодекса, а оплата актов приходит по срокам заказчика. Затянулась приёмка, и увеличенный платёж в бюджет приходится вносить раньше, чем деньги от заказчика легли на счёт.
Поэтому записку директору стоит начинать с графика: когда акты, когда поступления, когда налог. От графика зависит, что подойдёт:
Овердрафт. Если до уплаты налога 28-го числа не хватает пары-тройки недель до оплаты акта.
Кредит на исполнение контракта. Если недобор по НДС совпал с большой закупкой материалов в начале работ.
Кредитная линия. Если контрактов несколько и провал повторяется каждый квартал: транш под конкретный платёж, погашение из оплаты заказчика.
Обращаться за деньгами разумнее, пока по счёту нет решения о взыскании и операции не приостановлены: после этого готовых работать с компанией кредиторов станет меньше.
Новые торги
Для закупок, объявленных в 2026 году, новая ставка уже сидит в начальной цене. Снижая цену на аукционе, считайте свою прибыль от суммы без налога по пропорции 22/122, привычная 20/120 даст завышенную цифру.
Итог
Если контракт подписан до 2026 года и цена в нём «с НДС», рост ставки по умолчанию оплачивает поставщик: около 1,4 % суммы с каждой приёмки нового года. Пересмотреть цену можно только через часть 65.1 статьи 112 44-ФЗ и решение власти, у федеральных подрядов это постановление № 416. Задача бухгалтерии на ближайший месяц: посчитать недобор по объёму 2026 года, выяснить, есть ли решение для своего контракта, и свести платёжный график так, чтобы деньги на налог нашлись к сроку уплаты.