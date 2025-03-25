Традиционный HR устаревает: удержать лучших сотрудников через технологии, персонализацию и человечность

Итак, традиционные HR-модели были разработаны для стабильных и предсказуемых условий. Но сегодня компании сталкиваются с изменениями:

- Ожидания сотрудников изменились кардинально. Современные работники хотят не только стабильности, но и возможностей для роста, гибкости и заботы о своем благополучии, соблюдении баланса в работе и жизни.

- Технологии развиваются быстрее, чем процессы. Многие компании до сих пор используют устаревшие системы, которые не позволяют эффективно управлять персоналом.

- Конкуренция за таланты усиливается. Чтобы привлекать и удерживать лучших сотрудников, компании должны предлагать уникальные условия и возможности.

McKinsey подчеркивает, что для успеха в новых условиях необходима новая операционная модель управления персоналом, которая сочетает в себе три ключевых элемента: больше персонализации, больше технологий и более человеческий подход.