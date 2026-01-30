Как стыкуются проценты по 395 ГК РФ и компенсация за нарушение интеллектуальных прав?

Классика: ваш товарный знак размещен на упаковке чужого товара, вы подаете иск и надеетесь на денежную компенсацию.

И тут ваш юрист советует не останавливаться и запросить у суда проценты за пользование чужими денежными средствами.

Как на это посмотрит суд?

Право на проценты за пользование чужими деньгами оговорены статьей 395 Гражданского кодекса РФ.

Закон позволяет получить проценты на сумму долга, исходя из ключевой ставки Банка России. Прямо сейчас это 16% годовых.

Вопросов не возникает, если речь идет о простой ситуации: у вас взяли деньги в долг, вовремя не вернули, с момента невозврата пойдут такие проценты.

Но у нас нет договора займа или другого договора, в котором изначально фигурируют деньги.

У нас - нарушение интеллектуальных прав на товарный знак или другую интеллектуальную собственность.

Поддержит ли вас суд или отклонит ваше требование?

Мое мнение: должен поддержать и взыскать с нарушителя проценты по статье 395 ГК РФ.

Почему?

1. Проценты по статье 395 положены за неисполнение любого денежного обязательства, в том числе возникающего из-за причинения вреда.

Обязательство возникает между лицами, когда один обязан что-то выполнить, а другой вправе это требовать.

Пример с займом - это пример договорного обязательства. Вы заняли деньги, ваш должник обязан их вернуть, вы вправе требовать возврата.

Обязательства возникают не только из договора. Они появляются по другим причинам. Одна из них - причинение вреда.

Например, у вас стянули с прилавка магнитолу. Против вашей воли. У вора налицо обязательство, возникшее из причинения вреда вашему имуществу.

2. Нарушитель ваших интеллектуальных прав причиняет вам имущественный вред.

Вы владеете исключительным правом на интеллектуальную собственность. Такое право имеет имущественный характер, то есть имеет денежную ценность и участвует в экономическом обороте.

Нарушитель не просто размещает на своем сайте ваш товарный знак. Он нарушает ваше исключительное право на этот знак. Он посягает на ваше имущество.

3. Компенсация за нарушение интеллектуальных прав - это альтернатива взысканию убытков.

Другими словами, закон разрешает вам получить с нарушителя убытки целиком. Или денежную компенсацию, если вам трудно посчитать размер убытков.

4. Закон вместе с убытками разрешает наказывать нарушителя другими способами, в том числе взыскивать проценты по статье 395.

Следовательно, компенсация за нарушение интеллектуальных прав также может дополняться процентами по статье 395 Гражданского кодекса РФ.

За какой период допустимо взыскать проценты по 395?

Хороший вопрос. Как говорится, дискуссионный.

Думаю, не будет проблемой получить проценты с момента вступления в законную силу решения суда первой инстанции. До момента, пока нарушитель выплатит компенсацию.

(Решения, в котором суд присудил нарушителю эти проценты.)

При более глубоком погружении появляются аргументы за то, чтобы получить проценты по 395 с момента нарушения ваших интеллектуальных прав.

Но это уже другая история. Если будет интересно, скажите. Поделюсь своими размышлениями))

Поговорите со своим адвокатом. Он посчитает сумму процентов и подготовит обоснование.

Интересное по теме -

Постановление Суда по интеллектуальным правам, 28 ноября 2025 г., по делу А40-228833/2024.