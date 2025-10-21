Как действует межведомственная комиссия по нелегальной занятости и какими могут быть санкции за неявку

Межведомственная комиссия — это орган, который пока не наделен полномочиями привлекать к административной ответственности. Но он может сообщить ИФНС или ГИТ о предполагаемом нарушении, например, если заказчика вызывали на комиссию, а он не явился. Тогда может начаться проверка, которая повлечет неприятные последствия.

Самое главное Межведомственные комиссии созданы, чтобы бороться с нелегальной занятостью, и передают сведения о нарушениях в ИФНС и ГИТ.

За неявку на заседание пока не штрафуют, но вскоре комиссии могут получить такие полномочия.

Заседание могут провести без участия работодателя или заказчика, но присутствие полезно — можно сразу объяснить ситуацию и избежать ошибок в выводах комиссии.

Автоматизация помогает упростить сотрудничество с самозанятыми и другими исполнителями по ГПХ, снижает риски проверок и переквалификации договоров.

Как работают такие комиссии

Главная задача этого образования — координация взаимодействия между различными госструктурами и общественными организациями.

Цель — решение проблемы незаконной занятости. Чтобы добиться этой цели, проводят мониторинг ситуации, анализ обращений граждан и юридических лиц о предполагаемых нарушениях. Комиссии:

анализируют серые схемы выплат;

проверяют, насколько оправданно использование договоров ГПХ, нет ли маскировки трудовых отношений;

исследуют случаи выплаты зарплат ниже МРОТ;

выявляют и принимают меры к пресечению других форм незаконной занятости.

В состав комиссии могут входить и налоговики, и сотрудники ГИТ, и Соцфонда. В заседаниях могут участвовать представители прокуратуры (пп. 3, 6 положения, утв. постановлением Правительства от 03.05.24 № 571, далее — положения).

В сфере противодействия нелегальной занятости комиссии могут (ст. 67 закона от 12.12.23 № 565-ФЗ, п. 12, 13 положения):

анализировать письменные обращения о фактах, признаках этого явления, причем как от граждан, так и от юридических лиц;

направлять в контролирующие органы информацию, необходимую для проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

запрашивать у ИФНС сведения, в том числе налоговую тайну и т. п.

Комиссия заседает не постоянно, по мере необходимости, не реже чем раз в квартал. Причем заседания могут проводиться не только очно, но и по видеоконференцсвязи, с оформлением итогового решения протоколом (пп. 5, 7, 8 положения).

Это означает, что работодателя или заказчика могут и не вызывать на комиссию. Она может самостоятельно рассмотреть все сведения и прислать компании или ИП предписание, что у него выявлен определенный индикатор риска, и предложить устранить его.

Решения доводятся до сведения работодателей (заказчиков), чьи дела были рассмотрены на заседаниях (п. 9 положения).

Кого комиссия может пригласить на заседание

Полномочие вызывать на заседания и заслушивать должностных лиц организаций устанавливает подп. «а» п. 13 положения. Какие именно работодатели или заказчики могут попасть на комиссию — указано в подп. «г» того же пункта.

Это ИП и фирмы, в отношении которых имеются сведения о том, что:

они избегают корректного оформления трудовых отношений;

их сотрудники, отработавшие норму рабочего времени, получают в месяц меньше МРОТ;

они подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми, в том числе при взаимодействии с самозанятыми.

Эти и другие сведения передают комиссиям, в частности, сотрудники ИФНС (конкретный перечень информации утв. приказом Минтруда от 02.02.24 № 40н).

Что будет, если не прийти на заседание

В настоящее время комиссии не вправе привлекать к какой-либо ответственности, но могут передать информацию о выявленных фактах в контролирующие органы, прежде всего ГИТ.

Но в скором времени может появиться ответственность за неявку на заседание комиссии. Распоряжение Правительства от 08.05.25 № 1166-р утвердило план мероприятий противодействия нелегальной занятости на 2025–2027 гг. Предполагается, что он даст комиссиям полномочия:

Составлять протоколы за неявку на заседания (п. 5 плана).

Включать компании и предпринимателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости, в реестр недобросовестных работодателей (п. 18). Сейчас единственное основание для этого — вступившее в силу постановления по делу о соответствующем нарушении.

Решение вопроса о наделении комиссий полномочиями составлять протоколы запланировано на ноябрь 2025 года, полномочие включать нарушителей в «черный список» Роструда — на весну 2026 года.

Пока же комиссия может лишь направить информацию о нелегальной занятости в контролирующие органы. Тогда ГИТ придет с проверкой. Если инспекция выявит нарушение, она может:

оштрафовать по соответствующей части ст. 5.27 КоАП;

направить материалы в суд для того, чтобы отношения были признаны трудовыми (ст. 19.1 ТК).

Роструд может включить нарушителя в общедоступный Реестр работодателей, у которых выявлены признаки нелегальной занятости.

Итоги

Сейчас штрафов за неявку на комиссию нет. Комиссия не может привлечь к ответственности.

Личное присутствие необязательно — заседание могут провести без работодателя (заказчика) с использованием собранных данных.

Но явиться полезно: комиссия может ошибочно посчитать, что у компании зарплаты ниже МРОТ или не оформлены трудовые отношения.

Если прийти и показать документы, можно сразу объяснить ситуацию и снять лишние вопросы.

