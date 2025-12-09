Премиум 8016 Мобильная
наталья коновалова
Мошенничество

Как минимизировать риски при покупке имущества и защититься от «эффекта Долиной» 🛡️

В этом году получила распространение мошенническая схема, которую в народе называют «эффектом Долиной». Жертвы (чаще пожилые люди) продают квартиры, автомобили или другое имущество, а затем через суд оспаривают сделку и возвращают имущество продавцу. Покупатели при этом остаются и без денег, и без имущества.

Верховный суд РФ 16 декабря 2025 г. рассмотрит кассационную жалобу Лурье П. на судебные акты по делу Долиной Л. Наше адвокатское партнёрство регулярно фиксирует подобные случаи и подготовило практические рекомендации, которые помогут снизить риски при покупке.
 
✍️Рекомендации

✔️Привлекайте врача‑психиатра или психоневролога: либо пригласите специалиста на сделку, либо в день сделки вместе с продавцом получите справку о сделкоспособности в психоневрологическом диспансере.

✔️По возможности оформляйте сделку в нотариальной форме — нотариальное удостоверение повышает надёжность и доказательную силу сделки.

✔️Просите нотариуса вести видеофиксацию 🎥. Если сделка проходит без нотариуса — записывайте её на видео сами или попросите независимых свидетелей; зафиксируйте в записи согласие продавца на видеофиксацию и укажите факт видеозаписи в договоре.

✔️Пригласите на сделку родственников продавца и убедитесь, что они осведомлены о продаже.

✔️Оплачивайте покупку через банковский аккредитив или иные безналичные механизмы💳, исключающие расчёты наличными, передачу через банковские ячейки, оплату по акту приёма‑передачи или по расписке.

✔️Не занижайте цену сделки в договоре — это создаёт дополнительные юридические и налоговые риски.

✔️Заключайте письменные договоры с риэлтором и юристом, сопровождающими сделку, с чётким описанием их полномочий и ответственности.

✔️Оформляйте страхование утраты титула собственника (страхование прав на объект) — это уменьшает финансовые риски при последующих спорах.

✔️Фиксируйте ключевые моменты переписки и переговоров в мессенджерах: задавайте продавцу как можно больше вопросов письменно, просите телефоны и копии паспортов родственников, а также подтверждающие документы.

✔️Проверьте, размещено ли объявление о продаже на интернет‑площадках (ЦИАН, АВИТО и т. п.). Если продавец явно торопит и настаивает на срочной сделке — отложите её и тщательно проверьте обстоятельства.

✔️ Учтите, что наличие ипотеки не гарантирует безопасности: квартиру могут отобрать по решению суда, а обязательства по кредиту останутся на покупателе 🏦.
 
☎️Если у вас есть сомнения по конкретной сделке — проконсультируйтесь с адвокатом до передачи денег или подписания документов.
 
