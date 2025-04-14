Привлечение к дисциплинарной ответственности (в частности директора предприятия). Разбираем тонкости данного вопроса

Как применить дисциплинарное взыскание

Процедура одинаковая для замечания, выговора и увольнения за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, если у работника уже есть неснятое замечание или выговор. Особенности есть при увольнении за прогул или появление в состоянии опьянения.

Срок применения взыскания - 1 месяц со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни или отпуска работника, но не позднее 6 месяцев со дня совершения. А если проступок выявила ревизия либо аудиторская проверка - не позднее 2 лет со дня совершения (ст. 193 ТК РФ, п. 34 Постановления Пленума ВС N 2).

Необходимо составить акт о совершении дисциплинарного проступка и затребовать у работника письменные объяснения. С данным Актом, работника необходимо ознакомить под роспись, если он откажется расписаться, указанное необходимо зафиксировать.