Привлечение к дисциплинарной ответственности (в частности директора предприятия). Разбираем тонкости данного вопроса

Понятие дисциплинарного проступка
Дисциплинарным проступком будут считаться действия работника, если он не выполнил (ненадлежащим образом выполнил) возложенные на него трудовые обязанности и это произошло по его вине. Нарушил закон, условия трудового договора, правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию (ч. 1 ст. 192 ТК РФ, абз. 1 п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2).
Помимо общих оснований, к директору может быть применено дисциплинарное взыскание за следующие проступки:
- принятие необоснованного решения, повлекшего нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имущества организации (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- однократное грубое нарушение руководителем своих трудовых обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
Как применить дисциплинарное взыскание
Процедура одинаковая для замечания, выговора и увольнения за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, если у работника уже есть неснятое замечание или выговор. Особенности есть при увольнении за прогул или появление в состоянии опьянения.
Срок применения взыскания - 1 месяц со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни или отпуска работника, но не позднее 6 месяцев со дня совершения. А если проступок выявила ревизия либо аудиторская проверка - не позднее 2 лет со дня совершения (ст. 193 ТК РФ, п. 34 Постановления Пленума ВС N 2).
Необходимо составить акт о совершении дисциплинарного проступка и затребовать у работника письменные объяснения. С данным Актом, работника необходимо ознакомить под роспись, если он откажется расписаться, указанное необходимо зафиксировать.
Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организации
Привлечь руководителя к дисциплинарной ответственности можно за невыполнение или ненадлежащее выполнение им своих трудовых обязанностей, за нарушение трудового законодательства, коллективного договора (ч. 1 ст. 192 ТК РФ).
Дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора или увольнения помимо общих оснований, предусмотренных ч. 3 ст. 192 ТК РФ, может быть применено за следующие проступки:
принятие необоснованного решения, повлекшего нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имущества организации (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
однократное грубое нарушение руководителем своих трудовых обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
Кто имеет право привлечь руководителя организации к дисциплинарной ответственности
Привлечь руководителя к дисциплинарной ответственности от имени работодателя имеет право уполномоченный орган, который указан в уставе организации, содержащем сведения о компетенции органов управления (абз. 8 п. 3 ст. 11 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ, абз. 4 п. 2 ст. 12 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ).
В обществе с ограниченной ответственностью таким органом может быть собрание участников или совет директоров (наблюдательный совет) (абз. 1 п. 1 ст. 32, ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ), а в акционерном обществе - только совет директоров (наблюдательный совет) (абз. 1 п. 1 ст. 64, ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ).
В каком порядке привлекают к дисциплинарной ответственности руководителя организации
Порядок применения дисциплинарного взыскания к руководителю аналогичен общему порядку, закрепленному в ст. 193 ТК РФ.
Однако в силу специфического правового статуса руководителя организации следует помнить, какой орган управления выступает по отношению к нему в качестве работодателя.
В каком порядке применяется дисциплинарное взыскание к работнику (в т.ч. к руководителю организации)
Порядок применения дисциплинарного взыскания к работнику предусматривает следующие действия:
Зафиксировать проступок работника;
Проверить соблюдение сроков привлечения к дисциплинарной ответственности;
Затребовать у работника письменное объяснение;
Составить акт, если работник не представил объяснение в установленный срок;
Убедиться, что есть основания для применения взыскания;
Оформить взыскание при наличии оснований.
Фиксация факта проступка работника
При выявлении случая, что работник совершил проступок, это необходимо зафиксировать документально. Для фиксации сути нарушения и дня обнаружения проступка, необходимо составить:
1)акт о нарушении трудовой дисциплины;
2)докладную записку о нарушении трудовой дисциплины.
В какие сроки к работнику можно применить дисциплинарное взыскание
Срок, в течение которого можно применить к работнику дисциплинарное взыскание, - не позднее шести месяцев со дня совершения проступка работником, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня его совершения. Взыскание за несоблюдение работником ограничений и запретов, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции, можно применить не позднее трех лет со дня совершения такого проступка. В эти сроки не включается время производства по уголовному делу (ч. 4 ст. 193 ТК РФ).
В то же время ключевой срок - это месяц со дня обнаружения проступка (ч. 3 ст. 193 ТК РФ, пп. "а" п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2).
Как получить у работника объяснительную записку
Перед применением дисциплинарного взыскания с работника необходимо получить письменные объяснения. На объяснение работнику дается два рабочих дня. Если он проигнорирует запрос и по истечении двух рабочих дней не представит объяснение, нужно составить акт об этом (ч. 1 ст. 193 ТК РФ).
Издание приказа о применения дисциплинарного взыскания
После получения объяснительной записки или составления акта о том, что по прошествии двух рабочих дней работник объяснение не представил, необходимо оформить приказ о применении выговора или замечания.
Приказ объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с документом, составляется соответствующий акт.
Последствия применения дисциплинарного взыскания к работнику
При наличии у работника дисциплинарного взыскания (неважно, замечания или выговора) работодатель вправе:
не выплачивать работнику стимулирующих выплат полностью или частично, если в локальных нормативных актах предусмотрено, что указанные выплаты при наличии непогашенных дисциплинарных взысканий не производятся;
при повторном (в течение года) нарушении трудовой дисциплины уволить работника (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
Снятие дисциплинарного взыскания
Автоматически: Примененное к работнику взыскание (выговор или замечание) автоматически снимается через год при условии, что в течение этого года работник не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию (ст. 194 ТК РФ).
По инициативе работодателя: Работодатель вправе снять взыскание с работника и до истечения года со дня его применения, причем сделать это он может как по собственной инициативе, так и по просьбе самого работника, его непосредственного руководителя или представительного органа работников (ст. 194 ТК РФ).
Увольнение работника за дисциплинарные взыскания
Работника, который уже привлекался к дисциплинарной ответственности (т.е. имеет неснятый выговор или замечание), при повторном нарушении трудовой дисциплины можно уволить за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Увольнение возможно независимо от того, каким было первое взыскание, т.е. при повторном нарушении уволить можно как работника, имеющего выговор, так и работника, которому было объявлено замечание.
Сколько действует дисциплинарное взыскание
По истечении года замечание и выговор снимаются автоматически, если у работника не будет нового дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).
Нарушение корпоративной культуры (субординации), как вид дисциплинарного проступка
Нарушение корпоративной культуры может быть расценено как невыполнение работником должностных обязанностей. Для этого правила корпоративной культуры должны быть закреплены, например, в трудовом договоре и (или) локальном нормативном акте, с которым работник ознакомлен под подпись.
Письмом Роструда от 14.02.2022 N ПГ/01665-6-1 предусмотрено, что с целью улучшения психологического климата в трудовом коллективе работодатель может предотвратить грубость на рабочем месте, утвердив отдельный локальный нормативный акт, предусматривающий правила поведения работников в организации и их ответственность в случае неэтичного поведения (например, положение деловой этики и служебного поведения в организации).
За их нарушение возможно в установленном порядке применить дисциплинарное взыскание. В частности, нужно учесть тяжесть и обстоятельства совершения проступка.
Совершение однократного грубого нарушения работником за которое ст.81 ТК РФ предусмотрено увольнение
Ст.81 ТК РФ определен перечень грубых нарушений, за совершение которых Работник может быть уволен:
прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);
появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;
совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
принятия необоснованного решения руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером, руководителем филиала, представительства, его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации;
невыхода работника на работу по истечении трех месяцев после окончания прохождения им военной службы по мобилизации, службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации по мобилизации или военной службы по контракту, заключенному в период мобилизации, в период военного положения или в военное время, либо после окончания действия заключенного работником контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации.
Повторное наложение дисциплинарного взыскания за повторное нарушение дисциплинарного проступка
Нередки случаи, когда работник, совершив дисциплинарный проступок и получив за него взыскание, продолжает совершать его и дальше. Например, получив замечание за опоздание на работу, продолжает регулярно опаздывать. Такой проступок именуют длящимся.
Повторный проступок тоже аналогичен ранее совершенному работником дисциплинарному проступку, за который тот был наказан, но, в отличие от длящегося, их разделяет период, когда работник не нарушал трудовую дисциплину.
п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» предусмотрено применение к работнику нового дисциплинарного взыскания, в том числе и увольнение по пункту 5 части первой статьи 81 Кодекса, допустимо также, если неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей продолжалось, несмотря на наложение дисциплинарного взыскания.
При этом необходимо иметь в виду, что работодатель вправе применить к работнику дисциплинарное взыскание и тогда, когда он до совершения проступка подал заявление о расторжении трудового договора по своей инициативе, поскольку трудовые отношения в данном случае прекращаются лишь по истечении срока предупреждения об увольнении.
Судебная практика
Дисциплинарный проступок в виде нарушения пользования корпоративной электронной почты, распространение информации, являющейся коммерческой, служебной:
Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 24.08.2023 по делу N 88-22190/2023 (УИД 77RS0024-02-2022-004228-75);
Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 31.05.2022 по делу N 88-11846/2022 (УИД 33RS0001-01-2021-003196-92);
Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 22.03.2022 по делу N 88-7574/2022;
Дисциплинарный проступок в виде необоснованного решения руководителя:
Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 15.02.2023 по делу N 88-4558/2023 (УИД 77RS0034-02-2021-021105-17);
Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 11.11.2021
N 88-16033/2021 (УИД 72RS0021-01-2020-003596-42).
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