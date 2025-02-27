Ушла на больничный. Нюансы

Особенности оплаты больничного листа у 2 и более работодателей
Кратко: надо оформлять на каждого работодателя отдельный больничный лист.
Больничный лист, выписанный на работодателя по основному месту работы не приходит работодателям по дополнительным местам работы.
Также есть нюансы по оплате этого листа, если в предыдущие 2 года не работали у кого-то из них. на эту тему много публикаций, дублировать не буду.
Если на работе вас нет, вам имеют право поставить и поставят(!) в табеле учета рабочего времени прогул, что чревато разными последствиями, вплоть до увольнения (см. пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) как меры дисциплинарного взыскания (ст.193 ТК РФ).
Вечная тема о границах во взаимодействии с коллегами и перераспределением обязанностей
Эта тема буквально — больная для преподавателей и меня конкретно.
Расскажу личную историю. На больничный хожу очень редко, благо редко болела раньше))
Весной мне ошибочно поставили диагноз “пост инсульт” . Естественное состояния- шок. Мысли: теперь мое тело храм, как жить, как питаться, что делать, чтобы не повторилось и пр… Но не о работе, что понятно.
Звоню начальнику в вузе, делюсь волнением, диагнозом и тем, что какое-то время прихожу в себя, больничный с сегодня (когда отработала весь день уже, на секундочку, но врач отказался или не умел сделать со следующего дня - а так надо было, тоже есть соответствующие нормы), ушла на обследования и лечение. Вот что я услышала от начальника? “ПОзвони коллегам (целый список), скажи,чтобы вместо тебя делали… Сама им скажи что…”
Класс?? на эту тему мне много есть, что сказать (про должности и ответственность, кучу благодарностей, грамот и пр. внешних атрибутов компетентности, в обычной проф.жизни мало подтвержденных).
ПС. Никому звонить не стала. Это зона ответственности руководителя, когда он назначил всех, коллеги с вопросами обращались- естественно, помогла. Хотя, тоже не уверена, как надо - я болею, значит все по работе в черном списке или как?
Как вы решаете эти вопросы?
Примерно в тот момент я и решила уходить в другое место. и до конца лета думала: уходить из вуза совсем или нет. Пока не ушла.
Потому что , п.3.
Поддержка студентов
Сегодня я на больничном 3 день, мне уже полегче, и я дошла до соцсетей.
И увидела сообщения от почти всех своих групп студентов “выздоравливайте”, “берегите себя”, и пр.
А также активную просьбу стать научным руководителем по дипломной работе (это для верх признания от студентов, каждый год радуюсь как ребенок таким запросам)
Так и работаю. Потому и люблю свою работу, временами на ней выгорая все же.
Всем хороших выходных!
А мне — скорейшего выздоровления)
Комментарии2
Софья, скорейшего вам выздоровления! Поправляйтесь и берегите себя! Работодателей много, а вы у себя одна.
благодарю) точное высказывание))))