Ушла на больничный. Нюансы

Если на работе вас нет, вам имеют право поставить и поставят(!) в табеле учета рабочего времени прогул, что чревато разными последствиями, вплоть до увольнения ( см. пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ ) как меры дисциплинарного взыскания ( ст.193 ТК РФ ).

Также есть нюансы по оплате этого листа, если в предыдущие 2 года не работали у кого-то из них. на эту тему много публикаций, дублировать не буду.

Больничный лист, выписанный на работодателя по основному месту работы не приходит работодателям по дополнительным местам работы.

Эта тема буквально — больная для преподавателей и меня конкретно.

Расскажу личную историю. На больничный хожу очень редко, благо редко болела раньше))

Весной мне ошибочно поставили диагноз “пост инсульт” . Естественное состояния- шок. Мысли: теперь мое тело храм, как жить, как питаться, что делать, чтобы не повторилось и пр… Но не о работе, что понятно.

Звоню начальнику в вузе, делюсь волнением, диагнозом и тем, что какое-то время прихожу в себя, больничный с сегодня (когда отработала весь день уже, на секундочку, но врач отказался или не умел сделать со следующего дня - а так надо было, тоже есть соответствующие нормы), ушла на обследования и лечение. Вот что я услышала от начальника? “ПОзвони коллегам (целый список), скажи,чтобы вместо тебя делали… Сама им скажи что…”

Класс?? на эту тему мне много есть, что сказать (про должности и ответственность, кучу благодарностей, грамот и пр. внешних атрибутов компетентности, в обычной проф.жизни мало подтвержденных).

ПС. Никому звонить не стала. Это зона ответственности руководителя, когда он назначил всех, коллеги с вопросами обращались- естественно, помогла. Хотя, тоже не уверена, как надо - я болею, значит все по работе в черном списке или как?

Как вы решаете эти вопросы?

Примерно в тот момент я и решила уходить в другое место. и до конца лета думала: уходить из вуза совсем или нет. Пока не ушла.

Потому что , п.3.