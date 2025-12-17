Как предъявить претензию подрядчику за некачественные работы

Как направить претензию подрядчику

Для того чтобы претензия имела юридическую силу и могла быть использована в суде, важно правильно зафиксировать её направление и получение подрядчиком.

Основные способы:

Заказное письмо с уведомлением и описью вложения. Позволяет подтвердить как факт отправки, так и содержание документа.

Вручение курьером или лично. На экземпляре заказчика должна стоять подпись уполномоченного представителя подрядчика о получении.

Электронная форма. Допустима, если стороны согласовали такой порядок в договоре и используют электронную подпись.

В претензии следует указать срок для ответа — обычно от 10 до 30 календарных дней, если договором не предусмотрен иной период.

Заказчику необходимо сохранить:

копию претензии;

почтовые квитанции и уведомления;

подтверждение доставки курьером или электронной системы.

Эти доказательства будут иметь решающее значение при дальнейшем обращении в суд.