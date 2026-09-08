Дистанционная работа: как правильно оформить документы и избежать судебных споров с сотрудниками

Многие компании перешли на удаленный формат, но далеко не все сделали это юридически безупречно. Ошибки в оформлении «дистанционки» — это прямая дорога к трудовым спорам и штрафам.

Многие компании перешли на удаленный формат, но далеко не все сделали это юридически безупречно. Ошибки в оформлении «дистанционки» — это прямая дорога к трудовым спорам и штрафам.

Как обезопасить бизнес? Разбираем ключевые правила.

1. Проверьте трудовой договор

Право сотрудника работать удаленно не может быть «джентльменским соглашением». Оно должно быть зафиксировано:

- В самом трудовом договоре при найме.

- В дополнительном соглашении, если сотрудник переходит на удаленку позже.

2. Установите правила игры

В документе обязательно пропишите:

- График доступности: в какие часы сотрудник должен быть на связи?

- Время реакции: сколько минут/часов есть у работника на ответ в мессенджере или почте?

- Каналы связи: где именно ставятся и принимаются задачи.

3. Вызов в офис: не всё так просто

Вы не можете потребовать, чтобы удаленный сотрудник явился в офис «через час». Чтобы суд встал на вашу сторону в случае конфликта, придерживайтесь правила:

- Уведомляйте сотрудника о необходимости очного присутствия минимум за 2 рабочих дня.

4. Другой город = Командировка

Если ваш «дистанционщик» живет в другом регионе, любой его визит в офис по вашему требованию — это служебная командировка. Компания обязана оплатить проезд, проживание и суточные. Попытка сэкономить на этом пункте часто становится поводом для обращения сотрудника в ГИТ.

Заключение:

Четкое структурирование документов — это не бюрократия, а защита вашего спокойствия и бюджета. Убедитесь, что ваши локальные акты соответствуют реальности, и спите спокойно.