Дистанционная работа: как правильно оформить документы и избежать судебных споров с сотрудниками
Многие компании перешли на удаленный формат, но далеко не все сделали это юридически безупречно. Ошибки в оформлении «дистанционки» — это прямая дорога к трудовым спорам и штрафам.
Многие компании перешли на удаленный формат, но далеко не все сделали это юридически безупречно. Ошибки в оформлении «дистанционки» — это прямая дорога к трудовым спорам и штрафам.
Как обезопасить бизнес? Разбираем ключевые правила.
1. Проверьте трудовой договор
Право сотрудника работать удаленно не может быть «джентльменским соглашением». Оно должно быть зафиксировано:
- В самом трудовом договоре при найме.
- В дополнительном соглашении, если сотрудник переходит на удаленку позже.
2. Установите правила игры
В документе обязательно пропишите:
- График доступности: в какие часы сотрудник должен быть на связи?
- Время реакции: сколько минут/часов есть у работника на ответ в мессенджере или почте?
- Каналы связи: где именно ставятся и принимаются задачи.
3. Вызов в офис: не всё так просто
Вы не можете потребовать, чтобы удаленный сотрудник явился в офис «через час». Чтобы суд встал на вашу сторону в случае конфликта, придерживайтесь правила:
- Уведомляйте сотрудника о необходимости очного присутствия минимум за 2 рабочих дня.
4. Другой город = Командировка
Если ваш «дистанционщик» живет в другом регионе, любой его визит в офис по вашему требованию — это служебная командировка. Компания обязана оплатить проезд, проживание и суточные. Попытка сэкономить на этом пункте часто становится поводом для обращения сотрудника в ГИТ.
Заключение:
Четкое структурирование документов — это не бюрократия, а защита вашего спокойствия и бюджета. Убедитесь, что ваши локальные акты соответствуют реальности, и спите спокойно.
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