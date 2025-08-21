ЦОК ОК ЭДО 21.08 Мобильная
В трудовой книжке не отражают премии, которые входят в систему оплаты труда

Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Томской области.

Трудовые книжки заполняют согласно порядку. В нем нет обязанности вносить в документ информацию о премиях, предусмотренных системой оплаты труда. Так ведомство ответило на вопрос о том, нужно ли делать записи о выплатах за большой вклад в работу и по итогам 9 месяцев сотрудничества.

Отметим, в прежних правилах ведения трудовых книжек было закреплено, что регулярные премии, а также те, которые входят в систему оплаты труда, не надо отражать в книжках. В действующем порядке этого нет, однако Роструд отмечал, что подход следует применять и сейчас.

Документ: Письмо Минтруда России от 24.04.2025 N 14-6/ООГ-2109

