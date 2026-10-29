Отпускные после отпуска по уходу за ребенком

Как сообщает Государственная инспекция труда в Томской области

Отпускные сотруднику будут выплачены в любом случае: закон не допускает предоставления оплачиваемого отпуска без выплаты отпускных.

Стандартный расчёт отпускных ведётся из заработка за 12 календарных месяцев перед отпуском. Но если сотрудник берёт отпуск сразу после отпуска по уходу за ребёнком, в этом периоде заработка может не быть. В такой ситуации применяют специальный порядок расчёта среднего заработка:

Сначала заменяют расчётный период. Период однократно сдвигают на предыдущие 12 месяцев — то есть берут год, который шёл перед стандартным расчётным периодом.

Если и там нет начислений и отработанных дней, используют зарплату за фактически отработанные дни в месяце начала отпуска по уходу за ребёнком.

Если заработка нет вообще, расчёт делают исходя из установленного оклада или тарифной ставки.

При этом действует гарантия: если сотрудник работал на полной ставке и отработал норму рабочего времени, средний месячный заработок не может быть ниже МРОТ.

Отдельно стоит учесть ситуацию, когда в период отпуска по уходу за ребёнком сотрудник работал на условиях неполного рабочего дня. В этом случае в расчётном периоде есть и начисления, и отработанные дни — поэтому отпускные рассчитывают в обычном порядке.