Этапы введения маркировки «Честный Знак» для шоколада и конфет

Разбираем поэтапный запуск обязательной маркировки кондитерских изделий в системе «Честный Знак» (по Постановлению Правительства РФ № 818 от 31.05.2025). Рассказываем, когда маркировать шоколад и трюфельные конфеты, какие категории попадают под требования и как подготовиться к внедрению. Актуально для производителей, импортёров и продавцов сладостей.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 мая 2025 года № 818, обязательная маркировка кондитерских изделий в системе «Честный Знак» вводится поэтапно:

  1. 1 марта 2026 года — печенье, мармелад, зефир, пастила, восточные сладости, вафли, шоколадные и ореховые пасты.

  2. 1 мая 2026 года — хлебобулочные изделия: круассаны, пирожные, рулеты, торты.

  3. 1 июля 2026 года — шоколадные изделия, карамель, драже, жевательная резинка.

Что это значит для шоколада и трюфельных конфет

  • Шоколад (включая трюфельные конфеты) попадает под требования с 1 июля 2026 года.

  • До этой даты маркировка не обязательна, но уже сейчас стоит:

    • зарегистрироваться в системе «Честный Знак»;

    • изучить требования к нанесению кодов Data Matrix;

    • настроить учёт и передачу данных через ЭДО (электронный документооборот);

    • проверить коды ТН ВЭД вашей продукции — они должны соответствовать перечню маркируемых товаров.

Важные нюансы

  • Маркировка распространяется на все формы выпуска (плитки, конфеты, наборы, подарочные упаковки).

  • Для импортёров: коды должны быть нанесены до ввоза товара на территорию РФ либо в процессе таможенного оформления.

  • Производители обязаны ввести товар в оборот через «Честный Знак» до отгрузки контрагентам.

  • Нарушение сроков маркировки влечёт административную ответственность (штрафы по ст. 15.12 КоАП РФ).

Как подготовиться:

  1. Проверьте, относится ли ваша продукция к перечню маркируемых (уточните коды ТН ВЭД).

  2. Зарегистрируйтесь в системе «Честный Знак» и получите доступ к личному кабинету.

  3. Выберите оборудование для нанесения кодов (принтеры, аппликаторы) и ПО для интеграции с учётными системами.

  4. Проведите тестовую маркировку и передачу данных.

  5. Обучите персонал работе с системой.

Вывод:
Для шоколада и трюфельных конфет обязательная маркировка «Честный Знак» стартует 1 июля 2026 года. Используйте оставшееся время для плавной интеграции в систему — это позволит избежать штрафов и перебоев в поставках.

