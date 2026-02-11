Этапы введения маркировки «Честный Знак» для шоколада и конфет
Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 мая 2025 года № 818, обязательная маркировка кондитерских изделий в системе «Честный Знак» вводится поэтапно:
1 марта 2026 года — печенье, мармелад, зефир, пастила, восточные сладости, вафли, шоколадные и ореховые пасты.
1 мая 2026 года — хлебобулочные изделия: круассаны, пирожные, рулеты, торты.
1 июля 2026 года — шоколадные изделия, карамель, драже, жевательная резинка.
Что это значит для шоколада и трюфельных конфет
Шоколад (включая трюфельные конфеты) попадает под требования с 1 июля 2026 года.
До этой даты маркировка не обязательна, но уже сейчас стоит:
зарегистрироваться в системе «Честный Знак»;
изучить требования к нанесению кодов Data Matrix;
настроить учёт и передачу данных через ЭДО (электронный документооборот);
проверить коды ТН ВЭД вашей продукции — они должны соответствовать перечню маркируемых товаров.
Важные нюансы
Маркировка распространяется на все формы выпуска (плитки, конфеты, наборы, подарочные упаковки).
Для импортёров: коды должны быть нанесены до ввоза товара на территорию РФ либо в процессе таможенного оформления.
Производители обязаны ввести товар в оборот через «Честный Знак» до отгрузки контрагентам.
Нарушение сроков маркировки влечёт административную ответственность (штрафы по ст. 15.12 КоАП РФ).
Как подготовиться:
Проверьте, относится ли ваша продукция к перечню маркируемых (уточните коды ТН ВЭД).
Зарегистрируйтесь в системе «Честный Знак» и получите доступ к личному кабинету.
Выберите оборудование для нанесения кодов (принтеры, аппликаторы) и ПО для интеграции с учётными системами.
Проведите тестовую маркировку и передачу данных.
Обучите персонал работе с системой.
Вывод:
Для шоколада и трюфельных конфет обязательная маркировка «Честный Знак» стартует 1 июля 2026 года. Используйте оставшееся время для плавной интеграции в систему — это позволит избежать штрафов и перебоев в поставках.
