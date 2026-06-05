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Евгения Задорожная
Маркировка товаров

Возврат товара с маркетплейса, что происходит с кодом маркировки?

Разбираем, остается ли код маркировки активным после возврата товара с маркетплейса. Условия сохранения статуса, порядок оформления возврата, действия при повреждении КМ. Пошаговая инструкция для бизнеса.

При возврате товара с маркетплейса (МП) его код маркировки (КМ) может оставаться активным — но только при соблюдении ряда условий. Разберём подробно, как это работает, какие правила нужно соблюдать и что делать в нестандартных ситуациях.

Условия сохранения активности кода маркировки

Код остаётся активным, если:

  1. Код не был выведен из оборота ранее. Если товар уже продан конечному потребителю, его КМ получает статус «Выбыл из оборота» — повторно использовать такой код нельзя.

  2. Код сохранён и читаем. Повреждённая, утерянная или нечитаемая маркировка считается недействительной. В этом случае потребуется перемаркировка.

  3. Возврат оформлен корректно. Данные о возврате нужно передать в систему «Честный знак» в течение 3 рабочих дней.

Как оформить возврат с активным кодом: пошаговая инструкция

Процесс зависит от типа возврата: от покупателя или поставщику.

1. Возврат от покупателя с сохранённым кодом

  • Если ККТ поддерживает тег 1162: данные автоматически передаются в «Честный знак» через ОФД. Код возвращается в статус «В обороте» — товар можно продавать снова.

  • Если касса не поддерживает тег 1162: нужно вручную передать сведения о вводе товара в оборот через ЭДО в личном кабинете «Честного знака».

2. Возврат поставщику (B2B‑сделка)

Порядок действий:

  1. Оформите универсальный корректировочный документ (УКД) или возвратный УПД через ЭДО или личный кабинет «Честного знака».

  2. В документе обязательно укажите коды маркировки возвращаемых товаров.

  3. После подписания документа поставщиком товар возвращается на его баланс.

Важно: с 2026 года действует поэкземплярный учёт — при возврате нужно перечислить каждый код маркировки, а не просто указать количество товара.

Что делать, если код маркировки повреждён или утерян

Повреждённый или утерянный код нельзя использовать — требуется перемаркировка:

  1. В личном кабинете «Честного знака» оформите заявку на новый код. Укажите причину, например, «Возврат от розничного покупателя».

  2. Получите новый код и нанесите его на товар.

  3. Введите новый код в оборот через систему. Только после этого товар можно снова продавать.

Важные нюансы при оформлении возврата

  • Проверка принадлежности кода. Система «Честный знак» проверяет, принадлежит ли КМ организации, оформляющей возврат. Если принадлежность не подтверждена, операция может быть заблокирована.

  • Сроки оформления. Данные о возврате необходимо передать в систему в течение 3 рабочих дней. Нарушение срока грозит штрафами и расхождениями в данных.

  • Особые категории товаров. Для лекарств, БАДов, кормов и некоторых других категорий действуют дополнительные ограничения на возврат — особенно если товар просрочен.

Чек‑лист для бизнеса

Чтобы избежать проблем при возврате маркированного товара с МП:

  1. Проверьте статус КМ — он должен быть «В обороте».

  2. Убедитесь, что код читаем и не повреждён.

  3. Оформите возврат в системе «Честный знак» в течение 3 рабочих дней:

    • через кассу (если поддерживается тег 1162);

    • вручную через ЭДО (если не поддерживается).

  4. При повреждении кода — оформите перемаркировку через ЛК «Честного знака».

  5. Для B2B‑возвратов используйте УКД или возвратный УПД с перечислением всех КМ.

  6. Следите за сроками и корректностью данных — это поможет избежать штрафов.

Источники и нормативные акты

  • Официальный сайт сообщества маркировки «Честный знак»

  • Статья «Возврат маркированного товара от покупателя или поставщику»

  • Статья «Как оформить возврат маркированного товара»

  • Материал на о возврате товара с маркировкой.

Вывод: соблюдение правил возврата маркированного товара позволяет сохранить активность кода и избежать штрафов. Используйте чек‑лист выше как шпаргалку при оформлении возвратов с маркетплейсов.

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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