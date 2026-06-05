Возврат товара с маркетплейса, что происходит с кодом маркировки?

При возврате товара с маркетплейса (МП) его код маркировки (КМ) может оставаться активным — но только при соблюдении ряда условий. Разберём подробно, как это работает, какие правила нужно соблюдать и что делать в нестандартных ситуациях.
Условия сохранения активности кода маркировки
Код остаётся активным, если:
Код не был выведен из оборота ранее. Если товар уже продан конечному потребителю, его КМ получает статус «Выбыл из оборота» — повторно использовать такой код нельзя.
Код сохранён и читаем. Повреждённая, утерянная или нечитаемая маркировка считается недействительной. В этом случае потребуется перемаркировка.
Возврат оформлен корректно. Данные о возврате нужно передать в систему «Честный знак» в течение 3 рабочих дней.
Как оформить возврат с активным кодом: пошаговая инструкция
Процесс зависит от типа возврата: от покупателя или поставщику.
1. Возврат от покупателя с сохранённым кодом
Если ККТ поддерживает тег 1162: данные автоматически передаются в «Честный знак» через ОФД. Код возвращается в статус «В обороте» — товар можно продавать снова.
Если касса не поддерживает тег 1162: нужно вручную передать сведения о вводе товара в оборот через ЭДО в личном кабинете «Честного знака».
2. Возврат поставщику (B2B‑сделка)
Порядок действий:
Оформите универсальный корректировочный документ (УКД) или возвратный УПД через ЭДО или личный кабинет «Честного знака».
В документе обязательно укажите коды маркировки возвращаемых товаров.
После подписания документа поставщиком товар возвращается на его баланс.
Важно: с 2026 года действует поэкземплярный учёт — при возврате нужно перечислить каждый код маркировки, а не просто указать количество товара.
Что делать, если код маркировки повреждён или утерян
Повреждённый или утерянный код нельзя использовать — требуется перемаркировка:
В личном кабинете «Честного знака» оформите заявку на новый код. Укажите причину, например, «Возврат от розничного покупателя».
Получите новый код и нанесите его на товар.
Введите новый код в оборот через систему. Только после этого товар можно снова продавать.
Важные нюансы при оформлении возврата
Проверка принадлежности кода. Система «Честный знак» проверяет, принадлежит ли КМ организации, оформляющей возврат. Если принадлежность не подтверждена, операция может быть заблокирована.
Сроки оформления. Данные о возврате необходимо передать в систему в течение 3 рабочих дней. Нарушение срока грозит штрафами и расхождениями в данных.
Особые категории товаров. Для лекарств, БАДов, кормов и некоторых других категорий действуют дополнительные ограничения на возврат — особенно если товар просрочен.
Чек‑лист для бизнеса
Чтобы избежать проблем при возврате маркированного товара с МП:
Проверьте статус КМ — он должен быть «В обороте».
Убедитесь, что код читаем и не повреждён.
Оформите возврат в системе «Честный знак» в течение 3 рабочих дней:
через кассу (если поддерживается тег 1162);
вручную через ЭДО (если не поддерживается).
При повреждении кода — оформите перемаркировку через ЛК «Честного знака».
Для B2B‑возвратов используйте УКД или возвратный УПД с перечислением всех КМ.
Следите за сроками и корректностью данных — это поможет избежать штрафов.
Источники и нормативные акты
Официальный сайт сообщества маркировки «Честный знак»
Статья «Возврат маркированного товара от покупателя или поставщику»
Статья «Как оформить возврат маркированного товара»
Материал на о возврате товара с маркировкой.
Вывод: соблюдение правил возврата маркированного товара позволяет сохранить активность кода и избежать штрафов. Используйте чек‑лист выше как шпаргалку при оформлении возвратов с маркетплейсов.
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