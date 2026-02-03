1,2 млн доначислила налоговая за самозанятых

Дано: IT -компания, работают с 3 самозанятыми над большим проектом, вознаграждение у них хорошие. С двумя самозанятыми работают больше года, с одним - чуть больше 2х месяцев. Вот и у инспекторов появился вопрос: не скрыты ли здесь трудовые отношения?

Первым на допрос вызвали ген. директора. По итогам встречи нам направили протокол, в котором не были указаны внятные причины, почему они считают эти взаимоотношения трудовыми. Исходя из критерий, описанных самим ФНС - отправили ответ на протокол.

Следующим этапом вызвали на допрос самих самозанятых. Двое из которых не явились. А явившийся самозанятый дал неоднозначные ответы. (можно их увидеть на фото акта от ФНС)

Что не так в этих ответах?

1✖️. Установлена оплата труда за 1 час ✅ за конкретный объем работ 2. ✖️Отчетом по проделанной работе был звонок ✅ акт по итогам работы ( а он есть)

..то как задают вопросы, и как отвечает человек - складывает свое собственное мнение у налогового органа. Неоднозначные, односложные ответы - чреваты.

На основании этих ответов и неявки других самозанятых: Им вменяли историю с расчетом НДФЛ, страховых взносов и штрафов на общую сумму почти 1,2 млн...а с пенями еще больше.

Откуда такая большая сумма доначислений?

Далее мы подключили юриста

и по итогу:

Отбили платежи по 2 самозанятым и штрафы. С 1,2 млн уменьшили сумму до 368 тысяч.

• В суде смогли бы отбить и третьего, но собственник принял решение заплатить эту сумму, так как потратился бы еще на услуги юристов и примерно к этой же сумме бы пришли.

Поэтому, прежде чем нанимать сотрудников или заключать договоры с самозанятыми, нужно делать всё по правилам и оценивать не только риск доначисления налоговой. Еще и немаленькие траты на юристов, если захотите попробовать отбиться и снизить доначисления и штрафы.

