1,2 млн доначислила налоговая за самозанятых
Первым на допрос вызвали ген. директора. По итогам встречи нам направили протокол, в котором не были указаны внятные причины, почему они считают эти взаимоотношения трудовыми. Исходя из критерий, описанных самим ФНС - отправили ответ на протокол.
Следующим этапом вызвали на допрос самих самозанятых. Двое из которых не явились. А явившийся самозанятый дал неоднозначные ответы. (можно их увидеть на фото акта от ФНС)
Что не так в этих ответах?
1✖️. Установлена оплата труда за 1 час
✅ за конкретный объем работ
2. ✖️Отчетом по проделанной работе был звонок
✅ акт по итогам работы ( а он есть)
..то как задают вопросы, и как отвечает человек - складывает свое собственное мнение у налогового органа. Неоднозначные, односложные ответы - чреваты.
На основании этих ответов и неявки других самозанятых:
Им вменяли историю с расчетом НДФЛ, страховых взносов и штрафов на общую сумму почти 1,2 млн...а с пенями еще больше.
Откуда такая большая сумма доначислений?
Далее мы подключили юриста
и по итогу:
Отбили платежи по 2 самозанятым и штрафы. С 1,2 млн уменьшили сумму до 368 тысяч.
• В суде смогли бы отбить и третьего, но собственник принял решение заплатить эту сумму, так как потратился бы еще на услуги юристов и примерно к этой же сумме бы пришли.
Поэтому, прежде чем нанимать сотрудников или заключать договоры с самозанятыми, нужно делать всё по правилам и оценивать не только риск доначисления налоговой. Еще и немаленькие траты на юристов, если захотите попробовать отбиться и снизить доначисления и штрафы.
