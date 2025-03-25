Искушение перевести свой бизнес с общей на упрощенную систему всегда присутствует у любого предприятия: очень уж привлекательными кажутся условия. Но важно помнить, неучтенные факторы могут обратить вымышленную выгоду в убыток, а исправить положение и сменить неудачно выбранную систему налогообложения можно только с начала календарного года.

Давайте разбираться.

Если вы выберете ОСНО, то будете платить все налоги, в первую очередь:

Налог на прибыль (25%).

НДС – (20%).

Налог на имущество и другие налоги, если есть соответствующие объекты налогообложения.

Соответственно необходимо не только уплачивать, но и сдавать, верно, составленные отчеты по всем этим налогам.

Специальные налоговые режимы, в частности – УСН, предусматривают пониженную ставку налогообложения доходов, и освобождают от трех налогов: НДС, налог на прибыль и на имущество.

НО! С 1 января 2025 года, юридические лица применяющие УСН, также стали плательщиками НДС при условии, если доходы на УСН превысят 60 млн рублей.

Помимо этого, организация платит упрощенный налог по ставке 6% с доходов, или 15% с доходов за вычетом расходов – выбор оставлен на усмотрение налогоплательщика.

Также, организация не сможет применять УСН, если:

доля других юридических лиц в уставном капитале больше 25%;

максимальный доход превышает 450 млн рублей без индексации;

штат работников больше 130 человек;

остаточная стоимость основных средств больше 200 млн. руб.

компания производит подакцизные товары или занимается другим видом деятельности, при которых упрощенку применять запрещено (статья 346.12 НК РФ).

Если под эти ограничения вы не подпадаете, то можете перейти на УСН, чтобы платить меньше налогов и сдавать меньше отчетов.

Но, согласно последней тенденции, наше государство ставит в приоритет Общую систему налогообложения и делает все возможное, чтобы предприятия находились именно на этой системе.

И только для налоговых работников нет разницы, какую систему вы используете, ведь от плановых проверок не удастся уйти никому.

А вот чтобы ваша плановая проверка не превратилась в углубленную, оставайтесь с нами и знайте всю Налоговую правду!