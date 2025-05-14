№ 115 – ФЗ не отступает. Ограничение операций по счёту: 6 основных причин

Разберем основные причины, по которым банк может приостановить ДБО и запросить документы.

Со счета часто снимаются наличные средства без определенной экономической цели. Расчёты в рамках хозяйственной и бизнес-деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должны осуществляться преимущественно безналичным путем. Сотрудники снимают наличные с бизнес-карт. Бизнес-картами можно платить в любом магазине, где принимают карты. За это не берётся комиссия, в отличие от снятия наличных. Дайте сотрудникам установку не снимать наличные с бизнес-карт. В интернет-банке вы всегда будете видеть расходы компании, а также реквизиты контрагента, а у банка не будет к вам лишних вопросов. По счёту проводятся транзитные операции, «не имеющие экономического смысла». Бывают ситуации, когда к руководителям компаний, успешно работающих на рынке, обращаются партнеры, друзья или знакомые с просьбой провести через счета компании отдельные операции. Банки, заметив, что среди реальных операций клиента присутствуют транзитные потоки, обязательно запросят документы, «объясняющие экономический смысл операций», так как их целью, скорее всего, является отмывание доходов. У организации отсутствуют платежи в бюджет. Наличие у юридического лица или предпринимателя нескольких расчётных счетов в разных банках, при котором платежи в бюджет и внебюджетные фонды осуществляются целиком или преимущественно только в одном из них. Перечисляйте налоги с расчётного счёта, не используя механизм оплаты наличными. Назначения платежей в документах компании некорректные или неполные. В каждом платёжном документе следует в полном объёме указывать основание платежа: номера и даты договоров, соглашений, счетов на оплату с указанием видов оплачиваемых товаров, работ или услуг.

Фирма платит за товары и услуги, не связанные с её видами деятельности согласно ОКВЭД. Сомнительной банку покажется работа не по кодам ОКВЭД, указанным в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, и нетипичные для соответствующего вида деятельности расходы. Следите, чтобы все платежи соответствовали вашей хозяйственной деятельности.

Банк не обязан уведомлять клиента заранее при ограничении ДБО — в ряде случаев блокировка происходит автоматически. Чтобы не попасть под блокировку, важно соблюдать принципы экономической обоснованности, прозрачности операций и соответствия деятельности заявленным направлениям бизнеса.

Если банк всё же ограничил операции по счёту — не игнорируйте запрос. Подготовьте пакет документов, проконсультируйтесь с юристом и подайте пояснения в установленный срок.

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